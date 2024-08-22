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Кабмин выделил еще 11 млрд рублей на новое жилье жителям Курской области - РИА Новости Крым, 22.08.2024
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Кабмин выделил еще 11 млрд рублей на новое жилье жителям Курской области
Кабмин выделил еще 11 млрд рублей на новое жилье жителям Курской области - РИА Новости Крым, 22.08.2024
Кабмин выделил еще 11 млрд рублей на новое жилье жителям Курской области
Правительство России выделило дополнительно 10,7 миллиарда рублей на покупку нового жилья 1916 семьям из Курской области, лишившимся крова в результате агрессии РИА Новости Крым, 22.08.2024
2024-08-22T15:37
2024-08-22T15:37
марат хуснуллин
курская область
жилье
правительство россии
новости
россия
выплаты и компенсации
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. Правительство России выделило дополнительно 10,7 миллиарда рублей на покупку нового жилья 1916 семьям из Курской области, лишившимся крова в результате агрессии киевского режима. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на совещании о ситуации в приграничных регионах под руководством президента страны Владимира Путина.Хуснуллин добавил, что на данный момент сформировано необходимое количество ресурсов, в том числе строительных бригад и техники, для восстановления жилья в приграничных регионахТакже Курской области выделили 300 миллионов рублей на капремонт жилья пострадавшим от обстрелов. Это поддержку получат 2600 семей, добавил вице-премьер.Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в ходе совещания сообщил, что на сегодня из опасных районов Курской области отселены более 115 тысяч человек.По информации врио губернатора Смирнова, в зону отселения и эвакуации в Курской области попали восемь районов, где проживают 152 тысячи человек. На сегодняшний день в этих районах остались порядка 19 тысяч человек, их отселение продолжается.Читайте также на РИА Новости Крым:Почти двести семей из Курской области получили сертификаты на жилье"Там постоянные атаки и страшно": семьи из Курской области прибыли в Крым
курская область
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96
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марат хуснуллин, курская область, жилье, правительство россии, новости, россия, выплаты и компенсации
Кабмин выделил еще 11 млрд рублей на новое жилье жителям Курской области

На покупку нового жилья для жителей Курской области выделено еще 10,7 млрд рублей

15:37 22.08.2024
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкПункт сбора гумпомощи для жителей Курской области
Пункт сбора гумпомощи для жителей Курской области - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. Правительство России выделило дополнительно 10,7 миллиарда рублей на покупку нового жилья 1916 семьям из Курской области, лишившимся крова в результате агрессии киевского режима. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на совещании о ситуации в приграничных регионах под руководством президента страны Владимира Путина.
"На приобретение жилья в Курской области выделено 1,8 миллиарда рублей, выплаты получили 205 семей из 300 запланированных. Вчера на правительстве мы выделили еще 10,7 миллиарда, это позволит приобрести жилье еще 1916 семьям", – сказал замглавы правительства.
Хуснуллин добавил, что на данный момент сформировано необходимое количество ресурсов, в том числе строительных бригад и техники, для восстановления жилья в приграничных регионах
Также Курской области выделили 300 миллионов рублей на капремонт жилья пострадавшим от обстрелов. Это поддержку получат 2600 семей, добавил вице-премьер.
Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в ходе совещания сообщил, что на сегодня из опасных районов Курской области отселены более 115 тысяч человек.
По информации врио губернатора Смирнова, в зону отселения и эвакуации в Курской области попали восемь районов, где проживают 152 тысячи человек. На сегодняшний день в этих районах остались порядка 19 тысяч человек, их отселение продолжается.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Почти двести семей из Курской области получили сертификаты на жилье
"Там постоянные атаки и страшно": семьи из Курской области прибыли в Крым
Марат ХуснуллинКурская областьЖильеПравительство РоссииНовостиРоссияВыплаты и компенсации
 
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Заголовок открываемого материала
15:37Кабмин выделил еще 11 млрд рублей на новое жилье жителям Курской области
15:29РПЦ: Патриарх Варфоломей лично ответственен за запрет УПЦ на Украине
15:07Пострадавшим при атаках ВСУ на Севастополь выплатили 35 млн рублей
14:59ВСУ попытались нанести удары по Курской АЭС – Путин
14:57Сложная ситуация в Белгородской области: за неделю ранены 19 человек
14:56Пострадавшим в Курской области автоматически выплатят по 15 тысяч рублей
14:41В зону отселения в Курской области попали 8 районов региона – губернатор
14:35Любимова оценила ход строительства культурного кластера в Севастополе
14:27Ситуация в Курской области на границе с Украиной – новости к этому часу
14:23Путин собрал совещание по ситуации в Курской и Белгородской областях
14:11Диверсионная группа ВСУ уничтожена российскими войсками в Курской области
14:07Девять безуспешных контратак: ВСУ за сутки потеряли более 2000 боевиков
13:57Житель Белгородской области лишился руки при попытке разобрать боеприпас
13:45Россия и Китай договорились наращивать взаимодействие в Арктике
13:30Закон о запрете УПЦ лишит миллионы верующих мест молитвы – заявление
13:17Средствами ПВО сбиты украинский МиГ-29 и авиабомбы Hammer
13:04Российские военные взяли под контроль Межевое в ДНР
12:52Украл деньги у пенсионера: в Джанкойском районе мошеннику дали два года
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