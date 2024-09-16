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Число раненных при ударе ВСУ по Сватово выросло до 11 человек
Число раненных при ударе ВСУ по Сватово выросло до 11 человек - РИА Новости Крым, 16.09.2024
Число раненных при ударе ВСУ по Сватово выросло до 11 человек
До одиннадцати выросло число пострадавших мирных жителей от удара ВСУ по городу Сватово Луганской Народной Республики. Об этом сообщила министр здравоохранения... РИА Новости Крым, 16.09.2024
2024-09-16T15:43
2024-09-16T15:43
2024-09-16T15:53
луганская народная республика (лнр)
наталия пащенко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. До одиннадцати выросло число пострадавших мирных жителей от удара ВСУ по городу Сватово Луганской Народной Республики. Об этом сообщила министр здравоохранения региона Наталия Пащенко.В понедельник центр Сватово подвергся атаке украинских боевиков. Ранее сообщалось о четырех пострадавших мирных жителях, в числе которых был 13-летний ребенок.Уточняется, что трое пострадавших доставлены в Старобельскую городскую больницу, остальные получают помощь в местной центральной городской больнице.Утром в понедельник ВСУ обстреляли Белгород. Ранения получили восемь мирных жителей. Одна из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии. В результате атаки повреждены десятки многоэтажек, несколько частных домов, 20 автомобилей, газопровод.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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луганская народная республика (лнр), наталия пащенко, происшествия, обстрелы всу, ситуация в донбассе: новости и комментарии, события в донбассе, новости, общество, здравоохранение в россии
Число раненных при ударе ВСУ по Сватово выросло до 11 человек
До 11 человек выросло число пострадавших при украинском ударе по Сватово - минздрав ЛНР
15:43 16.09.2024 (обновлено: 15:53 16.09.2024)