В Белгородской области закрывают въезд в приграничное село Вязовое
В Белгородской области с 27 августа ограничат въезд в приграничное село Вязовое
10:01 27.08.2024 (обновлено: 10:02 27.08.2024)
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаПоследствия обстрела села Вязовое Краснояружского района Белгородской области
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг - РИА Новости Крым. В Белгородской области со вторника ограничат въезд в еще одно село Краснояружского района – Вязовое. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"В селе Вязовое Краснояружского района с сегодняшнего дня введен тот же режим, который действует в селе Колотиловка. Ограничиваем въезд, формируем списки на единоразовые выплаты 15 тысяч рублей. По Колотиловке эта выплата уже на этой неделе начнет выплачиваться", - сказал он.
Кроме того, на заседании оперативного штаба в среду планируют рассмотреть возможность отселения еще двух сел в Грайворонском и одного села в Валуйском городских округах.
"Завтра рассмотрим решение на оперативном штабе по отселению сел Дроновка и Пороз Грайворонского округа и села Старый Хутор Валуйского округа. Порядок отселения и осуществления единовременных выплат будет доводиться до каждого жителя специальными комиссиями, которые начнут работать через неделю", - сказал Гладков.
26 августа в городе Шебекино Белгородской области в результате обстрела со стороны ВСУ были ранены два мирных жителя, сообщил он. Один мирный житель погиб в селе Соловьевка Белгородской области после атаки беспилотника ВСУ.
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