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В зону отселения в Курской области попали 8 районов региона – губернатор
В зону отселения в Курской области попали 8 районов региона – губернатор - РИА Новости Крым, 22.08.2024
В зону отселения в Курской области попали 8 районов региона – губернатор
В зону отселения и эвакуации в Курской области попали восемь районов, где проживают 152 тысячи человек. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов РИА Новости Крым, 22.08.2024
2024-08-22T14:41
2024-08-22T14:41
2024-08-22T14:41
ситуация в курской области после нападения всу
курская область
алексей смирнов
новости
владимир путин (политик)
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. В зону отселения и эвакуации в Курской области попали восемь районов, где проживают 152 тысячи человек. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов на совещании по ситуации в приграничных регионах под руководством президента России Владимира Путина.По его словам, на сегодняшний день в этих районах остались порядка 19 тысяч человек, их отселение продолжается. Людей размещают в пунктах временного размещения и у родственников. Всего развернуто 524 ПВР вместимостью 64 тысячи человек. На данный момент в них находятся более 12 тысяч человек, в том числе свыше трех тысяч детей. В другие регионы вывезено 3430 жителей области."Гуманитарная помощь поступает практически изо всех регионов страны, запасов еды, воды и предметов первой необходимости достаточно", - отметил Смирнов.Для выплаты гражданам по 10 тысяч рублей из бюджета поступило 820 миллионов рублей, для выплаты по 15 тысяч рублей в связи с введением режима ЧС поступило 600 млн рублей. Выплату уже получили 41 106 человек, добавил врио губернатора.Читайте также на РИА Новости Крым:Почти двести семей из Курской области получили сертификаты на жилье"Там постоянные атаки и страшно": семьи из Курской области прибыли в Крым На защиту приграничья России выделят дополнительные силы – Белоусов
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ситуация в курской области после нападения всу, курская область, алексей смирнов, новости, владимир путин (политик), россия
В зону отселения в Курской области попали 8 районов региона – губернатор
В зону отселения в Курской области попали 8 районов с населением 152 тысячи человек
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. В зону отселения и эвакуации в Курской области попали восемь районов, где проживают 152 тысячи человек. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов на совещании по ситуации в приграничных регионах под руководством президента России Владимира Путина.
"В зону отселения и эвакуации попали восемь районов с численностью более 152 тысяч человек", - сказал Смирнов.
По его словам, на сегодняшний день в этих районах остались порядка 19 тысяч человек, их отселение продолжается. Людей размещают в пунктах временного размещения и у родственников. Всего развернуто 524 ПВР вместимостью 64 тысячи человек. На данный момент в них находятся более 12 тысяч человек, в том числе свыше трех тысяч детей. В другие регионы вывезено 3430 жителей области.
"Гуманитарная помощь поступает практически изо всех регионов страны, запасов еды, воды и предметов первой необходимости достаточно", - отметил Смирнов.
Для выплаты гражданам по 10 тысяч рублей из бюджета поступило 820 миллионов рублей, для выплаты по 15 тысяч рублей в связи с введением режима ЧС поступило 600 млн рублей. Выплату уже получили 41 106 человек, добавил врио губернатора.
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