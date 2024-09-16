Рейтинг@Mail.ru
Ребенок и трое взрослых ранены при атаке ВСУ на Сватово - РИА Новости Крым, 16.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240916/rebenok-i-troe-vzroslykh-raneny-pri-atake-vsu-na-svatovo-1140372399.html
Ребенок и трое взрослых ранены при атаке ВСУ на Сватово
Ребенок и трое взрослых ранены при атаке ВСУ на Сватово - РИА Новости Крым, 16.09.2024
Ребенок и трое взрослых ранены при атаке ВСУ на Сватово
Четыре мирных жителя, в том числе ребенок, пострадали при атаке украинских боевиков на центр города Сватово в Луганской Народной Республике. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 16.09.2024
2024-09-16T11:16
2024-09-16T11:30
луганская народная республика (лнр)
наталия пащенко
ситуация в донбассе: новости и комментарии
события в донбассе
происшествия
обстрелы всу
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/1b/1136918723_0:1:2436:1371_1920x0_80_0_0_c02ad998a3b7585235fd2268a79b8415.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. Четыре мирных жителя, в том числе ребенок, пострадали при атаке украинских боевиков на центр города Сватово в Луганской Народной Республике. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Наталия Пащенко.По ее данным, ранены две женщины, мужчина и 13-лентяя девочка. У всех пострадавших диагностированы минно-взрывные травмы. Утром в понедельник ВСУ обстреляли Белгород. Ранения получили восемь мирных жителей. Одна из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии. В результате атаки повреждены десятки многоэтажек, несколько частных домов, 20 автомобилей, газопровод.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
луганская народная республика (лнр)
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/1b/1136918723_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_96b58340174b6029c8925efacd7c93af.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
луганская народная республика (лнр), наталия пащенко, ситуация в донбассе: новости и комментарии, события в донбассе, происшествия, обстрелы всу, новости
Ребенок и трое взрослых ранены при атаке ВСУ на Сватово

13-летняя девочка и трое взрослых ранен при обстреле центра города Сватово в ЛНР

11:16 16.09.2024 (обновлено: 11:30 16.09.2024)
 
© РИА Новости КрымСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
© РИА Новости Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. Четыре мирных жителя, в том числе ребенок, пострадали при атаке украинских боевиков на центр города Сватово в Луганской Народной Республике. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Наталия Пащенко.
По ее данным, ранены две женщины, мужчина и 13-лентяя девочка. У всех пострадавших диагностированы минно-взрывные травмы.
"Пострадавшие бригадами скорой помощи доставлены в Сватовскую центральную горбольницу. Их состояние оценивается как средней степени тяжести", - сообщила она в Telegram.
Утром в понедельник ВСУ обстреляли Белгород. Ранения получили восемь мирных жителей. Одна из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии. В результате атаки повреждены десятки многоэтажек, несколько частных домов, 20 автомобилей, газопровод.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Луганская Народная Республика (ЛНР)Наталия ПащенкоСитуация в Донбассе: новости и комментарииСобытия в ДонбассеПроисшествияОбстрелы ВСУНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:30В Симферополе насмерть сбили 23-летнего пешехода
11:25Ситуация на Крымском мосту сейчас: выросла очередь со стороны Керчи
11:16Ребенок и трое взрослых ранены при атаке ВСУ на Сватово
11:14В Севастополе остановился паром
10:53Три ученика и учитель ранены при нападении на школу в Челябинске
10:50Корабли России и Китая вступили в морской бой против подлодок врага
10:39Напавший на детей в Челябинске школьник задержан
10:04Киев готовит сценарий провокации с "ударом России" по детскому учреждению
09:41В Челябинске школьник с молотком напал на учеников и педагогов
09:38"Дождь помог": как идет борьба с крупным пожаром под Симферополем
09:17Крымский мост: ситуация на утро понедельника
09:08Более 16 тысяч жителей Крыма остались без света
08:55У водителя остановилось сердце – страшная авария на Кубани
08:19Восемь мирных жителей ранены при атаке на Белгород
08:06ВСУ атаковали Белгород
07:43В Крыму усиливают работу по профилактике алкоголизма среди подростков
07:21Отключения электричества в Севастополе: где не будет света в понедельник
07:03Дама с собачкой и писатель: памятник в самом центре Ялты
06:48Лесной пожар под Симферополем локализован
06:33На Трампа совершено новое покушение – что известно
Лента новостейМолния