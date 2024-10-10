https://crimea.ria.ru/20241010/bespilotniki-vsu-atakovali-prigorod-maykopa---idet-evakuatsiya-zhiteley-1140975238.html
Беспилотники ВСУ атаковали пригород Майкопа - идет эвакуация жителей
Беспилотники ВСУ атаковали пригород Майкопа - идет эвакуация жителей - РИА Новости Крым, 10.10.2024
Беспилотники ВСУ атаковали пригород Майкопа - идет эвакуация жителей
Вооруженные силы Украины с помощью дронов атаковали пригород Майкопа в ночь на четверг, жертв и пострадавших нет. Об этом сообщил глава Адыгеи Мурат Кумпилов. РИА Новости Крым, 10.10.2024
2024-10-10T08:09
2024-10-10T08:09
2024-10-10T08:22
происшествия
республика адыгея
марат кумпилов
общество
беспилотник (бпла, дрон)
эвакуация
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Вооруженные силы Украины с помощью дронов атаковали пригород Майкопа в ночь на четверг, жертв и пострадавших нет. Об этом сообщил глава Адыгеи Мурат Кумпилов.На месте работают представители спецслужб и спасатели. Возгорание ликвидируют сотрудники МЧС.Глава республики находится на месте и координирует работу всех служб и ведомств.Кроме того, в ночь а четверг 92 украинских беспилотника перехвачены и уничтожены над акваторией Азовского моря, а также над Крымом, Ростовской и Воронежской областями и Кубанью. Системы ПВО работали и на приграничье - над Брянской, Курской, Белгородской областями.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:FPV-дрон атаковал производственное здание в Шебекино: ранена женщинаДроны ВСУ атаковали Белогородскую область: ранены семь человекВСУ атаковали сельхозпредприятие на Белгородчине – много раненых
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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происшествия, республика адыгея, марат кумпилов, общество, беспилотник (бпла, дрон), эвакуация, новости
Беспилотники ВСУ атаковали пригород Майкопа - идет эвакуация жителей
В пригороде Майкопа организованно эвакуируют жителей после атаки дронов – глава Адыгеи
08:09 10.10.2024 (обновлено: 08:22 10.10.2024)