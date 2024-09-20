Возникла угроза ЗАЭС: Энергодар снова подвергся атаке украинских дронов
Возникла угроза ЗАЭС: Энергодар снова подвергся атаке украинских дронов
19:50 20.09.2024 (обновлено: 19:56 20.09.2024)
© Официальный Telegram-канал Запорожской АЭСЗАЭС
© Официальный Telegram-канал Запорожской АЭС
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости Крым. Энергодар повторно подвергся атаке беспилотников, это вывело из строя трансформатор подстанции "Заря", что создает прямую угрозу безопасности Запорожской АЭС, сообщила пресс-служба станции.
"Сегодня вечером город-спутник Запорожской АЭС подвергся повторной атаке дронов ВСУ. Создана прямая угроза безопасности ЗАЭС. Ударом дрона ВСУ поврежден трансформатор на подстанции "Заря", находящейся в непосредственной близости от периметра ЗАЭС. Эта подстанция участвует в обеспечении питания объектов инфраструктуры станции. Атака на нее создает потенциальную угрозу безопасности АЭС", - говорится в сообщении.
Персоналом ЗАЭС приняты все необходимые меры для обеспечения безопасной эксплуатации станции. Введена резервная схема запитки объектов инфраструктуры станции, отметили в пресс-службе.
Все параметры безопасности находятся под контролем. Радиационный фон на площадке станции и в зоне наблюдения в норме и не превышает природных значений, заключили на станции.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Все энергоблоки станции на данный момент находятся в режиме "холодного останова" и не вырабатывают электроэнергию.
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