https://crimea.ria.ru/20241010/maykop-posle-ataki-bpla--novosti-poslednego-chasa-1140987080.html

Майкоп после атаки БПЛА – новости последнего часа

Майкоп после атаки БПЛА – новости последнего часа - РИА Новости Крым, 10.10.2024

Майкоп после атаки БПЛА – новости последнего часа

В пригороде Майкопа устранены последствия беспилотной атаки, эвакуированные жители скоро смогут вернуться в свои дома. Об этом сообщил губернатор республики... РИА Новости Крым, 10.10.2024

2024-10-10T14:20

2024-10-10T14:20

2024-10-10T14:23

республика адыгея

происшествия

беспилотник (бпла, дрон)

новости

обстрелы всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт - РИА Новости Крым. В пригороде Майкопа устранены последствия беспилотной атаки, эвакуированные жители скоро смогут вернуться в свои дома. Об этом сообщил губернатор республики Адыгея Мурат Кумпилов.В ночь на четверг пригород Майкопа подвергся атаке вражеских БПЛА, в результате чего возникло возгорание. Обошлось без жертв и пострадавших. В целях безопасности власти организовали временную эвакуацию жителей поселка Родникового.По словам губернатора, ранее эвакуированные жители поселка в ближайшее время смогут вернуться.Ранее мэр Майкопа Геннадий Митрофанов опроверг фейк о введении особого положения и массовой эвакуации жителей из-за ночной атаки беспилотников. Он отметил, что в связи с событиями минувшей ночи в столице Адыгеи усилены меры безопасности. Все объекты жизнеобеспечения функционируют в штатном режиме. Людям оказывается вся необходимая помощь, ситуация находится под контролем.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Вражеский дрон сбит над Орловской областьюИз-за пожара в Феодосии эвакуированы 1137 человекМассированная атака дронов на Кубань - что происходит в регионе

республика адыгея

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика адыгея, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), новости, обстрелы всу