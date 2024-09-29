https://crimea.ria.ru/20240929/vsu-udarili-po-belgorodskoy-oblasti-vosem-ranenykh-i-odin-pogibshiy-1140714170.html
ВСУ ударили по Белгородской области: восемь раненых и один погибший
ВСУ ударили по Белгородской области: восемь раненых и один погибший - РИА Новости Крым, 29.09.2024
ВСУ ударили по Белгородской области: восемь раненых и один погибший
Восемь мирных жителей ранены и один человек погиб в Белгородской области при обстрелах ВСУ за минувшие сутки. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав... РИА Новости Крым, 29.09.2024
2024-09-29T10:23
2024-09-29T10:23
2024-09-29T11:00
вячеслав гладков
обстрелы белгородской области
белгородская область
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/09/0b/1120833458_466:0:3107:1486_1920x0_80_0_0_e28d43a146c244f903278209cd194cec.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен - РИА Новости Крым. Восемь мирных жителей ранены и один человек погиб в Белгородской области при обстрелах ВСУ за минувшие сутки. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.В общей сложности боевики киевского режима выпустили по Белгородской области 113 боеприпасов и атаковали при помощи 56 ударных беспилотников."В Белгородском районе поселки Дубовое и Северный, села Журавлевка, Красный Октябрь, Нехотеевка, Никольское, Петровка, Петропавловка, Соломино, Стрелецкое и Ясные Зори, а также хутор Церковный подверглись атакам с помощью 47 боеприпасов в ходе 5 обстрелов и 20 БПЛА, из которых 10 были сбиты системой ПВО. Ранены 5 мирных жителей, все госпитализированы в городскую больницу №2 г. Белгорода. Две пострадавшие находятся в тяжелом состоянии, у троих — средняя степень тяжести", - написал Гладков в своем Telegram-канале.Также ранение получил мирный житель хутора Рябики. Мужчину с минно-взрывной травмой и сотрясением головного мозга доставили в Валуйскую ЦРБ, позже он был отправлен на амбулаторное лечение.Вражеским атакам подвергся город Шебекино и ряд поселков округа.В Краснояружском районе были повреждены инфраструктурный объект связи и линия электропередачи.Накануне один мирный житель погиб и еще двое получили ранения в результате атаки украинских беспилотников на город Шебекино.23 сентября три человека, в том числе один ребенок, погибли и еще двое получили ранения при очередной атаке ВСУ на Шебекинский округ.Утром 16 сентября украинские боевики атаковали Белгород. В городе были зафиксированы попадания в жилые дома, возникли пожары. Сообщалось о десяти раненых мирных жителях. Спустя девять дней в больнице умерла пострадавшая женщина.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.10 мирных жителей ранены после удара ВСУ по селу в Белгородской областиЧитайте также на РИА Новости Крым:Дрон атаковал автобус в Шебекино – ранены четыре человекаМирный житель погиб после атаки дрона ВСУ в Белгородской областиПострадавшая при атаке на Белгород женщина умерла в больнице
https://crimea.ria.ru/20240929/125-ukrainskikh-bespilotnikov-perekhvatili-sily-pvo-za-noch-1140712695.html
белгородская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/09/0b/1120833458_189:0:2920:2048_1920x0_80_0_0_3337f0afa42c43051c0ede51d496d5a0.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вячеслав гладков, обстрелы белгородской области, белгородская область, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), новости
ВСУ ударили по Белгородской области: восемь раненых и один погибший
Восемь человек ранены и один погиб от рук боевиков ВСУ в Белгородской области за сутки
10:23 29.09.2024 (обновлено: 11:00 29.09.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен - РИА Новости Крым. Восемь мирных жителей ранены и один человек погиб в Белгородской области при обстрелах ВСУ за минувшие сутки. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
В общей сложности боевики киевского режима выпустили по Белгородской области 113 боеприпасов и атаковали при помощи 56 ударных беспилотников.
"В Белгородском районе поселки Дубовое и Северный, села Журавлевка, Красный Октябрь, Нехотеевка, Никольское, Петровка, Петропавловка, Соломино, Стрелецкое и Ясные Зори, а также хутор Церковный подверглись атакам с помощью 47 боеприпасов в ходе 5 обстрелов и 20 БПЛА, из которых 10 были сбиты системой ПВО. Ранены 5 мирных жителей, все госпитализированы в городскую больницу №2 г. Белгорода. Две пострадавшие находятся в тяжелом состоянии, у троих — средняя степень тяжести", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Также ранение получил мирный житель хутора Рябики. Мужчину с минно-взрывной травмой и сотрясением головного мозга доставили в Валуйскую ЦРБ, позже он был отправлен на амбулаторное лечение.
Вражеским атакам подвергся город Шебекино и ряд поселков округа.
"В городе Шебекино погиб мирный житель. Ранены двое, после оказания медицинской помощи они отпущены домой на амбулаторное лечение. Повреждены 10 МКД, 6 частных домов, 2 надворные постройки, газо- и водопроводы, 7 легковых и один грузовой автомобили, 3 социальных и 4 коммерческих объекта, торговые модули", - уточнил Гладков.
В Краснояружском районе были повреждены инфраструктурный объект связи и линия электропередачи.
Накануне один мирный житель погиб
и еще двое получили ранения в результате атаки украинских беспилотников на город Шебекино.
23 сентября три человека, в том числе один ребенок, погибли и еще двое получили ранения
при очередной атаке ВСУ на Шебекинский округ.
Утром 16 сентября украинские боевики атаковали Белгород
. В городе были зафиксированы попадания в жилые дома, возникли пожары. Сообщалось о десяти раненых
мирных жителях. Спустя девять дней в больнице умерла
пострадавшая женщина.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
10 мирных жителей ранены после удара ВСУ по селу в Белгородской области
Читайте также на РИА Новости Крым: