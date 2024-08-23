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Семь тысяч пострадавших в Курской области получили выплаты – МЧС

Семь тысяч пострадавших в Курской области получили выплаты – МЧС - РИА Новости Крым, 23.08.2024

Семь тысяч пострадавших в Курской области получили выплаты – МЧС

Более чем семи тысячам граждан Курской области выплатили почти 108 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России. РИА Новости Крым, 23.08.2024

2024-08-23T15:01

2024-08-23T15:01

2024-08-23T15:01

курская область

выплаты и компенсации

новости

ситуация в курской области после нападения всу

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым. Более чем семи тысячам граждан Курской области выплатили почти 108 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.Заявления на выплаты принимаются через портал Госуслуг, отметили в ведомстве.Ранее президент России Владимир Путин поддержал предложение врио губернатора Курской области Алексея Смирнова выплачивать в автоматическом режиме дополнительные 15 тысяч рублей жителям региона, покинувшим зону боевых действий.Накануне правительство России выделило дополнительно 10,7 миллиарда рублей на покупку нового жилья 1916 семьям из Курской области, лишившимся крова в результате агрессии киевского режима.Читайте также на РИА Новости Крым:Почти двести семей из Курской области получили сертификаты на жилье"Там постоянные атаки и страшно": семьи из Курской области прибыли в КрымВ зону отселения в Курской области попали 8 районов региона – губернатор

курская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

курская область, выплаты и компенсации, новости, ситуация в курской области после нападения всу, общество