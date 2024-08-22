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В зону отселения в Курской области попали 8 районов региона – губернатор

В зону отселения в Курской области попали 8 районов региона – губернатор - РИА Новости Крым, 22.08.2024

В зону отселения в Курской области попали 8 районов региона – губернатор

В зону отселения и эвакуации в Курской области попали восемь районов, где проживают 152 тысячи человек. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов РИА Новости Крым, 22.08.2024

2024-08-22T14:41

2024-08-22T14:41

2024-08-22T14:41

ситуация в курской области после нападения всу

курская область

алексей смирнов

новости

владимир путин (политик)

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. В зону отселения и эвакуации в Курской области попали восемь районов, где проживают 152 тысячи человек. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов на совещании по ситуации в приграничных регионах под руководством президента России Владимира Путина.По его словам, на сегодняшний день в этих районах остались порядка 19 тысяч человек, их отселение продолжается. Людей размещают в пунктах временного размещения и у родственников. Всего развернуто 524 ПВР вместимостью 64 тысячи человек. На данный момент в них находятся более 12 тысяч человек, в том числе свыше трех тысяч детей. В другие регионы вывезено 3430 жителей области."Гуманитарная помощь поступает практически изо всех регионов страны, запасов еды, воды и предметов первой необходимости достаточно", - отметил Смирнов.Для выплаты гражданам по 10 тысяч рублей из бюджета поступило 820 миллионов рублей, для выплаты по 15 тысяч рублей в связи с введением режима ЧС поступило 600 млн рублей. Выплату уже получили 41 106 человек, добавил врио губернатора.Читайте также на РИА Новости Крым:Почти двести семей из Курской области получили сертификаты на жилье"Там постоянные атаки и страшно": семьи из Курской области прибыли в Крым На защиту приграничья России выделят дополнительные силы – Белоусов

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ситуация в курской области после нападения всу, курская область, алексей смирнов, новости, владимир путин (политик), россия