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Вражеский дрон сбит над Орловской областью
Вражеский дрон сбит над Орловской областью - РИА Новости Крым, 10.10.2024
Вражеский дрон сбит над Орловской областью
На территории Орловской области сбит украинский беспилотник, сообщил в четверг губернатор региона Андрей Клычков. РИА Новости Крым, 10.10.2024
2024-10-10T11:34
2024-10-10T11:34
2024-10-10T11:34
беспилотник (бпла, дрон)
орловская область
новости
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
андрей клычков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт - РИА Новости Крым. На территории Орловской области сбит украинский беспилотник, сообщил в четверг губернатор региона Андрей Клычков."На территории Орловской области сбит вражеский БПЛА", - написал губернатор в своем Telegram-канале.По его данным, пострадавших и повреждений в результате вражеской атаки нет. Сейчас на месте происшествия работают оперативные службы.В ночь на 10 октября 42 вражеских беспилотных летательных аппарата сбиты силами ПВО России над Кубанью, сообщали ранее в Минобороны РФ. Еще 15 дронов уничтожены над Азовским морем. Всего над регионами России ночью отражена атака 92 БПЛА.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Майкопе опровергли введение в городе особого положенияБеспилотники ВСУ атаковали пригород Майкопа - идет эвакуация жителей13 беспилотников уничтожены над Азовским морем
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беспилотник (бпла, дрон), орловская область, новости, происшествия, всу (вооруженные силы украины), андрей клычков
Вражеский дрон сбит над Орловской областью
Российские силы ПВО сбили украинский дрон над Орловской областью - власти