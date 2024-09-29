https://crimea.ria.ru/20240929/vsu-udarili-po-belgorodskoy-oblasti-vosem-ranenykh-i-odin-pogibshiy-1140714170.html

ВСУ ударили по Белгородской области: восемь раненых и один погибший

ВСУ ударили по Белгородской области: восемь раненых и один погибший - РИА Новости Крым, 29.09.2024

ВСУ ударили по Белгородской области: восемь раненых и один погибший

Восемь мирных жителей ранены и один человек погиб в Белгородской области при обстрелах ВСУ за минувшие сутки. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав... РИА Новости Крым, 29.09.2024

2024-09-29T10:23

2024-09-29T10:23

2024-09-29T11:00

вячеслав гладков

обстрелы белгородской области

белгородская область

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен - РИА Новости Крым. Восемь мирных жителей ранены и один человек погиб в Белгородской области при обстрелах ВСУ за минувшие сутки. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.В общей сложности боевики киевского режима выпустили по Белгородской области 113 боеприпасов и атаковали при помощи 56 ударных беспилотников."В Белгородском районе поселки Дубовое и Северный, села Журавлевка, Красный Октябрь, Нехотеевка, Никольское, Петровка, Петропавловка, Соломино, Стрелецкое и Ясные Зори, а также хутор Церковный подверглись атакам с помощью 47 боеприпасов в ходе 5 обстрелов и 20 БПЛА, из которых 10 были сбиты системой ПВО. Ранены 5 мирных жителей, все госпитализированы в городскую больницу №2 г. Белгорода. Две пострадавшие находятся в тяжелом состоянии, у троих — средняя степень тяжести", - написал Гладков в своем Telegram-канале.Также ранение получил мирный житель хутора Рябики. Мужчину с минно-взрывной травмой и сотрясением головного мозга доставили в Валуйскую ЦРБ, позже он был отправлен на амбулаторное лечение.Вражеским атакам подвергся город Шебекино и ряд поселков округа.В Краснояружском районе были повреждены инфраструктурный объект связи и линия электропередачи.Накануне один мирный житель погиб и еще двое получили ранения в результате атаки украинских беспилотников на город Шебекино.23 сентября три человека, в том числе один ребенок, погибли и еще двое получили ранения при очередной атаке ВСУ на Шебекинский округ.Утром 16 сентября украинские боевики атаковали Белгород. В городе были зафиксированы попадания в жилые дома, возникли пожары. Сообщалось о десяти раненых мирных жителях. Спустя девять дней в больнице умерла пострадавшая женщина.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.10 мирных жителей ранены после удара ВСУ по селу в Белгородской областиЧитайте также на РИА Новости Крым:Дрон атаковал автобус в Шебекино – ранены четыре человекаМирный житель погиб после атаки дрона ВСУ в Белгородской областиПострадавшая при атаке на Белгород женщина умерла в больнице

https://crimea.ria.ru/20240929/125-ukrainskikh-bespilotnikov-perekhvatili-sily-pvo-za-noch-1140712695.html

белгородская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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