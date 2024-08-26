https://crimea.ria.ru/20240826/shebekino-snova-pod-obstrelom-vsu-raneny-dva-cheloveka-1139875392.html

Шебекино снова под обстрелом ВСУ: ранены два человека

Шебекино снова под обстрелом ВСУ: ранены два человека - РИА Новости Крым, 26.08.2024

Шебекино снова под обстрелом ВСУ: ранены два человека

В городе Шебекино Белгородской области в результате обстрела со стороны ВСУ были ранены два мирных жителя. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор... РИА Новости Крым, 26.08.2024

2024-08-26T11:40

2024-08-26T11:40

2024-08-26T11:40

вячеслав гладков

обстрелы белгородской области

белгород

происшествия

шебекино (город в белгородской области)

обстрелы всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг - РИА Новости Крым. В городе Шебекино Белгородской области в результате обстрела со стороны ВСУ были ранены два мирных жителя. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор области Вячеслав Гладков.В результате обстрела в пяти многоквартирных домах повреждено остекление, входные группы и фасады. В четырех частных домовладениях выбиты окна."На территории четырех частных домовладений выбиты окна, осколками посечены кровли, фасады, надворные постройки и заборы, в одном из домов перебит электропровод. В социальном и коммерческом объектах выбиты окна", - продолжил губернатор.Кроме того, по данным Гладкова, повреждены четыре легковых автомобиля, от прямого попадания снаряда загорелась стоящая на парковке ГАЗель."Пожарными расчетами произведено тушение транспортного средства. Информация о последствиях уточняется. Администрация и оперативные службы продолжают обход", - сообщает губернатор.25 августа в селе Соловьевка Белгородской области после атаки украинского беспилотника погиб мирный житель. От полученных ранений мужчина скончался на месте до приезда бригады скорой медицинской помощи, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.Читайте также на РИА Новости Крым:Число раненых после удара ВСУ по поселку на Белгородчине выросло до 13Пять человек погибли и 12 пострадали от удара ВСУ по Белгородской областиСложная ситуация в Белгородской области: за неделю ранены 19 человек

белгород

шебекино (город в белгородской области)

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