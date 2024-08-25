https://crimea.ria.ru/20240825/pyat-chelovek-pogibli-i-12-postradali-ot-udara-vsu-po-belgorodskoy-oblasti-1139855558.html

Пять человек погибли и 12 пострадали от удара ВСУ по Белгородской области

Пять человек погибли и 12 пострадали от удара ВСУ по Белгородской области - РИА Новости Крым, 25.08.2024

Пять человек погибли и 12 пострадали от удара ВСУ по Белгородской области

ВСУ ночью нанесли удар по поселку Ракитное в Белгородской области, погибли пятеро мирных жителей, ранения получили 12 человек, в том числе трое... РИА Новости Крым, 25.08.2024

2024-08-25T07:32

2024-08-25T07:32

2024-08-25T08:41

обстрелы белгородской области

белгородская область

вячеслав гладков

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всу (вооруженные силы украины)

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происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг - РИА Новости Крым. ВСУ ночью нанесли удар по поселку Ракитное в Белгородской области, погибли пятеро мирных жителей, ранения получили 12 человек, в том числе трое несовершеннолетних, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.Кроме того, еще двоих детей с различными осколочными ранениями доставили бригадами в детскую областную клиническую больницу. Также семь взрослых пострадавших доставили в лечебные учреждения Белгорода, еще двое - в Ракитянской ЦРБ.Также губернатор сообщил, что в результате удара ВСУ повреждены 10 частных домов, временно без газа остаются поселок Ракитное, села Борисполье и Новоленинское, есть локальные повреждения на линии электропередачи."Информация о последствиях уточняется. Администрация продолжит подомовой обход в светлое время суток. Оперативные и аварийные службы в ближайшее время приступят к восстановительным работам", - отметил глава региона.

https://crimea.ria.ru/20240824/v-shkolakh-belgoroda-vvodyat-ogranicheniya-i-trenirovki-po-bezopasnosti-1139842828.html

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обстрелы белгородской области, белгородская область, вячеслав гладков, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), новости, происшествия