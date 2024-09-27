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Десять человек ранены в ДНР после атак киевских боевиков - РИА Новости Крым, 27.09.2024
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Десять человек ранены в ДНР после атак киевских боевиков
Десять человек ранены в ДНР после атак киевских боевиков - РИА Новости Крым, 27.09.2024
Десять человек ранены в ДНР после атак киевских боевиков
Десять человек, в том числе ребенок, ранены в Донецкой Народной Республике в пятницу после обстрела ВСУ, сообщил глава региона Денис Пушилин. РИА Новости Крым, 27.09.2024
2024-09-27T22:06
2024-09-27T22:06
донецкая народная республика (днр)
денис пушилин
новости
происшествия
донецк
горловка
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. Десять человек, в том числе ребенок, ранены в Донецкой Народной Республике в пятницу после обстрела ВСУ, сообщил глава региона Денис Пушилин.В Донецке вследствие применения ВФУ ствольной артиллерии тяжело ранен мужчина 1946 года рождения.В Горловке при использовании противником ствольной артиллерии пострадала девушка 2005 года рождения, ранения средней степени тяжести получили девочка-подросток 2007 года рождения, женщины 1985 и 1991 года рождения. Также в Горловке при сбросе взрывоопасного предмета с беспилотника ВФУ пострадали женщины 1961 и 1991 года рождения.Из Галицыновки эвакуированы пострадавшие женщины 1954 и 1944 года рождения, из Желанного – пострадавшая женщина 1979 года рождения.Всем раненым оказывается необходимая медицинская помощь, подчеркнул губернатор.Повреждены 10 жилых домостроений в Петровском районе Донецка, Калининском, Центрально-Городском и Никитовском районах Горловки, а также три объекта гражданской инфраструктуры в Петровском районе Донецка, Никитовском и Центрально-Городском районах Горловки, перечислил Пушилин.Со стороны ВФУ совершены 28 вооруженных атак, выпущено порядка 90 боеприпасов. Применялись ствольная артиллерия калибром 155 мм, в том числе кассетного типа, ударные беспилотники, уточнил глава региона.Накануне пятеро детей ранены в Мариуполе при обращении со взрывоопасным предметом.В четверг три мирных жителя в ДНР получили ранения при артобстреле ВСУ. По данным главы региона Дениса Пушилина, ранения средней степени тяжести получил мужчина и супружеская пара.Ранее в результате атак украинских войск по территории ДНР три человека погибли, еще 15 пострадали, включая трех подростков.Как уточнил глава региона, в результате украинской вооруженной агрессии повреждения получили девять жилых домостроений, четыре объекта гражданской инфраструктуры, пожарная автоцистерна МЧС России, автобус и частный автомобиль.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Te
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донецк
горловка
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
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донецкая народная республика (днр), денис пушилин, новости, происшествия, донецк, горловка, обстрелы всу
Десять человек ранены в ДНР после атак киевских боевиков

Десять человек ранены в ДНР после атак киевских боевиков

22:06 27.09.2024
 
© РИА Новости Крым . Владислав СергиенкоСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
© РИА Новости Крым . Владислав Сергиенко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. Десять человек, в том числе ребенок, ранены в Донецкой Народной Республике в пятницу после обстрела ВСУ, сообщил глава региона Денис Пушилин.

"Десять мирных жителей, в том числе девочка-подросток, ранены сегодня в результате киевской агрессии", – написал Пушилин в своем Telegram-канале.

В Донецке вследствие применения ВФУ ствольной артиллерии тяжело ранен мужчина 1946 года рождения.
В Горловке при использовании противником ствольной артиллерии пострадала девушка 2005 года рождения, ранения средней степени тяжести получили девочка-подросток 2007 года рождения, женщины 1985 и 1991 года рождения. Также в Горловке при сбросе взрывоопасного предмета с беспилотника ВФУ пострадали женщины 1961 и 1991 года рождения.
Из Галицыновки эвакуированы пострадавшие женщины 1954 и 1944 года рождения, из Желанного – пострадавшая женщина 1979 года рождения.
Всем раненым оказывается необходимая медицинская помощь, подчеркнул губернатор.
Повреждены 10 жилых домостроений в Петровском районе Донецка, Калининском, Центрально-Городском и Никитовском районах Горловки, а также три объекта гражданской инфраструктуры в Петровском районе Донецка, Никитовском и Центрально-Городском районах Горловки, перечислил Пушилин.
Со стороны ВФУ совершены 28 вооруженных атак, выпущено порядка 90 боеприпасов. Применялись ствольная артиллерия калибром 155 мм, в том числе кассетного типа, ударные беспилотники, уточнил глава региона.
Накануне пятеро детей ранены в Мариуполе при обращении со взрывоопасным предметом.
В четверг три мирных жителя в ДНР получили ранения при артобстреле ВСУ. По данным главы региона Дениса Пушилина, ранения средней степени тяжести получил мужчина и супружеская пара.
Ранее в результате атак украинских войск по территории ДНР три человека погибли, еще 15 пострадали, включая трех подростков.
Как уточнил глава региона, в результате украинской вооруженной агрессии повреждения получили девять жилых домостроений, четыре объекта гражданской инфраструктуры, пожарная автоцистерна МЧС России, автобус и частный автомобиль.
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Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
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Донецкая Народная Республика (ДНР)Денис ПушилинНовостиПроисшествияДонецкГорловкаОбстрелы ВСУ
 
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22:54Главное за день: 27 сентября
22:33Главные новости Крыма: 27 сентября
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