https://crimea.ria.ru/20241004/drony-vsu-atakovali-belogorodskuyu-oblast-raneny-sem-chelovek-1140858359.html

Дроны ВСУ атаковали Белогородскую область: ранены семь человек

Дроны ВСУ атаковали Белогородскую область: ранены семь человек - РИА Новости Крым, 04.10.2024

Дроны ВСУ атаковали Белогородскую область: ранены семь человек

Боевики ВСУ атаковали село Новая Таволжанка в Белгородской области, ранены семь мирных жителей, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 04.10.2024

2024-10-04T23:05

2024-10-04T23:05

2024-10-04T23:05

новости

вячеслав гладков

шебекино (город в белгородской области)

беспилотник (бпла, дрон)

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы белгородской области

белгородская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. Боевики ВСУ атаковали село Новая Таволжанка в Белгородской области, ранены семь мирных жителей, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Двух женщин – одну с минно-взрывной травмой и различными осколочными ранениями, другую с осколочным ранением ноги – доставили в больницы. Троим пострадавшим медицинскую помощь оказали на месте, от госпитализации они отказались. Ещё двое самостоятельно обратились в Шебекинскую ЦРБ. После оказания медицинской помощи продолжат лечение амбулаторно.Кроме того, в результате атак двух дронов-камикадзе загорелись три автомобиля. В результате еще двух атак вражеских БПЛА повреждены хозпостройка, легковой и грузовой автомобили.Ранее в пятницу дроны-камикадзе атаковали три населенных пункта в Белгородской области. В результате полностью сгорели два жилых дома, повреждены автобус и грузовик.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым.ВСУ ударили по Белгородской области и ДНР – ранены мирные жителиХрам и братская могила разрушены ударом ВСУ в Белгородской областиДрон атаковал автобус в Шебекино – ранены четыре человека

шебекино (город в белгородской области)

белгородская область

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, вячеслав гладков, шебекино (город в белгородской области), беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), обстрелы белгородской области, белгородская область