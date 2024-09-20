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Возникла угроза ЗАЭС: Энергодар снова подвергся атаке украинских дронов - РИА Новости Крым, 20.09.2024
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Возникла угроза ЗАЭС: Энергодар снова подвергся атаке украинских дронов
Возникла угроза ЗАЭС: Энергодар снова подвергся атаке украинских дронов - РИА Новости Крым, 20.09.2024
Возникла угроза ЗАЭС: Энергодар снова подвергся атаке украинских дронов
Энергодар повторно подвергся атаке беспилотников, это вывело из строя трансформатор подстанции "Заря", что создает прямую угрозу безопасности Запорожской АЭС,... РИА Новости Крым, 20.09.2024
2024-09-20T19:50
2024-09-20T19:56
заэс (запорожская атомная электростанция)
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости Крым. Энергодар повторно подвергся атаке беспилотников, это вывело из строя трансформатор подстанции "Заря", что создает прямую угрозу безопасности Запорожской АЭС, сообщила пресс-служба станции.Персоналом ЗАЭС приняты все необходимые меры для обеспечения безопасной эксплуатации станции. Введена резервная схема запитки объектов инфраструктуры станции, отметили в пресс-службе.Все параметры безопасности находятся под контролем. Радиационный фон на площадке станции и в зоне наблюдения в норме и не превышает природных значений, заключили на станции.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Все энергоблоки станции на данный момент находятся в режиме "холодного останова" и не вырабатывают электроэнергию.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Эксперты МАГАТЭ стали свидетелями пожара на Запорожской АЭСУдар ВСУ нарушил физическую целостность ЗАЭСКиев принялся за ядерный террор континента – МИД об атаке по ЗАЭС
https://crimea.ria.ru/20240918/energodar-podvergsya-massovoy-atake-bespilotnikov-vsu-1140427778.html
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заэс (запорожская атомная электростанция), всу (вооруженные силы украины), безопасность республики крым и севастополя, магатэ
Возникла угроза ЗАЭС: Энергодар снова подвергся атаке украинских дронов

Возникла угроза ЗАЭС: Энергодар снова подвергся атаке украинских дронов

19:50 20.09.2024 (обновлено: 19:56 20.09.2024)
 
© Официальный Telegram-канал Запорожской АЭСЗАЭС
ЗАЭС
© Официальный Telegram-канал Запорожской АЭС
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости Крым. Энергодар повторно подвергся атаке беспилотников, это вывело из строя трансформатор подстанции "Заря", что создает прямую угрозу безопасности Запорожской АЭС, сообщила пресс-служба станции.
"Сегодня вечером город-спутник Запорожской АЭС подвергся повторной атаке дронов ВСУ. Создана прямая угроза безопасности ЗАЭС. Ударом дрона ВСУ поврежден трансформатор на подстанции "Заря", находящейся в непосредственной близости от периметра ЗАЭС. Эта подстанция участвует в обеспечении питания объектов инфраструктуры станции. Атака на нее создает потенциальную угрозу безопасности АЭС", - говорится в сообщении.
Персоналом ЗАЭС приняты все необходимые меры для обеспечения безопасной эксплуатации станции. Введена резервная схема запитки объектов инфраструктуры станции, отметили в пресс-службе.
Все параметры безопасности находятся под контролем. Радиационный фон на площадке станции и в зоне наблюдения в норме и не превышает природных значений, заключили на станции.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Все энергоблоки станции на данный момент находятся в режиме "холодного останова" и не вырабатывают электроэнергию.
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ЗАЭС (Запорожская атомная электростанция)ВСУ (Вооруженные силы Украины)Безопасность Республики Крым и СевастополяМАГАТЭ
 
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