https://crimea.ria.ru/20240107/vsu-nanesli-udar-po-territorii-bolnitsy-v-donetske-est-ranennye-1134032400.html

ВСУ нанесли удар по территории больницы в Донецке: есть раненные

ВСУ нанесли удар по территории больницы в Донецке: есть раненные - РИА Новости Крым, 07.01.2024

ВСУ нанесли удар по территории больницы в Донецке: есть раненные

Трое пациентов больницы №6 получили ранения в результате удара ВСУ по Донецку. Повреждены теплотрасса, газопровод и трансформаторная подстанция медицинского... РИА Новости Крым, 07.01.2024

2024-01-07T11:44

2024-01-07T11:44

2024-01-07T11:45

донецк

всу (вооруженные силы украины)

алексей кулемзин

новые регионы россии

больница

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв – РИА Новости Крым. Трое пациентов больницы №6 получили ранения в результате удара ВСУ по Донецку. Повреждены теплотрасса, газопровод и трансформаторная подстанция медицинского учреждения. Об этом сообщил глава администрации города Алексей Кулемзин.Уточняется, что с 21:00 6 января до 9:00 7 января город трижды подвергался обстрелам со стороны вооруженных украинских формирований. В направлении Буденновского, Куйбышевского, Ленинского и Петровского районов было выпущено два снаряда 155 мм калибра кассетного типа, четыре ракеты из РСЗО и сброшен один взрывоопасный предмет с беспилотника.Также в здании больницы повреждены кровля и остекление, пострадали также теплотрасса, газопровод, трансформаторная подстанция и автомобиль. В частных домах по улице Клинической получили повреждения кровля и остекление.Кроме того, в Буденновском районе по улице Светлого Пути повреждены трактор, грузовой автомобиль, ворота и остекление на территории предприятия "Спецтехника".Четыре человека стали жертвами обстрела Донецка в новогоднюю ночь. По информации представительства республики в СЦКК, ВСУ после Нового года выпустили по региональному центру 15 ракет из РСЗО. Позднее стало известно еще об одном обстреле с применением восьми таких снарядов. Повреждены многоквартирные дома, гостиница, бизнес-центр.Как сообщалось, украинские боевики накануне Нового года ударили по Белгороду ракетами "Ольха" с кассетными частями и реактивными снарядами РСЗО Vampire чешского производства. Средствами ПВО ракеты и большая часть снарядов были перехвачены. При этом на город упали кассетные части от сбитых ракет и несколько снарядов. Погибли 24 человека, более 130 получили ранения.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ ударили по Белгороду кассетными боеприпасами – МинобороныВСУ продолжают обстрелы мирных сел ХерсонщиныКаждого из преступников украинского режима настигнет возмездие - Лавров

донецк

новые регионы россии

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

донецк, всу (вооруженные силы украины), алексей кулемзин, новые регионы россии, больница