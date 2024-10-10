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Боевики ВСУ атаковали Белгородскую область – ранены мирные жители

Боевики ВСУ атаковали Белгородскую область – ранены мирные жители - РИА Новости Крым, 10.10.2024

Боевики ВСУ атаковали Белгородскую область – ранены мирные жители

Два мирных жителя ранены в результате атаки украинских боевиков на Белгородскую область. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области РИА Новости Крым, 10.10.2024

2024-10-10T19:10

2024-10-10T19:10

2024-10-10T19:10

белгородская область

вячеслав гладков

новости

шебекино (город в белгородской области)

происшествия

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы белгородской области

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт - РИА Новости Крым. Два мирных жителя ранены в результате атаки украинских боевиков на Белгородскую область. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.Город Шебекино подвергся обстрелу со стороны украинских боевиков третий раз за день. Бойцы самообороны доставили в районную больницу мужчину с осколочным ранением. В настоящее время медики проводят все необходимые обследования, после чего примут решение о дальнейшем лечении.Также днем в Шебекинскую ЦРБ обратилась 17-летняя девушка, которая получила ранения при утреннем обстреле. Пострадавшую с минно-взрывной травмой, сотрясением головного мозга и баротравмой бригада скорой доставила в детскую областную клиническую больницу. Врачи оценивают ее состояние как средней степени тяжести. Вся необходимая помощь оказывается.По предварительной информации, в городе в административном здании и в одном из помещений сельскохозяйственного предприятия повреждены остекление и фасады. Также осколками посечены 15 легковых автомобилей, один из которых загорелся.В селе Доброе Шебекинского округа в результате атак двух FPV-дронов поврежден цех производственного предприятия и загорелась сухая трава.Артиллерийскому обстрелу подверглось село Тишанка Волоконовского района. В результате прилета снарядов зафиксированы повреждения одного социального объекта, на остановке общественного транспорта и на линии электропередачи.Оперативные службы работают на местах. Аварийные службы приступят к восстановительным работам после согласования с МО РФ, подчеркнул Гладков.Накануне три мирных жителя ранены в результате обстрела города Шебекино украинскими боевиками. Три беспилотника атаковали два промышленных предприятия.8 октября в Белгородской области в результате атаки украинских дронов ранения получила семейная пара. Супруги находились в автомобиле "ГАЗель", по которому был нанесен удар.Накануне власти Белгородской области приняли решение отселить людей еще из двух населенных пунктов из-за постоянных обстрелов со стороны ВСУ. Будет закрыт въезд в села Петровка и Соловьевка Белгородского района.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:FPV-дрон атаковал производственное здание в Шебекино: ранена женщинаДроны ВСУ атаковали Белогородскую область: ранены семь человекВСУ атаковали сельхозпредприятие на Белгородчине – много раненых

белгородская область

шебекино (город в белгородской области)

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белгородская область, вячеслав гладков, новости, шебекино (город в белгородской области), происшествия, всу (вооруженные силы украины), обстрелы белгородской области