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Сотрудник администрации Лисичанска погиб при атаке дрона в ЛНР
Сотрудник администрации Лисичанска погиб при атаке дрона в ЛНР - РИА Новости Крым, 05.11.2024
Сотрудник администрации Лисичанска погиб при атаке дрона в ЛНР
Сотрудник администрации Лисичанска и его супруга погибли в результате атаки украинского беспилотника. Об этом сообщили в правительстве Луганской Народной... РИА Новости Крым, 05.11.2024
2024-11-05T17:15
2024-11-05T17:15
2024-11-05T17:22
луганская народная республика (лнр)
луганск
происшествия
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беспилотник (бпла, дрон)
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. Сотрудник администрации Лисичанска и его супруга погибли в результате атаки украинского беспилотника. Об этом сообщили в правительстве Луганской Народной Республики.Отмечается, что дрон атаковал автомобиль семьи в Приволье.Во вторник беспилотник ВСУ атаковал многоэтажку в Белгороде. В результате ранен один человек, сгорели три квартиры.Первого ноября суд в Крыму приговорил 62-х летнего агента Службы безопасности Украины к 14 годам лишения свободы за покушение на убийство военнослужащего из Джанкоя.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:После подрыва ВСУ женского монастыря в Курской области СК возбудил дело12 беспилотников атаковали КрымВ лесу под Севастополем грибник нашел западные суббоеприпасы
луганская народная республика (лнр)
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новые регионы россии
лисичанск
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РИА Новости Крым
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луганская народная республика (лнр), луганск, происшествия, новости, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, новые регионы россии, лисичанск
Сотрудник администрации Лисичанска погиб при атаке дрона в ЛНР
Сотрудник администрации Лисичанска и его жена погибли при атаке дрона в ЛНР
17:15 05.11.2024 (обновлено: 17:22 05.11.2024)