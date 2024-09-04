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В Курской области найдены более 500 пропавших при эвакуации жителей - РИА Новости Крым, 04.09.2024
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В Курской области найдены более 500 пропавших при эвакуации жителей
В Курской области найдены более 500 пропавших при эвакуации жителей - РИА Новости Крым, 04.09.2024
В Курской области найдены более 500 пропавших при эвакуации жителей
Благодаря волонтерам, силовикам и властям в Курской области удалось найти более 500 человек, которые считались пропавшими после эвакуации жителей из... РИА Новости Крым, 04.09.2024
2024-09-04T13:22
2024-09-04T13:22
алексей смирнов
ситуация в курской области после нападения всу
курская область
общество
волонтеры
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Благодаря волонтерам, силовикам и властям в Курской области удалось найти более 500 человек, которые считались пропавшими после эвакуации жителей из приграничных районов. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.По словам Смирнова, ежедневно в региональном пункте Российского Красного Креста трудятся около 70 волонтеров. Благодаря их работе продуктовые и гигиенические наборы передали уже порядка 50 тысячам человек. Кроме того, около шести тысяч жителей приграничья получили сертификаты на приобретение лекарств."Ежедневно сюда приходят за помощью около двух тысяч человек. К сожалению, имеющихся на данный момент помещений недостаточно для оперативного обслуживания всех нуждающихся. Поручил правительству региона подобрать дополнительные помещения, в ближайшее время они будут предоставлены", - добавил Смирнов.6 августа подразделения ВСУ прорвались через границу с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области. В ходе вторжения пострадали мирные жители, в том числе дети. В связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины в Курской области был введен режим контртеррористической операции (КТО).12 августа в ходе совещания по обстановке в Курской области президент РФ Владимир Путин потребовал обеспечить надежное прикрытие границы с Украиной после того, как враг будет выбит с территории страны. Глава российского государства исключил переговоры с киевскими властями, сказав, что с атакующими мирных людей и объекты ядерной энергетики ни о чем договариваться нельзя.Читайте также на РИА Новости Крым:Переговоры с Киевом после вторжения в Курскую область исключены - ЛавровВторжение ВСУ в Курскую область санкционировано Западом – ЗахароваПровокация Зеленского в Курской области: цели раскрыли западные СМИ
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Новости
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РИА Новости Крым
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алексей смирнов, ситуация в курской области после нападения всу, курская область, общество, волонтеры, новости
В Курской области найдены более 500 пропавших при эвакуации жителей

Найдены более 500 пропавших при эвакуации с приграничья жителей Курской области – власти

13:22 04.09.2024
 
© Telegram-канал врио главы Курской области Алексея СмирноваВолонтеры работают с нуждающимися жителями приграничья Курской области
Волонтеры работают с нуждающимися жителями приграничья Курской области
© Telegram-канал врио главы Курской области Алексея Смирнова
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Благодаря волонтерам, силовикам и властям в Курской области удалось найти более 500 человек, которые считались пропавшими после эвакуации жителей из приграничных районов. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.
"Найдено уже более 500 человек. Выражаю огромную благодарность всем волонтерам за самоотверженную работу. Со своей стороны мы будем продолжать оказывать всю необходимую помощь и поддержку", - написал он в своем Telegram-канале.
По словам Смирнова, ежедневно в региональном пункте Российского Красного Креста трудятся около 70 волонтеров. Благодаря их работе продуктовые и гигиенические наборы передали уже порядка 50 тысячам человек. Кроме того, около шести тысяч жителей приграничья получили сертификаты на приобретение лекарств.
"Ежедневно сюда приходят за помощью около двух тысяч человек. К сожалению, имеющихся на данный момент помещений недостаточно для оперативного обслуживания всех нуждающихся. Поручил правительству региона подобрать дополнительные помещения, в ближайшее время они будут предоставлены", - добавил Смирнов.
© Telegram-канал врио главы Курской области Алексея СмирноваВолонтеры работают с нуждающимися жителями приграничья Курской области
Волонтеры работают с нуждающимися жителями приграничья Курской области
© Telegram-канал врио главы Курской области Алексея Смирнова
Волонтеры работают с нуждающимися жителями приграничья Курской области
6 августа подразделения ВСУ прорвались через границу с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области. В ходе вторжения пострадали мирные жители, в том числе дети. В связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины в Курской области был введен режим контртеррористической операции (КТО).
12 августа в ходе совещания по обстановке в Курской области президент РФ Владимир Путин потребовал обеспечить надежное прикрытие границы с Украиной после того, как враг будет выбит с территории страны. Глава российского государства исключил переговоры с киевскими властями, сказав, что с атакующими мирных людей и объекты ядерной энергетики ни о чем договариваться нельзя.
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Алексей СмирновСитуация в Курской области после нападения ВСУКурская областьОбществоВолонтерыНовости
 
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