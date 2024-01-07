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ВСУ нанесли удар по территории больницы в Донецке: есть раненные - РИА Новости Крым, 07.01.2024
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ВСУ нанесли удар по территории больницы в Донецке: есть раненные
ВСУ нанесли удар по территории больницы в Донецке: есть раненные - РИА Новости Крым, 07.01.2024
ВСУ нанесли удар по территории больницы в Донецке: есть раненные
Трое пациентов больницы №6 получили ранения в результате удара ВСУ по Донецку. Повреждены теплотрасса, газопровод и трансформаторная подстанция медицинского... РИА Новости Крым, 07.01.2024
2024-01-07T11:44
2024-01-07T11:45
донецк
всу (вооруженные силы украины)
алексей кулемзин
новые регионы россии
больница
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв – РИА Новости Крым. Трое пациентов больницы №6 получили ранения в результате удара ВСУ по Донецку. Повреждены теплотрасса, газопровод и трансформаторная подстанция медицинского учреждения. Об этом сообщил глава администрации города Алексей Кулемзин.Уточняется, что с 21:00 6 января до 9:00 7 января город трижды подвергался обстрелам со стороны вооруженных украинских формирований. В направлении Буденновского, Куйбышевского, Ленинского и Петровского районов было выпущено два снаряда 155 мм калибра кассетного типа, четыре ракеты из РСЗО и сброшен один взрывоопасный предмет с беспилотника.Также в здании больницы повреждены кровля и остекление, пострадали также теплотрасса, газопровод, трансформаторная подстанция и автомобиль. В частных домах по улице Клинической получили повреждения кровля и остекление.Кроме того, в Буденновском районе по улице Светлого Пути повреждены трактор, грузовой автомобиль, ворота и остекление на территории предприятия "Спецтехника".Четыре человека стали жертвами обстрела Донецка в новогоднюю ночь. По информации представительства республики в СЦКК, ВСУ после Нового года выпустили по региональному центру 15 ракет из РСЗО. Позднее стало известно еще об одном обстреле с применением восьми таких снарядов. Повреждены многоквартирные дома, гостиница, бизнес-центр.Как сообщалось, украинские боевики накануне Нового года ударили по Белгороду ракетами "Ольха" с кассетными частями и реактивными снарядами РСЗО Vampire чешского производства. Средствами ПВО ракеты и большая часть снарядов были перехвачены. При этом на город упали кассетные части от сбитых ракет и несколько снарядов. Погибли 24 человека, более 130 получили ранения.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ ударили по Белгороду кассетными боеприпасами – МинобороныВСУ продолжают обстрелы мирных сел ХерсонщиныКаждого из преступников украинского режима настигнет возмездие - Лавров
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донецк, всу (вооруженные силы украины), алексей кулемзин, новые регионы россии, больница
ВСУ нанесли удар по территории больницы в Донецке: есть раненные

Три человека пострадало в результате удара ВСУ по больнице в Донецке

11:44 07.01.2024 (обновлено: 11:45 07.01.2024)
 
© РИА Новости . Сергей Батурин / Перейти в фотобанкВСУ обстреляли Донецк
ВСУ обстреляли Донецк - РИА Новости, 1920, 07.01.2024
© РИА Новости . Сергей Батурин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв – РИА Новости Крым. Трое пациентов больницы №6 получили ранения в результате удара ВСУ по Донецку. Повреждены теплотрасса, газопровод и трансформаторная подстанция медицинского учреждения. Об этом сообщил глава администрации города Алексей Кулемзин.
Уточняется, что с 21:00 6 января до 9:00 7 января город трижды подвергался обстрелам со стороны вооруженных украинских формирований. В направлении Буденновского, Куйбышевского, Ленинского и Петровского районов было выпущено два снаряда 155 мм калибра кассетного типа, четыре ракеты из РСЗО и сброшен один взрывоопасный предмет с беспилотника.
"В Ленинском районе на территории больницы №6 по улице Клинической ранены три пациента, анкетные данные которых уточняются, – написал в Telegram-канале Кулемзин.
Также в здании больницы повреждены кровля и остекление, пострадали также теплотрасса, газопровод, трансформаторная подстанция и автомобиль. В частных домах по улице Клинической получили повреждения кровля и остекление.

Кроме того, в Буденновском районе по улице Светлого Пути повреждены трактор, грузовой автомобиль, ворота и остекление на территории предприятия "Спецтехника".
Четыре человека стали жертвами обстрела Донецка в новогоднюю ночь. По информации представительства республики в СЦКК, ВСУ после Нового года выпустили по региональному центру 15 ракет из РСЗО. Позднее стало известно еще об одном обстреле с применением восьми таких снарядов. Повреждены многоквартирные дома, гостиница, бизнес-центр.
Как сообщалось, украинские боевики накануне Нового года ударили по Белгороду ракетами "Ольха" с кассетными частями и реактивными снарядами РСЗО Vampire чешского производства. Средствами ПВО ракеты и большая часть снарядов были перехвачены. При этом на город упали кассетные части от сбитых ракет и несколько снарядов. Погибли 24 человека, более 130 получили ранения.
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ДонецкВСУ (Вооруженные силы Украины)Алексей КулемзинНовые регионы РоссииБольница
 
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