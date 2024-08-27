https://crimea.ria.ru/20240827/v-belgorodskoy-oblasti-zakryvayut-vezd-v-prigranichnoe-selo-vyazovoe-1139901381.html

В Белгородской области закрывают въезд в приграничное село Вязовое

В Белгородской области закрывают въезд в приграничное село Вязовое - РИА Новости Крым, 27.08.2024

В Белгородской области закрывают въезд в приграничное село Вязовое

В Белгородской области со вторника ограничат въезд в еще одно село Краснояружского района – Вязовое. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав РИА Новости Крым, 27.08.2024

2024-08-27T10:01

2024-08-27T10:01

2024-08-27T10:02

россия

обстрелы белгородской области

белгородская область

вячеслав гладков

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг - РИА Новости Крым. В Белгородской области со вторника ограничат въезд в еще одно село Краснояружского района – Вязовое. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.Кроме того, на заседании оперативного штаба в среду планируют рассмотреть возможность отселения еще двух сел в Грайворонском и одного села в Валуйском городских округах.26 августа в городе Шебекино Белгородской области в результате обстрела со стороны ВСУ были ранены два мирных жителя, сообщил он. Один мирный житель погиб в селе Соловьевка Белгородской области после атаки беспилотника ВСУ.Читайте также на РИА Новости Крым:Число раненых после удара ВСУ по поселку на Белгородчине выросло до 13Пять человек погибли и 12 пострадали от удара ВСУ по Белгородской областиВ школах Белгорода вводят ограничения и тренировки по безопасности

россия

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, обстрелы белгородской области, белгородская область, вячеслав гладков, новости