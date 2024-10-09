https://crimea.ria.ru/20241009/tri-mirnykh-zhitelya-raneny-v-shebekino-1140950546.html

Три мирных жителя ранены в Шебекино

Три мирных жителя ранены в Шебекино - РИА Новости Крым, 09.10.2024

Три мирных жителя ранены в Шебекино

Три мирных жителя ранены в результате обстрела города Шебекино украинскими боевиками. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области... РИА Новости Крым, 09.10.2024

2024-10-09T11:34

2024-10-09T11:34

2024-10-09T11:36

обстрелы белгородской области

белгородская область

шебекино (город в белгородской области)

происшествия

обстрелы всу

вячеслав гладков

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт - РИА Новости Крым. Три мирных жителя ранены в результате обстрела города Шебекино украинскими боевиками. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.В городе выбиты окна, повреждены кровли и заборы в шести частных домах, осколками посечены 10 автомобилей.Кроме того, по данным губернатора, три беспилотника атаковали два промышленных предприятия."На территории одного пробита кровля производственного здания, на территории второго — повреждена стена", - уточнил Гладков.В селе Муром Шебекинского городского округа дрон сбросил взрывчатку на жилые дома, у пяти из них выбиты окна, посечены кровли, заборы и хозпостройки.8 октября в Белгородской области в результате атаки украинских дронов ранения получила семейная пара. Супруги находились в автомобиле "ГАЗель", по которому был нанесен удар.Накануне власти Белгородской области приняли решение отселить людей еще из двух населенных пунктов из-за постоянных обстрелов со стороны ВСУ. Будет закрыт въезд в села Петровка и Соловьевка Белгородского района.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:FPV-дрон атаковал производственное здание в Шебекино: ранена женщинаДроны ВСУ атаковали Белогородскую область: ранены семь человекВСУ атаковали сельхозпредприятие на Белгородчине – много раненых

белгородская область

шебекино (город в белгородской области)

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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