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Ребенок и трое взрослых ранены при атаке ВСУ на Сватово
Ребенок и трое взрослых ранены при атаке ВСУ на Сватово - РИА Новости Крым, 16.09.2024
Ребенок и трое взрослых ранены при атаке ВСУ на Сватово
Четыре мирных жителя, в том числе ребенок, пострадали при атаке украинских боевиков на центр города Сватово в Луганской Народной Республике. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 16.09.2024
2024-09-16T11:16
2024-09-16T11:16
2024-09-16T11:30
луганская народная республика (лнр)
наталия пащенко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. Четыре мирных жителя, в том числе ребенок, пострадали при атаке украинских боевиков на центр города Сватово в Луганской Народной Республике. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Наталия Пащенко.По ее данным, ранены две женщины, мужчина и 13-лентяя девочка. У всех пострадавших диагностированы минно-взрывные травмы. Утром в понедельник ВСУ обстреляли Белгород. Ранения получили восемь мирных жителей. Одна из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии. В результате атаки повреждены десятки многоэтажек, несколько частных домов, 20 автомобилей, газопровод.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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луганская народная республика (лнр), наталия пащенко, ситуация в донбассе: новости и комментарии, события в донбассе, происшествия, обстрелы всу, новости
Ребенок и трое взрослых ранены при атаке ВСУ на Сватово
13-летняя девочка и трое взрослых ранен при обстреле центра города Сватово в ЛНР
11:16 16.09.2024 (обновлено: 11:30 16.09.2024)