https://crimea.ria.ru/20240920/voznikla-ugroza-zaes-energodar-snova-podvergsya-atake-ukrainskikh-dronov--1140503152.html

Возникла угроза ЗАЭС: Энергодар снова подвергся атаке украинских дронов

Возникла угроза ЗАЭС: Энергодар снова подвергся атаке украинских дронов - РИА Новости Крым, 20.09.2024

Возникла угроза ЗАЭС: Энергодар снова подвергся атаке украинских дронов

Энергодар повторно подвергся атаке беспилотников, это вывело из строя трансформатор подстанции "Заря", что создает прямую угрозу безопасности Запорожской АЭС,... РИА Новости Крым, 20.09.2024

2024-09-20T19:50

2024-09-20T19:50

2024-09-20T19:56

заэс (запорожская атомная электростанция)

всу (вооруженные силы украины)

безопасность республики крым и севастополя

магатэ

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости Крым. Энергодар повторно подвергся атаке беспилотников, это вывело из строя трансформатор подстанции "Заря", что создает прямую угрозу безопасности Запорожской АЭС, сообщила пресс-служба станции.Персоналом ЗАЭС приняты все необходимые меры для обеспечения безопасной эксплуатации станции. Введена резервная схема запитки объектов инфраструктуры станции, отметили в пресс-службе.Все параметры безопасности находятся под контролем. Радиационный фон на площадке станции и в зоне наблюдения в норме и не превышает природных значений, заключили на станции.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Все энергоблоки станции на данный момент находятся в режиме "холодного останова" и не вырабатывают электроэнергию.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Эксперты МАГАТЭ стали свидетелями пожара на Запорожской АЭСУдар ВСУ нарушил физическую целостность ЗАЭСКиев принялся за ядерный террор континента – МИД об атаке по ЗАЭС

https://crimea.ria.ru/20240918/energodar-podvergsya-massovoy-atake-bespilotnikov-vsu-1140427778.html

заэс (запорожская атомная электростанция)

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

заэс (запорожская атомная электростанция), всу (вооруженные силы украины), безопасность республики крым и севастополя, магатэ