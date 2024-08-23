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Семь тысяч пострадавших в Курской области получили выплаты – МЧС - РИА Новости Крым, 23.08.2024
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Семь тысяч пострадавших в Курской области получили выплаты – МЧС
Семь тысяч пострадавших в Курской области получили выплаты – МЧС - РИА Новости Крым, 23.08.2024
Семь тысяч пострадавших в Курской области получили выплаты – МЧС
Более чем семи тысячам граждан Курской области выплатили почти 108 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России. РИА Новости Крым, 23.08.2024
2024-08-23T15:01
2024-08-23T15:01
курская область
выплаты и компенсации
новости
ситуация в курской области после нападения всу
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым. Более чем семи тысячам граждан Курской области выплатили почти 108 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.Заявления на выплаты принимаются через портал Госуслуг, отметили в ведомстве.Ранее президент России Владимир Путин поддержал предложение врио губернатора Курской области Алексея Смирнова выплачивать в автоматическом режиме дополнительные 15 тысяч рублей жителям региона, покинувшим зону боевых действий.Накануне правительство России выделило дополнительно 10,7 миллиарда рублей на покупку нового жилья 1916 семьям из Курской области, лишившимся крова в результате агрессии киевского режима.Читайте также на РИА Новости Крым:Почти двести семей из Курской области получили сертификаты на жилье"Там постоянные атаки и страшно": семьи из Курской области прибыли в КрымВ зону отселения в Курской области попали 8 районов региона – губернатор
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РИА Новости Крым
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курская область, выплаты и компенсации, новости, ситуация в курской области после нападения всу, общество
Семь тысяч пострадавших в Курской области получили выплаты – МЧС

Более чем семи тысячам граждан Курской области выплатили более 107,5 млн рублей

15:01 23.08.2024
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВ России изменится порядок начисления соцвыплат
В России изменится порядок начисления соцвыплат - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
© РИА Новости . Александр Кряжев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым. Более чем семи тысячам граждан Курской области выплатили почти 108 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

"На сегодняшний день осуществлены выплаты более чем 7 тысячам гражданам на общую сумму более 107,5 млн рублей. Начисление выплат продолжается", - говорится в сообщении.

Заявления на выплаты принимаются через портал Госуслуг, отметили в ведомстве.
Ранее президент России Владимир Путин поддержал предложение врио губернатора Курской области Алексея Смирнова выплачивать в автоматическом режиме дополнительные 15 тысяч рублей жителям региона, покинувшим зону боевых действий.
Накануне правительство России выделило дополнительно 10,7 миллиарда рублей на покупку нового жилья 1916 семьям из Курской области, лишившимся крова в результате агрессии киевского режима.
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Курская областьВыплаты и компенсацииНовостиСитуация в Курской области после нападения ВСУОбщество
 
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