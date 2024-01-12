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Дрон ВСУ ударил по скорой в Горловке: двое погибли, трое пострадали - РИА Новости Крым, 12.01.2024
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Дрон ВСУ ударил по скорой в Горловке: двое погибли, трое пострадали
Дрон ВСУ ударил по скорой в Горловке: двое погибли, трое пострадали - РИА Новости Крым, 12.01.2024
Дрон ВСУ ударил по скорой в Горловке: двое погибли, трое пострадали
Украинские боевики атаковали с беспилотника сотрудников скорой помощи, которые прибыли к пострадавшим в результате обстрела энергетикам в Горловке. В результате РИА Новости Крым, 12.01.2024
2024-01-12T11:29
2024-01-12T11:33
донецк
горловка
происшествия
обстрелы всу
события в донбассе
беспилотник (бпла, дрон)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв - РИА Новости Крым. Украинские боевики атаковали с беспилотника сотрудников скорой помощи, которые прибыли к пострадавшим в результате обстрела энергетикам в Горловке. В результате фельдшер и энергетик погибли, еще трое медицинских работников получили ранения. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Горловки Иван Приходько.Глава города добавил, что энергетики Региональной энергопоставляющей компании получили ранения во время выполнения профессиональных обязанностей в поселке Гольмовский в результате обстрела со стороны украинских нацистов.В четверг вооруженные силы Украины ударили по жилому району Донецка, есть пострадавшие. Украинские боевики обстреляли город и в новогоднюю ночь. Погибли четыре человека, 13 были ранены. Массированному обстрелу из реактивных систем залпового огня подверглись центр Донецка, Калининский и Буденновский районы.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ нанесли удар по территории больницы в Донецке: есть раненые"Тяжело провожать на передовую детей": ученые Донецка о работе под огнемКак работает дважды разрушенный снарядами музей Донецка
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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донецк, горловка, происшествия, обстрелы всу, события в донбассе, беспилотник (бпла, дрон), новости
Дрон ВСУ ударил по скорой в Горловке: двое погибли, трое пострадали

Два человека погибли и еще трое ранены в результате удара дрона ВСУ по скорой в Горловке

11:29 12.01.2024 (обновлено: 11:33 12.01.2024)
 
© РИА Новости . Александр Гальперин / Перейти в фотобанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
© РИА Новости . Александр Гальперин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв - РИА Новости Крым. Украинские боевики атаковали с беспилотника сотрудников скорой помощи, которые прибыли к пострадавшим в результате обстрела энергетикам в Горловке. В результате фельдшер и энергетик погибли, еще трое медицинских работников получили ранения. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Горловки Иван Приходько.
"Во время исполнения горловскими медиками служебных обязанностей по оказанию помощи и эвакуации раненых обстрелом украинских террористов энергетиков в поселке Гольмовский Никитовского района Горловки в реанимобиль влетел беспилотный летательный аппарат ВФУ. Фельдшер и сотрудник энергопоставляющей компании погибли, трое медицинских работников получили ранения", – сообщил Приходько.
Глава города добавил, что энергетики Региональной энергопоставляющей компании получили ранения во время выполнения профессиональных обязанностей в поселке Гольмовский в результате обстрела со стороны украинских нацистов.
В четверг вооруженные силы Украины ударили по жилому району Донецка, есть пострадавшие. Украинские боевики обстреляли город и в новогоднюю ночь. Погибли четыре человека, 13 были ранены. Массированному обстрелу из реактивных систем залпового огня подверглись центр Донецка, Калининский и Буденновский районы.
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ДонецкГорловкаПроисшествияОбстрелы ВСУСобытия в ДонбассеБеспилотник (БПЛА, дрон)Новости
 
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