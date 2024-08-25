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Пять человек погибли и 12 пострадали от удара ВСУ по Белгородской области - РИА Новости Крым, 25.08.2024
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Пять человек погибли и 12 пострадали от удара ВСУ по Белгородской области
Пять человек погибли и 12 пострадали от удара ВСУ по Белгородской области - РИА Новости Крым, 25.08.2024
Пять человек погибли и 12 пострадали от удара ВСУ по Белгородской области
ВСУ ночью нанесли удар по поселку Ракитное в Белгородской области, погибли пятеро мирных жителей, ранения получили 12 человек, в том числе трое... РИА Новости Крым, 25.08.2024
2024-08-25T07:32
2024-08-25T08:41
обстрелы белгородской области
белгородская область
вячеслав гладков
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
новости
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг - РИА Новости Крым. ВСУ ночью нанесли удар по поселку Ракитное в Белгородской области, погибли пятеро мирных жителей, ранения получили 12 человек, в том числе трое несовершеннолетних, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.Кроме того, еще двоих детей с различными осколочными ранениями доставили бригадами в детскую областную клиническую больницу. Также семь взрослых пострадавших доставили в лечебные учреждения Белгорода, еще двое - в Ракитянской ЦРБ.Также губернатор сообщил, что в результате удара ВСУ повреждены 10 частных домов, временно без газа остаются поселок Ракитное, села Борисполье и Новоленинское, есть локальные повреждения на линии электропередачи."Информация о последствиях уточняется. Администрация продолжит подомовой обход в светлое время суток. Оперативные и аварийные службы в ближайшее время приступят к восстановительным работам", - отметил глава региона.
https://crimea.ria.ru/20240824/v-shkolakh-belgoroda-vvodyat-ogranicheniya-i-trenirovki-po-bezopasnosti-1139842828.html
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обстрелы белгородской области, белгородская область, вячеслав гладков, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), новости, происшествия
Пять человек погибли и 12 пострадали от удара ВСУ по Белгородской области

Пять человек погибли и 12 пострадали из-за удара ВСУ по поселку Ракитное - Гладков

07:32 25.08.2024 (обновлено: 08:41 25.08.2024)
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаПоследствия атаки ВСУ на Белгородскую область
Последствия атаки ВСУ на Белгородскую область
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг - РИА Новости Крым. ВСУ ночью нанесли удар по поселку Ракитное в Белгородской области, погибли пятеро мирных жителей, ранения получили 12 человек, в том числе трое несовершеннолетних, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"ВСУ посреди ночи нанесли жестокий террористический удар по поселку Ракитное. К огромному горю, он унес жизни пятерых мирных жителей. В результате обстрела получили ранения 12 человек, в том числе трое несовершеннолетних", - написал он в Telegram-канале.
Кроме того, еще двоих детей с различными осколочными ранениями доставили бригадами в детскую областную клиническую больницу. Также семь взрослых пострадавших доставили в лечебные учреждения Белгорода, еще двое - в Ракитянской ЦРБ.
"В тяжелом состоянии четверо раненых: женщину с осколочным ранением брюшной полости оперируют в Ракитянской ЦРБ, трое мужчин с минно-взрывными травмами и различными осколочными ранениями доставляются в областную клиническую больницу", - добавил Гладков.
Также губернатор сообщил, что в результате удара ВСУ повреждены 10 частных домов, временно без газа остаются поселок Ракитное, села Борисполье и Новоленинское, есть локальные повреждения на линии электропередачи.
"Информация о последствиях уточняется. Администрация продолжит подомовой обход в светлое время суток. Оперативные и аварийные службы в ближайшее время приступят к восстановительным работам", - отметил глава региона.
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