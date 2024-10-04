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Дроны ВСУ атаковали Белогородскую область: ранены семь человек - РИА Новости Крым, 04.10.2024
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Дроны ВСУ атаковали Белогородскую область: ранены семь человек
Дроны ВСУ атаковали Белогородскую область: ранены семь человек - РИА Новости Крым, 04.10.2024
Дроны ВСУ атаковали Белогородскую область: ранены семь человек
Боевики ВСУ атаковали село Новая Таволжанка в Белгородской области, ранены семь мирных жителей, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 04.10.2024
2024-10-04T23:05
2024-10-04T23:05
новости
вячеслав гладков
шебекино (город в белгородской области)
беспилотник (бпла, дрон)
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы белгородской области
белгородская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. Боевики ВСУ атаковали село Новая Таволжанка в Белгородской области, ранены семь мирных жителей, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Двух женщин – одну с минно-взрывной травмой и различными осколочными ранениями, другую с осколочным ранением ноги – доставили в больницы. Троим пострадавшим медицинскую помощь оказали на месте, от госпитализации они отказались. Ещё двое самостоятельно обратились в Шебекинскую ЦРБ. После оказания медицинской помощи продолжат лечение амбулаторно.Кроме того, в результате атак двух дронов-камикадзе загорелись три автомобиля. В результате еще двух атак вражеских БПЛА повреждены хозпостройка, легковой и грузовой автомобили.Ранее в пятницу дроны-камикадзе атаковали три населенных пункта в Белгородской области. В результате полностью сгорели два жилых дома, повреждены автобус и грузовик.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым.ВСУ ударили по Белгородской области и ДНР – ранены мирные жителиХрам и братская могила разрушены ударом ВСУ в Белгородской областиДрон атаковал автобус в Шебекино – ранены четыре человека
шебекино (город в белгородской области)
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РИА Новости Крым
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новости, вячеслав гладков, шебекино (город в белгородской области), беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), обстрелы белгородской области, белгородская область
Дроны ВСУ атаковали Белогородскую область: ранены семь человек

Семь мирных жителей ранены в результате атаки дронов ВСУ на Белгородскую область

23:05 04.10.2024
 
© РИА Новости . Кирилл Брага / Перейти в фотобанкЛечение больных
Лечение больных - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© РИА Новости . Кирилл Брага
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. Боевики ВСУ атаковали село Новая Таволжанка в Белгородской области, ранены семь мирных жителей, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Село Новая Таволжанка Шебекинского округа подверглось атакам беспилотников. Ранены семь мирных жителей", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Двух женщин – одну с минно-взрывной травмой и различными осколочными ранениями, другую с осколочным ранением ноги – доставили в больницы. Троим пострадавшим медицинскую помощь оказали на месте, от госпитализации они отказались. Ещё двое самостоятельно обратились в Шебекинскую ЦРБ. После оказания медицинской помощи продолжат лечение амбулаторно.
Кроме того, в результате атак двух дронов-камикадзе загорелись три автомобиля. В результате еще двух атак вражеских БПЛА повреждены хозпостройка, легковой и грузовой автомобили.
Ранее в пятницу дроны-камикадзе атаковали три населенных пункта в Белгородской области. В результате полностью сгорели два жилых дома, повреждены автобус и грузовик.
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НовостиВячеслав ГладковШебекино (город в Белгородской области)Беспилотник (БПЛА, дрон)Обстрелы ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)Обстрелы Белгородской областиБелгородская область
 
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