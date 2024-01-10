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"Тяжело провожать на передовую детей": ученые Донецка о работе под огнем - РИА Новости Крым, 10.01.2024
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"Тяжело провожать на передовую детей": ученые Донецка о работе под огнем
"Тяжело провожать на передовую детей": ученые Донецка о работе под огнем - РИА Новости Крым, 10.01.2024
"Тяжело провожать на передовую детей": ученые Донецка о работе под огнем
"В результате обстрела погибла женщина 1950 г.р., пострадавший мужчина 1977 г.р. скончался в больнице. Зафиксированы повреждения по 10 адресам. <…> ул. Щорса,... РИА Новости Крым, 10.01.2024
2024-01-10T19:45
2024-01-10T19:50
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"В результате обстрела погибла женщина 1950 г.р., пострадавший мужчина 1977 г.р. скончался в больнице. Зафиксированы повреждения по 10 адресам. &lt;…&gt; ул. Щорса, 46 – учебный корпус биологического факультета "Донецкого Национального Университета".Сводка СЦКК ДНР от 18.09.2022 г.…Пауки – очень хрупкие создания. Поэтому их ловят с помощью специального приспособления: две трубочки, посередине стеклянная банка. Одной трубкой аккуратно накрывают насекомое, через вторую "всасывают" его в банку. Именно так арахнолог Елена Прокопенко вместе с коллегами и студентами десятилетиями создавала свою коллекцию, которая сейчас насчитывает около 50 тысяч паукообразных.Остальных насекомых энтомологи ловят специальными сачками, прогуливаясь по лугам и полям. И так не вяжется эта мирная картинка с жесткими формулировками фронтовых сводок, когда гибнут люди и рушатся дома.Драгоценные зоологические коллекции донецким ученым вот уже десятый год приходится спасать от обстрелов, которым регулярно подвергается здание биологического факультета. Но это не самое трудное.Тяжелее всего – провожать на передовую своих мобилизованных детей. Именно так кандидат биологических наук, преподаватель Донецкого государственного университета (ДонГУ) Елена Прокопенко называет студентов."Нашим ребятам по 18-20 лет, а они уже прошли войну…"Когда в 2014 году начались военные действия на Донбассе, Елена Васильевна задумывалась об отъезде: у нее на руках была маленькая дочь.- Но я потом посмотрела, у меня один студент – диабетик не захотел уезжать, хотя с лекарствами очень трудно было. Другой студент говорит: "я не уеду отсюда". И как-то бросить кафедру, коллекционные материалы, студентов наших – не смогла. В итоге у нас с кафедры зоологии не уехал никто. Нам предлагали места в Виннице, туда переехали та часть преподавателей, которая сделала для себя такой выбор. Но это считанные люди.В украинской Виннице открыли альтернативный Донецкий национальный университет, рассказывает Елена Прокопенко. Но дончане туда не поехали.- Держимся, стараемся удержаться, работаем дальше. У нас есть мобилизованные студенты, к счастью, именно у нас на биофаке никто из них не погиб, все вернулись, - рассказывает Елена Васильевна.Ее голос на этих словах дрожит, она отворачивается, берет чашку и делает вид, что просто вдруг захотелось глоток кофе.- Да, ребята все вернулись и даже один наш студент зоолог получил медаль за свою доблесть. Мы его принимаем обратно на третий курс. Он пока не смог приступить к учебе, хочет прийти в себя. А некоторые смогли защититься, то есть вернулись и были в состоянии защитить дипломы. Ну, наверное, продолжат в магистратуре, если у них будет желание, если будут силы…Снова глоток кофе из крепко зажатой в руке голубой чашки.- Извините. Когда мы говорим о пауках, мы еще держимся, а когда о наших детях… Когда мы вспоминаем о наших ребятах, которые уже прошли войну, а им всего по 18-20 лет, то… это тяжело.- Вы сейчас работаете в режиме онлайн?- Да. Многие студенты находятся в опасных районах, и поэтому они выходят на связь оттуда. Защиты выпускных квалификационных работ у нас тоже проходили в дистанционном режиме, экзамен принимали дистанционно. Приемная комиссия работает в комбинированном режиме: кто может - приезжает, остальные сдают документы и проходят вступительные испытания онлайн. Стараемся сохранить контингент студентов, проводить научные исследования и даже полевую производственную практику."Нам просто повезло"Выходить "в поля" биологам на территории ДНР сейчас непросто, если не сказать – невозможно. Многие территории заминированы, идут военные действия.- Нам сейчас очень тяжело, конечно, биофак находится в "красной зоне", там постоянно идут обстрелы. Рядом, буквально в нескольких метрах, прилетали снаряды, здание осталось без окон, без электричества, без отопления. Там пленкой закрыты окна. Нас временно перевели в главный корпус университета, ДонГУ - это огромная структура, у нас 11 корпусов. Мы ждем, когда утихнут хоть как-то обстрелы и можно будет приступить к восстановлению. Пока это невозможно, - вздыхает Елена Прокопенко.В корпусе биологического факультета находится зоологический и единственный в ДНР палеонтологический музей. К счастью, экспозиции во время налета не пострадали.- Нам просто повезло, - говорит заведующий музеем, преподаватель кафедры зоологии и экологии ДонГУ Александр Амолин. - Все проблемы коснулись других этажей. В зоологическом музее были разбиты три окна и осколками повредило несколько стеклянных шкафов. Но это мизер по сравнению с тем, что могло бы быть. Мы экспонаты все сохранили. Это зоологические коллекции, которые хранятся в сухом виде - как насекомые и тушки птиц, или в виде чучел животных, или могут быть экспонаты, законсервированные в растворе формалина.Отсутствия отопления сотрудники сначала испугались – банки с жидкостью могли лопнуть от мороза. Поэтому окна постарались утеплить как могли, а все ценности убрали от них подальше и по возможности перенесли в "теплые" места – то есть с температурой чуть выше нуля. Коллекции постоянно проверяют и при необходимости просушивают, хотя здание по-прежнему находится в "красной зоне" и туда может "прилететь" в любую минуту.Когда на родине держит любовь и… десять тысяч осАлександр Валерьевич Амолин – гименоптеролог. Так называют людей, которые занимаются изучением перепончатокрылых насекомых. Всю свою жизнь преподаватель кафедры зоологии и экологии Донецкого государственного университета посвятил тварям, которых другие люди обычно недолюбливают: в коллекции гименоптеролога Амолина – около десяти тысяч пчел и ос. Собрание хранится в коробках, которыми уставлена вся квартира Амолиных в Донецке. Это одна из причин, по которой ученый посчитал невозможным уехать из города.- Я как-то сразу решил для себя, что мне лучше остаться. Такую коллекцию невозможно положить в карман и выехать, это большое количество коробок. Я собирал их больше двадцати лет, поэтому бросить все я посчитал невозможным. Да и не только из-за коллекции. Я родился в Донецке, у меня родители пенсионеры. И у меня есть твердое убеждение, что мне не придется ничего никуда вывозить и у нас скоро все будет хорошо. Я в этом не сомневался с самого начала, хотя у нас были коллеги-энтомологи, которые сразу выехали. Но мне это не нужно. Я всегда знал, что Донецк будет нашим.- Вы не боитесь обстрелов?- Вы знаете, трудно, очень трудно привыкнуть, особенно если вы имеете много маленьких детей. У дончан часто семьи большие, многие выехали просто ради безопасности детей. Обстрелы были тяжелые, и сейчас они продолжаются. Но я не боюсь. Я верю в победу и верю в то, что Донецк будет всегда русским городом, где мы жили, живем и будем жить.Читайте также на РИА Новости Крым:Не считаю себя раненым: почему солдаты возвращаются на фронтВойна и быт: участники СВО рассказали о жизни "за ленточкой"О чем молчат солдаты: посттравматический синдром и борьба с ним
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крым, события в донбассе, донецкая народная республика (днр), общество, донецк, авторы
"Тяжело провожать на передовую детей": ученые Донецка о работе под огнем

Как ученые в Донецке спасали коллекции ос и пауков из разрушенного снарядами здания

19:45 10.01.2024 (обновлено: 19:50 10.01.2024)
 
© Из личного архива Елены ПрокопенкоЕлена Прокопенко
Елена Прокопенко
© Из личного архива Елены Прокопенко
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Ирина Камышева
Ирина Камышева
корреспондент
Все материалы
"В результате обстрела погибла женщина 1950 г.р., пострадавший мужчина 1977 г.р. скончался в больнице. Зафиксированы повреждения по 10 адресам. <…> ул. Щорса, 46 – учебный корпус биологического факультета "Донецкого Национального Университета".
Сводка СЦКК ДНР от 18.09.2022 г.
…Пауки – очень хрупкие создания. Поэтому их ловят с помощью специального приспособления: две трубочки, посередине стеклянная банка. Одной трубкой аккуратно накрывают насекомое, через вторую "всасывают" его в банку. Именно так арахнолог Елена Прокопенко вместе с коллегами и студентами десятилетиями создавала свою коллекцию, которая сейчас насчитывает около 50 тысяч паукообразных.
Остальных насекомых энтомологи ловят специальными сачками, прогуливаясь по лугам и полям. И так не вяжется эта мирная картинка с жесткими формулировками фронтовых сводок, когда гибнут люди и рушатся дома.
Драгоценные зоологические коллекции донецким ученым вот уже десятый год приходится спасать от обстрелов, которым регулярно подвергается здание биологического факультета. Но это не самое трудное.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевАрахнолог Елена Прокопенко ловит пауков с помощью специального приспособления
Арахнолог Елена Прокопенко ловит пауков с помощью специального приспособления - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Арахнолог Елена Прокопенко ловит пауков с помощью специального приспособления
Тяжелее всего – провожать на передовую своих мобилизованных детей. Именно так кандидат биологических наук, преподаватель Донецкого государственного университета (ДонГУ) Елена Прокопенко называет студентов.

"Нашим ребятам по 18-20 лет, а они уже прошли войну…"

Когда в 2014 году начались военные действия на Донбассе, Елена Васильевна задумывалась об отъезде: у нее на руках была маленькая дочь.
- Но я потом посмотрела, у меня один студент – диабетик не захотел уезжать, хотя с лекарствами очень трудно было. Другой студент говорит: "я не уеду отсюда". И как-то бросить кафедру, коллекционные материалы, студентов наших – не смогла. В итоге у нас с кафедры зоологии не уехал никто. Нам предлагали места в Виннице, туда переехали та часть преподавателей, которая сделала для себя такой выбор. Но это считанные люди.
В украинской Виннице открыли альтернативный Донецкий национальный университет, рассказывает Елена Прокопенко. Но дончане туда не поехали.
- Держимся, стараемся удержаться, работаем дальше. У нас есть мобилизованные студенты, к счастью, именно у нас на биофаке никто из них не погиб, все вернулись, - рассказывает Елена Васильевна.
Ее голос на этих словах дрожит, она отворачивается, берет чашку и делает вид, что просто вдруг захотелось глоток кофе.
- Да, ребята все вернулись и даже один наш студент зоолог получил медаль за свою доблесть. Мы его принимаем обратно на третий курс. Он пока не смог приступить к учебе, хочет прийти в себя. А некоторые смогли защититься, то есть вернулись и были в состоянии защитить дипломы. Ну, наверное, продолжат в магистратуре, если у них будет желание, если будут силы…
Снова глоток кофе из крепко зажатой в руке голубой чашки.
- Извините. Когда мы говорим о пауках, мы еще держимся, а когда о наших детях… Когда мы вспоминаем о наших ребятах, которые уже прошли войну, а им всего по 18-20 лет, то… это тяжело.
- Вы сейчас работаете в режиме онлайн?
- Да. Многие студенты находятся в опасных районах, и поэтому они выходят на связь оттуда. Защиты выпускных квалификационных работ у нас тоже проходили в дистанционном режиме, экзамен принимали дистанционно. Приемная комиссия работает в комбинированном режиме: кто может - приезжает, остальные сдают документы и проходят вступительные испытания онлайн. Стараемся сохранить контингент студентов, проводить научные исследования и даже полевую производственную практику.

"Нам просто повезло"

Выходить "в поля" биологам на территории ДНР сейчас непросто, если не сказать – невозможно. Многие территории заминированы, идут военные действия.
- Нам сейчас очень тяжело, конечно, биофак находится в "красной зоне", там постоянно идут обстрелы. Рядом, буквально в нескольких метрах, прилетали снаряды, здание осталось без окон, без электричества, без отопления. Там пленкой закрыты окна. Нас временно перевели в главный корпус университета, ДонГУ - это огромная структура, у нас 11 корпусов. Мы ждем, когда утихнут хоть как-то обстрелы и можно будет приступить к восстановлению. Пока это невозможно, - вздыхает Елена Прокопенко.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЕлена Прокопенко, и.о. заведующего кафедрой зоологии и экологии ДонГУ
Елена Прокопенко, и.о. заведующего кафедрой зоологии и экологии ДонГУ - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Елена Прокопенко, и.о. заведующего кафедрой зоологии и экологии ДонГУ
В корпусе биологического факультета находится зоологический и единственный в ДНР палеонтологический музей. К счастью, экспозиции во время налета не пострадали.
- Нам просто повезло, - говорит заведующий музеем, преподаватель кафедры зоологии и экологии ДонГУ Александр Амолин. - Все проблемы коснулись других этажей. В зоологическом музее были разбиты три окна и осколками повредило несколько стеклянных шкафов. Но это мизер по сравнению с тем, что могло бы быть. Мы экспонаты все сохранили. Это зоологические коллекции, которые хранятся в сухом виде - как насекомые и тушки птиц, или в виде чучел животных, или могут быть экспонаты, законсервированные в растворе формалина.
Отсутствия отопления сотрудники сначала испугались – банки с жидкостью могли лопнуть от мороза. Поэтому окна постарались утеплить как могли, а все ценности убрали от них подальше и по возможности перенесли в "теплые" места – то есть с температурой чуть выше нуля. Коллекции постоянно проверяют и при необходимости просушивают, хотя здание по-прежнему находится в "красной зоне" и туда может "прилететь" в любую минуту.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРабота в "полевой" лаборатории
Работа в полевой лаборатории - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Работа в "полевой" лаборатории

Когда на родине держит любовь и… десять тысяч ос

Александр Валерьевич Амолин – гименоптеролог. Так называют людей, которые занимаются изучением перепончатокрылых насекомых. Всю свою жизнь преподаватель кафедры зоологии и экологии Донецкого государственного университета посвятил тварям, которых другие люди обычно недолюбливают: в коллекции гименоптеролога Амолина – около десяти тысяч пчел и ос. Собрание хранится в коробках, которыми уставлена вся квартира Амолиных в Донецке. Это одна из причин, по которой ученый посчитал невозможным уехать из города.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГименоптеролог Александр Амолин ловит насекомых специальным энтомологическим сачком
Гименоптеролог Александр Амолин ловит насекомых специальным энтомологическим сачком - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Гименоптеролог Александр Амолин ловит насекомых специальным энтомологическим сачком
- Я как-то сразу решил для себя, что мне лучше остаться. Такую коллекцию невозможно положить в карман и выехать, это большое количество коробок. Я собирал их больше двадцати лет, поэтому бросить все я посчитал невозможным. Да и не только из-за коллекции. Я родился в Донецке, у меня родители пенсионеры. И у меня есть твердое убеждение, что мне не придется ничего никуда вывозить и у нас скоро все будет хорошо. Я в этом не сомневался с самого начала, хотя у нас были коллеги-энтомологи, которые сразу выехали. Но мне это не нужно. Я всегда знал, что Донецк будет нашим.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевТак хранят засушенных насекомых
Так хранят засушенных насекомых - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Так хранят засушенных насекомых
- Вы не боитесь обстрелов?
- Вы знаете, трудно, очень трудно привыкнуть, особенно если вы имеете много маленьких детей. У дончан часто семьи большие, многие выехали просто ради безопасности детей. Обстрелы были тяжелые, и сейчас они продолжаются. Но я не боюсь. Я верю в победу и верю в то, что Донецк будет всегда русским городом, где мы жили, живем и будем жить.
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21 июля 2023, 07:01Эксклюзивы РИА Новости Крым
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Эксклюзивы РИА Новости КрымКрымСобытия в ДонбассеДонецкая Народная Республика (ДНР)ОбществоДонецкАвторы
 
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Заголовок открываемого материала
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