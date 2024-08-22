https://crimea.ria.ru/20240822/kabmin-vydelil-esche-11-mlrd-rubley-na-novoe-zhile-zhitelyam-kurskoy-oblasti-1139804247.html

Кабмин выделил еще 11 млрд рублей на новое жилье жителям Курской области

Кабмин выделил еще 11 млрд рублей на новое жилье жителям Курской области - РИА Новости Крым, 22.08.2024

Кабмин выделил еще 11 млрд рублей на новое жилье жителям Курской области

Правительство России выделило дополнительно 10,7 миллиарда рублей на покупку нового жилья 1916 семьям из Курской области, лишившимся крова в результате агрессии РИА Новости Крым, 22.08.2024

2024-08-22T15:37

2024-08-22T15:37

2024-08-22T15:37

марат хуснуллин

курская область

жилье

правительство россии

новости

россия

выплаты и компенсации

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. Правительство России выделило дополнительно 10,7 миллиарда рублей на покупку нового жилья 1916 семьям из Курской области, лишившимся крова в результате агрессии киевского режима. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на совещании о ситуации в приграничных регионах под руководством президента страны Владимира Путина.Хуснуллин добавил, что на данный момент сформировано необходимое количество ресурсов, в том числе строительных бригад и техники, для восстановления жилья в приграничных регионахТакже Курской области выделили 300 миллионов рублей на капремонт жилья пострадавшим от обстрелов. Это поддержку получат 2600 семей, добавил вице-премьер.Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в ходе совещания сообщил, что на сегодня из опасных районов Курской области отселены более 115 тысяч человек.По информации врио губернатора Смирнова, в зону отселения и эвакуации в Курской области попали восемь районов, где проживают 152 тысячи человек. На сегодняшний день в этих районах остались порядка 19 тысяч человек, их отселение продолжается.Читайте также на РИА Новости Крым:Почти двести семей из Курской области получили сертификаты на жилье"Там постоянные атаки и страшно": семьи из Курской области прибыли в Крым

курская область

россия

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

марат хуснуллин, курская область, жилье, правительство россии, новости, россия, выплаты и компенсации