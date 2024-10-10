Рейтинг@Mail.ru
Майкоп после атаки БПЛА – новости последнего часа - РИА Новости Крым, 10.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20241010/maykop-posle-ataki-bpla--novosti-poslednego-chasa-1140987080.html
Майкоп после атаки БПЛА – новости последнего часа
Майкоп после атаки БПЛА – новости последнего часа - РИА Новости Крым, 10.10.2024
Майкоп после атаки БПЛА – новости последнего часа
В пригороде Майкопа устранены последствия беспилотной атаки, эвакуированные жители скоро смогут вернуться в свои дома. Об этом сообщил губернатор республики... РИА Новости Крым, 10.10.2024
2024-10-10T14:20
2024-10-10T14:23
республика адыгея
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
новости
обстрелы всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/0a/1140986969_0:12:1280:732_1920x0_80_0_0_df14cec3d6708d36364c0902ab60bbc4.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт - РИА Новости Крым. В пригороде Майкопа устранены последствия беспилотной атаки, эвакуированные жители скоро смогут вернуться в свои дома. Об этом сообщил губернатор республики Адыгея Мурат Кумпилов.В ночь на четверг пригород Майкопа подвергся атаке вражеских БПЛА, в результате чего возникло возгорание. Обошлось без жертв и пострадавших. В целях безопасности власти организовали временную эвакуацию жителей поселка Родникового.По словам губернатора, ранее эвакуированные жители поселка в ближайшее время смогут вернуться.Ранее мэр Майкопа Геннадий Митрофанов опроверг фейк о введении особого положения и массовой эвакуации жителей из-за ночной атаки беспилотников. Он отметил, что в связи с событиями минувшей ночи в столице Адыгеи усилены меры безопасности. Все объекты жизнеобеспечения функционируют в штатном режиме. Людям оказывается вся необходимая помощь, ситуация находится под контролем.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Вражеский дрон сбит над Орловской областьюИз-за пожара в Феодосии эвакуированы 1137 человекМассированная атака дронов на Кубань - что происходит в регионе
республика адыгея
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/0a/1140986969_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_4e02db199144e0775a6e50491ac7fb6e.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
республика адыгея, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), новости, обстрелы всу
Майкоп после атаки БПЛА – новости последнего часа

В пригороде Майкопа устранили последствия беспилотной атаки – власти

14:20 10.10.2024 (обновлено: 14:23 10.10.2024)
 
© Telegram-канал главы Адыгеи Мурата КумпиловаВ пригороде Майкопа устранили последствия беспилотной атаки
В пригороде Майкопа устранили последствия беспилотной атаки
© Telegram-канал главы Адыгеи Мурата Кумпилова
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт - РИА Новости Крым. В пригороде Майкопа устранены последствия беспилотной атаки, эвакуированные жители скоро смогут вернуться в свои дома. Об этом сообщил губернатор республики Адыгея Мурат Кумпилов.
В ночь на четверг пригород Майкопа подвергся атаке вражеских БПЛА, в результате чего возникло возгорание. Обошлось без жертв и пострадавших. В целях безопасности власти организовали временную эвакуацию жителей поселка Родникового.
"Обстановка после атаки БПЛА в пригороде Майкопа стабилизирована. Все последствия ЧС устранены. Разрушений гражданской инфраструктуры нет", - сообщил Кумпилов.
По словам губернатора, ранее эвакуированные жители поселка в ближайшее время смогут вернуться.
Ранее мэр Майкопа Геннадий Митрофанов опроверг фейк о введении особого положения и массовой эвакуации жителей из-за ночной атаки беспилотников. Он отметил, что в связи с событиями минувшей ночи в столице Адыгеи усилены меры безопасности. Все объекты жизнеобеспечения функционируют в штатном режиме. Людям оказывается вся необходимая помощь, ситуация находится под контролем.
Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Вражеский дрон сбит над Орловской областью
Из-за пожара в Феодосии эвакуированы 1137 человек
Массированная атака дронов на Кубань - что происходит в регионе
 
Республика АдыгеяПроисшествияБеспилотник (БПЛА, дрон)НовостиОбстрелы ВСУ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:00Громкие звуки в Евпатории - жителей просят сохранять спокойствие
14:52Появление ледового дворца в Керчи было стратегическим решением – Авербух
14:43Сотни уничтожены и пятеро в плену: суточные потери ВСУ в Курской области
14:20Майкоп после атаки БПЛА – новости последнего часа
13:55В Анапе из-за взрыва телефона эвакуировали целую школу
13:48Старшеклассник принес в школу пистолет и ранил девочку
13:35Миллионы людей хотят жить в России - Киселев
13:29Армия России движется вперед – уничтожены еще почти 2 тысячи боевиков
13:17Трое заключенных избили сотрудников колонии на Кубани – приговор суда
12:44Системы Patriot и американские радиолокационные станции горят в зоне СВО
12:30Военный самолет упал на границе Волгоградской области
12:23Очередь на Крымскому мосту выросла втрое
12:16В Ялте будут судить 23-летнего водителя за смертельное ДТП
12:09Организаторы подпольных игровых клубов в Симферополе пойдут под суд
11:57В Керчи строительная техника снесла часть берега Азовского моря
11:44Путин освободил Антонова от обязанностей посла России в США
11:42Тревога по баллистике в Севастополе отменена
11:36В Севастополе объявлена воздушная тревога по баллистике
11:34Вражеский дрон сбит над Орловской областью
11:23Южный берег Крыма обесточен из-за аварии
Лента новостейМолния