В Майкопе опровергли введение в городе особого положения
В Майкопе опровергли введение особого положения и массовую эвакуацию
Фейк
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. В Майкопе не вводится особое положение и массовая эвакуация из-за ночной атаки беспилотников, распространяемая в соцсетях информация является очередным фейком. Об этом заявил мэр города Геннадий Митрофанов.
В ночь на четверг пригород Майкопа подвергся атаке вражеских БПЛА, в результате чего возникло возгорание. Обошлось без жертв и пострадавших. На месте находятся представители спецслужб, в целях безопасности организована временная эвакуация жителей поселка Родникового, сообщили власти региона. Однако на фоне этих событий в соцсетях появилась информация якобы от лица Митрофанова, где он говорит о ЧС и призывает людей немедленно покинуть город. Это – очередной фейк, заявил мэр.
"В различных чатах и каналах распространяются ложные данные о введении в Майкопе особого положения и проведении массовой эвакуации населения. Неонацистский режим использует все возможности для дестабилизации ситуации в стране. Призываю всех майкопчан сохранять спокойствие и доверять только проверенной информации", - написал Митрофанов в своем ТГ-канале.
Он сообщил, что в связи с событиями минувшей ночи в столице Адыгеи усилены меры безопасности. Все объекты жизнеобеспечения функционируют в штатном режиме. Людям оказывается вся необходимая помощь, ситуация находится под контролем профильных ведомств и правоохранительных структур, заключил он.
Как сообщалось, в ночь на 10 октября силами ПВО перехвачены и уничтожены 92 украинских беспилотника. Атака с воздуха отражена над Крымом, Азовским морем, а также над Ростовской и Воронежской областями и Кубанью. Системы противовоздушной обороны работали и на приграничье - над Брянской, Курской, Белгородской областями.
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