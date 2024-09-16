https://crimea.ria.ru/20240916/rebenok-i-troe-vzroslykh-raneny-pri-atake-vsu-na-svatovo-1140372399.html

Ребенок и трое взрослых ранены при атаке ВСУ на Сватово

Ребенок и трое взрослых ранены при атаке ВСУ на Сватово - РИА Новости Крым, 16.09.2024

Ребенок и трое взрослых ранены при атаке ВСУ на Сватово

Четыре мирных жителя, в том числе ребенок, пострадали при атаке украинских боевиков на центр города Сватово в Луганской Народной Республике. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 16.09.2024

2024-09-16T11:16

2024-09-16T11:16

2024-09-16T11:30

луганская народная республика (лнр)

наталия пащенко

ситуация в донбассе: новости и комментарии

события в донбассе

происшествия

обстрелы всу

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/1b/1136918723_0:1:2436:1371_1920x0_80_0_0_c02ad998a3b7585235fd2268a79b8415.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. Четыре мирных жителя, в том числе ребенок, пострадали при атаке украинских боевиков на центр города Сватово в Луганской Народной Республике. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Наталия Пащенко.По ее данным, ранены две женщины, мужчина и 13-лентяя девочка. У всех пострадавших диагностированы минно-взрывные травмы. Утром в понедельник ВСУ обстреляли Белгород. Ранения получили восемь мирных жителей. Одна из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии. В результате атаки повреждены десятки многоэтажек, несколько частных домов, 20 автомобилей, газопровод.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

луганская народная республика (лнр)

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

луганская народная республика (лнр), наталия пащенко, ситуация в донбассе: новости и комментарии, события в донбассе, происшествия, обстрелы всу, новости