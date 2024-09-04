https://crimea.ria.ru/20240904/v-kurskoy-oblasti-naydeny-bolee-500-propavshikh-pri-evakuatsii-zhiteley-1140111699.html

В Курской области найдены более 500 пропавших при эвакуации жителей

В Курской области найдены более 500 пропавших при эвакуации жителей - РИА Новости Крым, 04.09.2024

В Курской области найдены более 500 пропавших при эвакуации жителей

Благодаря волонтерам, силовикам и властям в Курской области удалось найти более 500 человек, которые считались пропавшими после эвакуации жителей из... РИА Новости Крым, 04.09.2024

2024-09-04T13:22

2024-09-04T13:22

2024-09-04T13:22

алексей смирнов

ситуация в курской области после нападения всу

курская область

общество

волонтеры

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Благодаря волонтерам, силовикам и властям в Курской области удалось найти более 500 человек, которые считались пропавшими после эвакуации жителей из приграничных районов. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.По словам Смирнова, ежедневно в региональном пункте Российского Красного Креста трудятся около 70 волонтеров. Благодаря их работе продуктовые и гигиенические наборы передали уже порядка 50 тысячам человек. Кроме того, около шести тысяч жителей приграничья получили сертификаты на приобретение лекарств."Ежедневно сюда приходят за помощью около двух тысяч человек. К сожалению, имеющихся на данный момент помещений недостаточно для оперативного обслуживания всех нуждающихся. Поручил правительству региона подобрать дополнительные помещения, в ближайшее время они будут предоставлены", - добавил Смирнов.6 августа подразделения ВСУ прорвались через границу с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области. В ходе вторжения пострадали мирные жители, в том числе дети. В связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины в Курской области был введен режим контртеррористической операции (КТО).12 августа в ходе совещания по обстановке в Курской области президент РФ Владимир Путин потребовал обеспечить надежное прикрытие границы с Украиной после того, как враг будет выбит с территории страны. Глава российского государства исключил переговоры с киевскими властями, сказав, что с атакующими мирных людей и объекты ядерной энергетики ни о чем договариваться нельзя.Читайте также на РИА Новости Крым:Переговоры с Киевом после вторжения в Курскую область исключены - ЛавровВторжение ВСУ в Курскую область санкционировано Западом – ЗахароваПровокация Зеленского в Курской области: цели раскрыли западные СМИ

курская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей смирнов, ситуация в курской области после нападения всу, курская область, общество, волонтеры, новости