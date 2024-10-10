Рейтинг@Mail.ru
На Кубани обнаружены обломки беспилотника – работают спецслужбы - РИА Новости Крым, 10.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20241010/na-kubani-obnaruzheny-oblomki-bespilotnika--rabotayut-spetssluzhby-1141003836.html
На Кубани обнаружены обломки беспилотника – работают спецслужбы
На Кубани обнаружены обломки беспилотника – работают спецслужбы - РИА Новости Крым, 10.10.2024
На Кубани обнаружены обломки беспилотника – работают спецслужбы
В Выселковском районе Краснодарского края обнаружен упавший беспилотник. Об этом в своем официальном Telegram-канале сообщил глава муниципального образования... РИА Новости Крым, 10.10.2024
2024-10-10T20:23
2024-10-10T20:23
кубань
краснодарский край
новости
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/06/1123454600_0:146:3067:1871_1920x0_80_0_0_1697be94dde8a06b31f8c55c931646a1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт - РИА Новости Крым. В Выселковском районе Краснодарского края обнаружен упавший беспилотник. Об этом в своем официальном Telegram-канале сообщил глава муниципального образования Сергей Фирстков.Ночью Краснодарский край подвергся массированной атаке украинских дронов. Над территорией региона сбили или перехватили 47 беспилотников, сообщили в Минобороны. Пострадали жилые дома, хозяйственные постройки, поврежден газопровод, рассказал губернатор региона Вениамин Кондратьев.По его данным, на хуторе Бойкопонура Калининского района выбиты стекла в двух домах, а в станице Пластуновской Динского района повреждены хозпостройка, подводящий газопровод, крыша и стекла в одном из домов. Люди не пострадали.В республике Адыгея после атаки украинских дронов начался масштабный пожар в пригороде Майкопа, жители близлежашего поселка Родниковое были эвакуированы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Боевики ВСУ атаковали Белгородскую область – ранены мирные жителиВражеский дрон сбит над Орловской областью13 беспилотников уничтожены над Азовским морем
кубань
краснодарский край
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/06/1123454600_338:0:3067:2047_1920x0_80_0_0_03e35e9d8d1ac338c4be0d8356b2086d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
кубань, краснодарский край, новости, происшествия, беспилотник (бпла, дрон)
На Кубани обнаружены обломки беспилотника – работают спецслужбы

Обломки беспилотника обнаружены в кубанской станице Выселки

20:23 10.10.2024
 
© РИА Новости КрымСигнальная лента
Сигнальная лента - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© РИА Новости Крым
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт - РИА Новости Крым. В Выселковском районе Краснодарского края обнаружен упавший беспилотник. Об этом в своем официальном Telegram-канале сообщил глава муниципального образования Сергей Фирстков.

"Сегодня, 10 октября 2024 года, во второй половине дня на территории ст. Выселки обнаружен упавший БПЛА. Пострадавших и разрушений объектов нет. На месте работают оперативные службы", – написал он.

Ночью Краснодарский край подвергся массированной атаке украинских дронов. Над территорией региона сбили или перехватили 47 беспилотников, сообщили в Минобороны. Пострадали жилые дома, хозяйственные постройки, поврежден газопровод, рассказал губернатор региона Вениамин Кондратьев.
По его данным, на хуторе Бойкопонура Калининского района выбиты стекла в двух домах, а в станице Пластуновской Динского района повреждены хозпостройка, подводящий газопровод, крыша и стекла в одном из домов. Люди не пострадали.
В республике Адыгея после атаки украинских дронов начался масштабный пожар в пригороде Майкопа, жители близлежашего поселка Родниковое были эвакуированы.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Боевики ВСУ атаковали Белгородскую область – ранены мирные жители
Вражеский дрон сбит над Орловской областью
13 беспилотников уничтожены над Азовским морем
 
КубаньКраснодарский крайНовостиПроисшествияБеспилотник (БПЛА, дрон)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:23На Кубани обнаружены обломки беспилотника – работают спецслужбы
20:06В Севастополе планируют запустить движение по новой транспортной развязке
19:42Крымчане задолжали почти миллиард рублей за отопление
19:10Боевики ВСУ атаковали Белгородскую область – ранены мирные жители
18:50За Родину, за Путина – Стивен Сигал готов воевать за Россию
18:33Термальные источники в Крыму останутся без благоустройства
18:16В Севастополе сменят подрядчика строительства онкологического диспансера
17:56В Израиле директору Талькова предъявили обвинение в убийстве певца
17:38ВСУ вновь обстреляли Новую Каховку: трагически погибла женщина
17:24Пожар на нефтебазе в Феодосии – ученый оценил риски для экологии
17:13В Феодосии открыли мемориал герою спецоперации Ушакову
16:43Хакеры совершили массированную атаку на ресурсы РИА Новости
16:34Часть Керчи и поселок Войково остались без света
16:13В чем опасность квадробинга и нужно ли его запрещать
15:54В Феодосии после ЧС постепенно увеличивается объем воды в водоводе
15:42Путин расширил безвизовый режим для граждан Грузии
15:31Крымский мост сейчас: очередь со стороны Керчи продолжает расти
15:23Аксенов вручил дипломы победителям премии #МЫВМЕСТЕ!
15:00Громкие звуки в Евпатории - жителей просят сохранять спокойствие
14:52Появление ледового дворца в Керчи было стратегическим решением – Авербух
Лента новостейМолния