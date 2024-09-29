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ВСУ атаковали Энергодар – под угрозой объекты жизнеобеспечения города - РИА Новости Крым, 29.09.2024
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ВСУ атаковали Энергодар – под угрозой объекты жизнеобеспечения города
ВСУ атаковали Энергодар – под угрозой объекты жизнеобеспечения города - РИА Новости Крым, 29.09.2024
ВСУ атаковали Энергодар – под угрозой объекты жизнеобеспечения города
Энергодар подвергся артобстрелу украинских боевиков, это вывело из строя трансформатор подстанции "Радуга". Об этом сообщает пресс-служба Запорожской АЭС. РИА Новости Крым, 29.09.2024
2024-09-29T18:07
2024-09-29T18:12
энергодар
новости
происшествия
заэс (запорожская атомная электростанция)
запорожская область
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен - РИА Новости Крым. Энергодар подвергся артобстрелу украинских боевиков, это вывело из строя трансформатор подстанции "Радуга". Об этом сообщает пресс-служба Запорожской АЭС.В пресс-службе станции отметили, что это очередной террористический акт, направленный на дестабилизацию обстановки в городе-спутнике Запорожской АЭС. Под угрозой объекты жизнеобеспечения города, подчеркнули в пресс-службе ЗАЭС.В настоящий момент ситуация с энергоснабжением в Энергодаре под контролем. Город запитан. На месте обстрела работают пожарные расчеты, пострадавших нет.На прошлой неделе Энергодар подвергся атаке украинских беспилотников, это вывело из строя трансформатор подстанции "Заря".ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла под контроль РФ. Все энергоблоки станции на данный момент находятся в режиме "холодного останова" и не вырабатывают электроэнергию.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Эксперты МАГАТЭ стали свидетелями пожара на Запорожской АЭСУдар ВСУ нарушил физическую целостность ЗАЭСКиев принялся за ядерный террор континента – МИД об атаке по ЗАЭС
энергодар
заэс (запорожская атомная электростанция)
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Новости
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РИА Новости Крым
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96
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энергодар, новости, происшествия, заэс (запорожская атомная электростанция), запорожская область, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу
ВСУ атаковали Энергодар – под угрозой объекты жизнеобеспечения города

ВСУ атаковали Энергодар – под угрозой объекты жизнеобеспечения города

18:07 29.09.2024 (обновлено: 18:12 29.09.2024)
 
© Официальный Telegram-канал Запорожской АЭСВСУ обстреляли Энергодар
ВСУ обстреляли Энергодар
© Официальный Telegram-канал Запорожской АЭС
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен - РИА Новости Крым. Энергодар подвергся артобстрелу украинских боевиков, это вывело из строя трансформатор подстанции "Радуга". Об этом сообщает пресс-служба Запорожской АЭС.

"Атака ВСУ на Энергодар. Прямым попаданием артиллерии ВСУ уничтожен трансформатор подстанции "Радуга", – сказано в сообщении.

В пресс-службе станции отметили, что это очередной террористический акт, направленный на дестабилизацию обстановки в городе-спутнике Запорожской АЭС. Под угрозой объекты жизнеобеспечения города, подчеркнули в пресс-службе ЗАЭС.
В настоящий момент ситуация с энергоснабжением в Энергодаре под контролем. Город запитан. На месте обстрела работают пожарные расчеты, пострадавших нет.
На прошлой неделе Энергодар подвергся атаке украинских беспилотников, это вывело из строя трансформатор подстанции "Заря".
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла под контроль РФ. Все энергоблоки станции на данный момент находятся в режиме "холодного останова" и не вырабатывают электроэнергию.
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ЭнергодарНовостиПроисшествияЗАЭС (Запорожская атомная электростанция)Запорожская областьВСУ (Вооруженные силы Украины)Обстрелы ВСУ
 
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