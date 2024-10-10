https://crimea.ria.ru/20241010/na-kubani-obnaruzheny-oblomki-bespilotnika--rabotayut-spetssluzhby-1141003836.html

На Кубани обнаружены обломки беспилотника – работают спецслужбы

На Кубани обнаружены обломки беспилотника – работают спецслужбы - РИА Новости Крым, 10.10.2024

На Кубани обнаружены обломки беспилотника – работают спецслужбы

В Выселковском районе Краснодарского края обнаружен упавший беспилотник. Об этом в своем официальном Telegram-канале сообщил глава муниципального образования... РИА Новости Крым, 10.10.2024

2024-10-10T20:23

2024-10-10T20:23

2024-10-10T20:23

кубань

краснодарский край

новости

происшествия

беспилотник (бпла, дрон)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт - РИА Новости Крым. В Выселковском районе Краснодарского края обнаружен упавший беспилотник. Об этом в своем официальном Telegram-канале сообщил глава муниципального образования Сергей Фирстков.Ночью Краснодарский край подвергся массированной атаке украинских дронов. Над территорией региона сбили или перехватили 47 беспилотников, сообщили в Минобороны. Пострадали жилые дома, хозяйственные постройки, поврежден газопровод, рассказал губернатор региона Вениамин Кондратьев.По его данным, на хуторе Бойкопонура Калининского района выбиты стекла в двух домах, а в станице Пластуновской Динского района повреждены хозпостройка, подводящий газопровод, крыша и стекла в одном из домов. Люди не пострадали.В республике Адыгея после атаки украинских дронов начался масштабный пожар в пригороде Майкопа, жители близлежашего поселка Родниковое были эвакуированы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Боевики ВСУ атаковали Белгородскую область – ранены мирные жителиВражеский дрон сбит над Орловской областью13 беспилотников уничтожены над Азовским морем

кубань

краснодарский край

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кубань, краснодарский край, новости, происшествия, беспилотник (бпла, дрон)