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В Майкопе опровергли введение в городе особого положения - РИА Новости Крым, 10.10.2024
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В Майкопе опровергли введение в городе особого положения
В Майкопе опровергли введение в городе особого положения - РИА Новости Крым, 10.10.2024
В Майкопе опровергли введение в городе особого положения
В Майкопе не вводится особое положение и массовая эвакуация из-за ночной атаки беспилотников, распространяемая в соцсетях информация является очередным фейком... РИА Новости Крым, 10.10.2024
2024-10-10T09:21
2024-10-10T09:21
россия
республика адыгея
фейк
эвакуация
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. В Майкопе не вводится особое положение и массовая эвакуация из-за ночной атаки беспилотников, распространяемая в соцсетях информация является очередным фейком. Об этом заявил мэр города Геннадий Митрофанов.В ночь на четверг пригород Майкопа подвергся атаке вражеских БПЛА, в результате чего возникло возгорание. Обошлось без жертв и пострадавших. На месте находятся представители спецслужб, в целях безопасности организована временная эвакуация жителей поселка Родникового, сообщили власти региона. Однако на фоне этих событий в соцсетях появилась информация якобы от лица Митрофанова, где он говорит о ЧС и призывает людей немедленно покинуть город. Это – очередной фейк, заявил мэр.Он сообщил, что в связи с событиями минувшей ночи в столице Адыгеи усилены меры безопасности. Все объекты жизнеобеспечения функционируют в штатном режиме. Людям оказывается вся необходимая помощь, ситуация находится под контролем профильных ведомств и правоохранительных структур, заключил он.Как сообщалось, в ночь на 10 октября силами ПВО перехвачены и уничтожены 92 украинских беспилотника. Атака с воздуха отражена над Крымом, Азовским морем, а также над Ростовской и Воронежской областями и Кубанью. Системы противовоздушной обороны работали и на приграничье - над Брянской, Курской, Белгородской областями.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Беспилотники ВСУ атаковали пригород Майкопа - идет эвакуация жителейМассированная атака дронов на Кубань и Ростовскую область – что известно Два дрона сбиты над Черным морем
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россия, республика адыгея, фейк, эвакуация, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу
В Майкопе опровергли введение в городе особого положения

В Майкопе опровергли введение особого положения и массовую эвакуацию

09:21 10.10.2024
 
Фейк
Фейк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. В Майкопе не вводится особое положение и массовая эвакуация из-за ночной атаки беспилотников, распространяемая в соцсетях информация является очередным фейком. Об этом заявил мэр города Геннадий Митрофанов.
В ночь на четверг пригород Майкопа подвергся атаке вражеских БПЛА, в результате чего возникло возгорание. Обошлось без жертв и пострадавших. На месте находятся представители спецслужб, в целях безопасности организована временная эвакуация жителей поселка Родникового, сообщили власти региона. Однако на фоне этих событий в соцсетях появилась информация якобы от лица Митрофанова, где он говорит о ЧС и призывает людей немедленно покинуть город. Это – очередной фейк, заявил мэр.

"В различных чатах и каналах распространяются ложные данные о введении в Майкопе особого положения и проведении массовой эвакуации населения. Неонацистский режим использует все возможности для дестабилизации ситуации в стране. Призываю всех майкопчан сохранять спокойствие и доверять только проверенной информации", - написал Митрофанов в своем ТГ-канале.

Он сообщил, что в связи с событиями минувшей ночи в столице Адыгеи усилены меры безопасности. Все объекты жизнеобеспечения функционируют в штатном режиме. Людям оказывается вся необходимая помощь, ситуация находится под контролем профильных ведомств и правоохранительных структур, заключил он.
Как сообщалось, в ночь на 10 октября силами ПВО перехвачены и уничтожены 92 украинских беспилотника. Атака с воздуха отражена над Крымом, Азовским морем, а также над Ростовской и Воронежской областями и Кубанью. Системы противовоздушной обороны работали и на приграничье - над Брянской, Курской, Белгородской областями.
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