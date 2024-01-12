https://crimea.ria.ru/20240112/dron-vsu-udaril-po-skoroy-v-gorlovke-dvoe-pogibli-troe-postradali-1134145476.html

Дрон ВСУ ударил по скорой в Горловке: двое погибли, трое пострадали

Дрон ВСУ ударил по скорой в Горловке: двое погибли, трое пострадали - РИА Новости Крым, 12.01.2024

Дрон ВСУ ударил по скорой в Горловке: двое погибли, трое пострадали

Украинские боевики атаковали с беспилотника сотрудников скорой помощи, которые прибыли к пострадавшим в результате обстрела энергетикам в Горловке. В результате РИА Новости Крым, 12.01.2024

2024-01-12T11:29

2024-01-12T11:29

2024-01-12T11:33

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горловка

происшествия

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беспилотник (бпла, дрон)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв - РИА Новости Крым. Украинские боевики атаковали с беспилотника сотрудников скорой помощи, которые прибыли к пострадавшим в результате обстрела энергетикам в Горловке. В результате фельдшер и энергетик погибли, еще трое медицинских работников получили ранения. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Горловки Иван Приходько.Глава города добавил, что энергетики Региональной энергопоставляющей компании получили ранения во время выполнения профессиональных обязанностей в поселке Гольмовский в результате обстрела со стороны украинских нацистов.В четверг вооруженные силы Украины ударили по жилому району Донецка, есть пострадавшие. Украинские боевики обстреляли город и в новогоднюю ночь. Погибли четыре человека, 13 были ранены. Массированному обстрелу из реактивных систем залпового огня подверглись центр Донецка, Калининский и Буденновский районы.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ нанесли удар по территории больницы в Донецке: есть раненые"Тяжело провожать на передовую детей": ученые Донецка о работе под огнемКак работает дважды разрушенный снарядами музей Донецка

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горловка

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

донецк, горловка, происшествия, обстрелы всу, события в донбассе, беспилотник (бпла, дрон), новости