https://crimea.ria.ru/20240825/mirnyy-zhitel-pogib-v-sele-belgorodskoy-oblasti-pri-atake-drona-vsu-1139859966.html

Мирный житель погиб в селе Белгородской области при атаке дрона ВСУ

Мирный житель погиб в селе Белгородской области при атаке дрона ВСУ - РИА Новости Крым, 25.08.2024

Мирный житель погиб в селе Белгородской области при атаке дрона ВСУ

Мирный житель погиб в селе Соловьевка Белгородской области после атаки беспилотника ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 25.08.2024

2024-08-25T13:58

2024-08-25T13:58

2024-08-25T13:58

обстрелы белгородской области

белгородская область

вячеслав гладков

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг - РИА Новости Крым. Мирный житель погиб в селе Соловьевка Белгородской области после атаки беспилотника ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков."По результатам обхода после атаки беспилотника в селе Соловьевка Белгородского района поступила информация о погибшем мирном жителе. От полученных ранений мужчина скончался на месте до приезда бригады скорой медицинской помощи", - написал он в своем Telegram-канале.Ранее Гладков сообщал, что ВСУ в ночь на воскресенье нанесли удар по поселку Ракитное. Погибли пять и пострадали 13 человек. СК РФ заявил о возбуждении уголовное дело по статье 205 УК РФ (террористический акт) по факту атаки на Ракитное.

https://crimea.ria.ru/20240825/chislo-ranenykh-posle-udara-vsu-po-poselku-na-belgorodchine-vyroslo-do-13-1139858357.html

белгородская область

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2024

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обстрелы белгородской области, белгородская область, вячеслав гладков, новости