https://crimea.ria.ru/20241001/vsu-udarili-po-biblioteke-v-zaporozhskoy-oblasti--idet-razbor-zavalov-1140772808.html
ВСУ ударили по библиотеке в Запорожской области – идет разбор завалов
ВСУ ударили по библиотеке в Запорожской области – идет разбор завалов - РИА Новости Крым, 01.10.2024
ВСУ ударили по библиотеке в Запорожской области – идет разбор завалов
ВСУ ударили по библиотеке в Запорожской области, на момент обстрела в здании находились сотрудники и посетители. Об этом сообщил губернатор региона Евгений... РИА Новости Крым, 01.10.2024
2024-10-01T14:02
2024-10-01T14:02
2024-10-01T14:16
запорожская область
новости
происшествия
евгений балицкий
библиотека
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. ВСУ ударили по библиотеке в Запорожской области, на момент обстрела в здании находились сотрудники и посетители. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.Зафиксировано попадание в городскую библиотеку, где находились сотрудники и посетители. На месте проходят поисково-спасательные работы и разбор завалов, рассказал глава региона.На данный момент известно об одном погибшем, еще одна сотрудница и посетитель получили ранения разной степени тяжести, уточнил Балицкий. Предварительно, детей в учреждении в момент обстрела не было, подчеркнул он.Накануне ВСУ обстреляли кассетами Донбасс, погиб подросток и восемь человек ранены.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Три мирных жителя ранены при ударе украинских боевиков по ДонбассуВ Донецке пострадали пять сотрудников МЧС РоссииАтака ВСУ на Шебекино: ранены еще 5 мирных жителей
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запорожская область, новости, происшествия, евгений балицкий, библиотека, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу
ВСУ ударили по библиотеке в Запорожской области – идет разбор завалов
Один человек погиб при ударе украинских боевиков по библиотеке в Запорожской области
14:02 01.10.2024 (обновлено: 14:16 01.10.2024)