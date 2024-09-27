https://crimea.ria.ru/20240927/desyat-chelovek-raneny-v-dnr-posle-atak-kievskikh-boevikov-1140697385.html

Десять человек ранены в ДНР после атак киевских боевиков

Десять человек ранены в ДНР после атак киевских боевиков - РИА Новости Крым, 27.09.2024

Десять человек ранены в ДНР после атак киевских боевиков

Десять человек, в том числе ребенок, ранены в Донецкой Народной Республике в пятницу после обстрела ВСУ, сообщил глава региона Денис Пушилин. РИА Новости Крым, 27.09.2024

2024-09-27T22:06

2024-09-27T22:06

2024-09-27T22:06

донецкая народная республика (днр)

денис пушилин

новости

происшествия

донецк

горловка

обстрелы всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. Десять человек, в том числе ребенок, ранены в Донецкой Народной Республике в пятницу после обстрела ВСУ, сообщил глава региона Денис Пушилин.В Донецке вследствие применения ВФУ ствольной артиллерии тяжело ранен мужчина 1946 года рождения.В Горловке при использовании противником ствольной артиллерии пострадала девушка 2005 года рождения, ранения средней степени тяжести получили девочка-подросток 2007 года рождения, женщины 1985 и 1991 года рождения. Также в Горловке при сбросе взрывоопасного предмета с беспилотника ВФУ пострадали женщины 1961 и 1991 года рождения.Из Галицыновки эвакуированы пострадавшие женщины 1954 и 1944 года рождения, из Желанного – пострадавшая женщина 1979 года рождения.Всем раненым оказывается необходимая медицинская помощь, подчеркнул губернатор.Повреждены 10 жилых домостроений в Петровском районе Донецка, Калининском, Центрально-Городском и Никитовском районах Горловки, а также три объекта гражданской инфраструктуры в Петровском районе Донецка, Никитовском и Центрально-Городском районах Горловки, перечислил Пушилин.Со стороны ВФУ совершены 28 вооруженных атак, выпущено порядка 90 боеприпасов. Применялись ствольная артиллерия калибром 155 мм, в том числе кассетного типа, ударные беспилотники, уточнил глава региона.Накануне пятеро детей ранены в Мариуполе при обращении со взрывоопасным предметом.В четверг три мирных жителя в ДНР получили ранения при артобстреле ВСУ. По данным главы региона Дениса Пушилина, ранения средней степени тяжести получил мужчина и супружеская пара.Ранее в результате атак украинских войск по территории ДНР три человека погибли, еще 15 пострадали, включая трех подростков.Как уточнил глава региона, в результате украинской вооруженной агрессии повреждения получили девять жилых домостроений, четыре объекта гражданской инфраструктуры, пожарная автоцистерна МЧС России, автобус и частный автомобиль.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Te

https://crimea.ria.ru/20240926/shest-sotrudnikov-mchs-postradali-ot-artudara-v-donetske-1140659966.html

донецкая народная республика (днр)

донецк

горловка

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

донецкая народная республика (днр), денис пушилин, новости, происшествия, донецк, горловка, обстрелы всу