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Мирный житель погиб в селе Белгородской области при атаке дрона ВСУ
Мирный житель погиб в селе Белгородской области при атаке дрона ВСУ - РИА Новости Крым, 25.08.2024
Мирный житель погиб в селе Белгородской области при атаке дрона ВСУ
Мирный житель погиб в селе Соловьевка Белгородской области после атаки беспилотника ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 25.08.2024
2024-08-25T13:58
2024-08-25T13:58
2024-08-25T13:58
обстрелы белгородской области
белгородская область
вячеслав гладков
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг - РИА Новости Крым. Мирный житель погиб в селе Соловьевка Белгородской области после атаки беспилотника ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков."По результатам обхода после атаки беспилотника в селе Соловьевка Белгородского района поступила информация о погибшем мирном жителе. От полученных ранений мужчина скончался на месте до приезда бригады скорой медицинской помощи", - написал он в своем Telegram-канале.Ранее Гладков сообщал, что ВСУ в ночь на воскресенье нанесли удар по поселку Ракитное. Погибли пять и пострадали 13 человек. СК РФ заявил о возбуждении уголовное дело по статье 205 УК РФ (террористический акт) по факту атаки на Ракитное.
https://crimea.ria.ru/20240825/chislo-ranenykh-posle-udara-vsu-po-poselku-na-belgorodchine-vyroslo-do-13-1139858357.html
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обстрелы белгородской области, белгородская область, вячеслав гладков, новости
Мирный житель погиб в селе Белгородской области при атаке дрона ВСУ
Мирный житель погиб в селе Белгородской области после атаки беспилотника ВСУ - губернатор