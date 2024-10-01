https://crimea.ria.ru/20241001/vsu-udarili-po-biblioteke-v-zaporozhskoy-oblasti--idet-razbor-zavalov-1140772808.html

ВСУ ударили по библиотеке в Запорожской области – идет разбор завалов

ВСУ ударили по библиотеке в Запорожской области – идет разбор завалов - РИА Новости Крым, 01.10.2024

ВСУ ударили по библиотеке в Запорожской области – идет разбор завалов

ВСУ ударили по библиотеке в Запорожской области, на момент обстрела в здании находились сотрудники и посетители. Об этом сообщил губернатор региона Евгений... РИА Новости Крым, 01.10.2024

2024-10-01T14:02

2024-10-01T14:02

2024-10-01T14:16

запорожская область

новости

происшествия

евгений балицкий

библиотека

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. ВСУ ударили по библиотеке в Запорожской области, на момент обстрела в здании находились сотрудники и посетители. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.Зафиксировано попадание в городскую библиотеку, где находились сотрудники и посетители. На месте проходят поисково-спасательные работы и разбор завалов, рассказал глава региона.На данный момент известно об одном погибшем, еще одна сотрудница и посетитель получили ранения разной степени тяжести, уточнил Балицкий. Предварительно, детей в учреждении в момент обстрела не было, подчеркнул он.Накануне ВСУ обстреляли кассетами Донбасс, погиб подросток и восемь человек ранены.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Три мирных жителя ранены при ударе украинских боевиков по ДонбассуВ Донецке пострадали пять сотрудников МЧС РоссииАтака ВСУ на Шебекино: ранены еще 5 мирных жителей

запорожская область

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

запорожская область, новости, происшествия, евгений балицкий, библиотека, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу