https://crimea.ria.ru/20240825/chislo-ranenykh-posle-udara-vsu-po-poselku-na-belgorodchine-vyroslo-do-13-1139858357.html
Число раненых после удара ВСУ по поселку на Белгородчине выросло до 13
Число раненых после удара ВСУ по поселку на Белгородчине выросло до 13 - РИА Новости Крым, 25.08.2024
Число раненых после удара ВСУ по поселку на Белгородчине выросло до 13
Число раненых после удара ВСУ по поселку Ракитное в Белгородской области выросло до 13, девушка утром самостоятельно обратилась в Ракитянскую центральную... РИА Новости Крым, 25.08.2024
2024-08-25T11:16
2024-08-25T11:16
2024-08-25T11:16
вячеслав гладков
обстрелы белгородской области
белгородская область
происшествия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг - РИА Новости Крым. Число раненых после удара ВСУ по поселку Ракитное в Белгородской области выросло до 13, девушка утром самостоятельно обратилась в Ракитянскую центральную районную больницу, сообщил губернатор Вячеслав Гладков."В Ракитянском районе поселок Ракитное подвергся вражескому обстрелу. К огромному горю, погибли пятеро мирных жителей. Количество раненых увеличилось до 13 человек - девушка утром самостоятельно обратилась в Ракитянскую ЦРБ. Учитывая характер и тяжесть ранения, принято решение отправить ее в городскую больницу №2 Белгорода. Медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь", - написал Гладков в своем Telegram-канале.Он также добавил, что повреждены 12 частных домов, два коммерческих объекта и семь автомобилей. Также повреждены газопровод и линия электропередачи.Ранее Гладков сообщал, что ВСУ в ночь на воскресенье нанесли удар по поселку Ракитное. СК РФ заявил о возбуждении уголовное дело по статье 205 УК РФ (террористический акт) по факту атаки на Ракитное.
https://crimea.ria.ru/20240825/sk-vozbudil-delo-iz-za-terroristicheskoy-ataki-vsu-na-belgorodchinu-1139857190.html
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вячеслав гладков, обстрелы белгородской области, белгородская область, происшествия, новости
Число раненых после удара ВСУ по поселку на Белгородчине выросло до 13
Число раненых после удара ВСУ по поселку Ракитное в Белгородской области выросло до 13
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг - РИА Новости Крым. Число раненых после удара ВСУ по поселку Ракитное в Белгородской области выросло до 13, девушка утром самостоятельно обратилась в Ракитянскую центральную районную больницу, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"В Ракитянском районе поселок Ракитное подвергся вражескому обстрелу. К огромному горю, погибли пятеро мирных жителей. Количество раненых увеличилось до 13 человек - девушка утром самостоятельно обратилась в Ракитянскую ЦРБ. Учитывая характер и тяжесть ранения, принято решение отправить ее в городскую больницу №2 Белгорода. Медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он также добавил, что повреждены 12 частных домов, два коммерческих объекта и семь автомобилей. Также повреждены газопровод и линия электропередачи.
Ранее Гладков сообщал, что ВСУ в ночь на воскресенье нанесли удар по поселку Ракитное. СК РФ заявил о возбуждении уголовное дело по статье 205 УК РФ (террористический акт) по факту атаки на Ракитное.