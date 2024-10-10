https://crimea.ria.ru/20241010/vrazheskiy-dron-sbit-nad-orlovskoy-oblastyu-1140983073.html

Вражеский дрон сбит над Орловской областью

Вражеский дрон сбит над Орловской областью - РИА Новости Крым, 10.10.2024

Вражеский дрон сбит над Орловской областью

На территории Орловской области сбит украинский беспилотник, сообщил в четверг губернатор региона Андрей Клычков. РИА Новости Крым, 10.10.2024

2024-10-10T11:34

2024-10-10T11:34

2024-10-10T11:34

беспилотник (бпла, дрон)

орловская область

новости

происшествия

всу (вооруженные силы украины)

андрей клычков

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт - РИА Новости Крым. На территории Орловской области сбит украинский беспилотник, сообщил в четверг губернатор региона Андрей Клычков."На территории Орловской области сбит вражеский БПЛА", - написал губернатор в своем Telegram-канале.По его данным, пострадавших и повреждений в результате вражеской атаки нет. Сейчас на месте происшествия работают оперативные службы.В ночь на 10 октября 42 вражеских беспилотных летательных аппарата сбиты силами ПВО России над Кубанью, сообщали ранее в Минобороны РФ. Еще 15 дронов уничтожены над Азовским морем. Всего над регионами России ночью отражена атака 92 БПЛА.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Майкопе опровергли введение в городе особого положенияБеспилотники ВСУ атаковали пригород Майкопа - идет эвакуация жителей13 беспилотников уничтожены над Азовским морем

орловская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

беспилотник (бпла, дрон), орловская область, новости, происшествия, всу (вооруженные силы украины), андрей клычков