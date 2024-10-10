https://crimea.ria.ru/20241010/boeviki-vsu-atakovali-belgorodskuyu-oblast--raneny-mirnye-zhiteli-1141001526.html
Боевики ВСУ атаковали Белгородскую область – ранены мирные жители
Боевики ВСУ атаковали Белгородскую область – ранены мирные жители - РИА Новости Крым, 10.10.2024
Боевики ВСУ атаковали Белгородскую область – ранены мирные жители
Два мирных жителя ранены в результате атаки украинских боевиков на Белгородскую область. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области РИА Новости Крым, 10.10.2024
2024-10-10T19:10
2024-10-10T19:10
2024-10-10T19:10
белгородская область
вячеслав гладков
новости
шебекино (город в белгородской области)
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы белгородской области
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт - РИА Новости Крым. Два мирных жителя ранены в результате атаки украинских боевиков на Белгородскую область. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.Город Шебекино подвергся обстрелу со стороны украинских боевиков третий раз за день. Бойцы самообороны доставили в районную больницу мужчину с осколочным ранением. В настоящее время медики проводят все необходимые обследования, после чего примут решение о дальнейшем лечении.Также днем в Шебекинскую ЦРБ обратилась 17-летняя девушка, которая получила ранения при утреннем обстреле. Пострадавшую с минно-взрывной травмой, сотрясением головного мозга и баротравмой бригада скорой доставила в детскую областную клиническую больницу. Врачи оценивают ее состояние как средней степени тяжести. Вся необходимая помощь оказывается.По предварительной информации, в городе в административном здании и в одном из помещений сельскохозяйственного предприятия повреждены остекление и фасады. Также осколками посечены 15 легковых автомобилей, один из которых загорелся.В селе Доброе Шебекинского округа в результате атак двух FPV-дронов поврежден цех производственного предприятия и загорелась сухая трава.Артиллерийскому обстрелу подверглось село Тишанка Волоконовского района. В результате прилета снарядов зафиксированы повреждения одного социального объекта, на остановке общественного транспорта и на линии электропередачи.Оперативные службы работают на местах. Аварийные службы приступят к восстановительным работам после согласования с МО РФ, подчеркнул Гладков.Накануне три мирных жителя ранены в результате обстрела города Шебекино украинскими боевиками. Три беспилотника атаковали два промышленных предприятия.8 октября в Белгородской области в результате атаки украинских дронов ранения получила семейная пара. Супруги находились в автомобиле "ГАЗель", по которому был нанесен удар.Накануне власти Белгородской области приняли решение отселить людей еще из двух населенных пунктов из-за постоянных обстрелов со стороны ВСУ. Будет закрыт въезд в села Петровка и Соловьевка Белгородского района.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:FPV-дрон атаковал производственное здание в Шебекино: ранена женщинаДроны ВСУ атаковали Белогородскую область: ранены семь человекВСУ атаковали сельхозпредприятие на Белгородчине – много раненых
белгородская область
шебекино (город в белгородской области)
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, вячеслав гладков, новости, шебекино (город в белгородской области), происшествия, всу (вооруженные силы украины), обстрелы белгородской области
Боевики ВСУ атаковали Белгородскую область – ранены мирные жители
Мирные жители ранены при атаке ВСУ на три населенных пункта в Белгородской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт - РИА Новости Крым. Два мирных жителя ранены в результате атаки украинских боевиков на Белгородскую область. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"Три населенных пункта атакованы ВСУ. Ранены два мирных жителя", – написал он в своем Telegram-канале.
Город Шебекино подвергся обстрелу со стороны украинских боевиков третий раз за день. Бойцы самообороны доставили в районную больницу мужчину с осколочным ранением. В настоящее время медики проводят все необходимые обследования, после чего примут решение о дальнейшем лечении.
Также днем в Шебекинскую ЦРБ обратилась 17-летняя девушка, которая получила ранения при утреннем обстреле. Пострадавшую с минно-взрывной травмой, сотрясением головного мозга и баротравмой бригада скорой доставила в детскую областную клиническую больницу. Врачи оценивают ее состояние как средней степени тяжести. Вся необходимая помощь оказывается.
По предварительной информации, в городе в административном здании и в одном из помещений сельскохозяйственного предприятия повреждены остекление и фасады. Также осколками посечены 15 легковых автомобилей, один из которых загорелся.
В селе Доброе Шебекинского округа в результате атак двух FPV-дронов поврежден цех производственного предприятия и загорелась сухая трава.
Артиллерийскому обстрелу подверглось село Тишанка Волоконовского района. В результате прилета снарядов зафиксированы повреждения одного социального объекта, на остановке общественного транспорта и на линии электропередачи.
Оперативные службы работают на местах. Аварийные службы приступят к восстановительным работам после согласования с МО РФ, подчеркнул Гладков.
Накануне
три мирных жителя ранены в результате обстрела города Шебекино украинскими боевиками. Три беспилотника атаковали два промышленных предприятия.
8 октября в Белгородской области в результате атаки украинских дронов ранения получила семейная пара
. Супруги находились в автомобиле "ГАЗель", по которому был нанесен удар.
Накануне власти Белгородской области приняли решение отселить людей еще из двух населенных пунктов
из-за постоянных обстрелов со стороны ВСУ. Будет закрыт въезд в села Петровка и Соловьевка Белгородского района.
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