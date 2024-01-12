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Дрон ВСУ ударил по скорой в Горловке: двое погибли, трое пострадали
Дрон ВСУ ударил по скорой в Горловке: двое погибли, трое пострадали - РИА Новости Крым, 12.01.2024
Дрон ВСУ ударил по скорой в Горловке: двое погибли, трое пострадали
Украинские боевики атаковали с беспилотника сотрудников скорой помощи, которые прибыли к пострадавшим в результате обстрела энергетикам в Горловке. В результате РИА Новости Крым, 12.01.2024
2024-01-12T11:29
2024-01-12T11:29
2024-01-12T11:33
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обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв - РИА Новости Крым. Украинские боевики атаковали с беспилотника сотрудников скорой помощи, которые прибыли к пострадавшим в результате обстрела энергетикам в Горловке. В результате фельдшер и энергетик погибли, еще трое медицинских работников получили ранения. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Горловки Иван Приходько.Глава города добавил, что энергетики Региональной энергопоставляющей компании получили ранения во время выполнения профессиональных обязанностей в поселке Гольмовский в результате обстрела со стороны украинских нацистов.В четверг вооруженные силы Украины ударили по жилому району Донецка, есть пострадавшие. Украинские боевики обстреляли город и в новогоднюю ночь. Погибли четыре человека, 13 были ранены. Массированному обстрелу из реактивных систем залпового огня подверглись центр Донецка, Калининский и Буденновский районы.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ нанесли удар по территории больницы в Донецке: есть раненые"Тяжело провожать на передовую детей": ученые Донецка о работе под огнемКак работает дважды разрушенный снарядами музей Донецка
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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донецк, горловка, происшествия, обстрелы всу, события в донбассе, беспилотник (бпла, дрон), новости
Дрон ВСУ ударил по скорой в Горловке: двое погибли, трое пострадали
Два человека погибли и еще трое ранены в результате удара дрона ВСУ по скорой в Горловке
11:29 12.01.2024 (обновлено: 11:33 12.01.2024)