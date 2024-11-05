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Сотрудник администрации Лисичанска погиб при атаке дрона в ЛНР - РИА Новости Крым, 05.11.2024
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Сотрудник администрации Лисичанска погиб при атаке дрона в ЛНР
Сотрудник администрации Лисичанска погиб при атаке дрона в ЛНР - РИА Новости Крым, 05.11.2024
Сотрудник администрации Лисичанска погиб при атаке дрона в ЛНР
Сотрудник администрации Лисичанска и его супруга погибли в результате атаки украинского беспилотника. Об этом сообщили в правительстве Луганской Народной... РИА Новости Крым, 05.11.2024
2024-11-05T17:15
2024-11-05T17:22
луганская народная республика (лнр)
луганск
происшествия
новости
беспилотник (бпла, дрон)
обстрелы всу
новые регионы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. Сотрудник администрации Лисичанска и его супруга погибли в результате атаки украинского беспилотника. Об этом сообщили в правительстве Луганской Народной Республики.Отмечается, что дрон атаковал автомобиль семьи в Приволье.Во вторник беспилотник ВСУ атаковал многоэтажку в Белгороде. В результате ранен один человек, сгорели три квартиры.Первого ноября суд в Крыму приговорил 62-х летнего агента Службы безопасности Украины к 14 годам лишения свободы за покушение на убийство военнослужащего из Джанкоя.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:После подрыва ВСУ женского монастыря в Курской области СК возбудил дело12 беспилотников атаковали КрымВ лесу под Севастополем грибник нашел западные суббоеприпасы
луганская народная республика (лнр)
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РИА Новости Крым
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луганская народная республика (лнр), луганск, происшествия, новости, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, новые регионы россии, лисичанск
Сотрудник администрации Лисичанска погиб при атаке дрона в ЛНР

Сотрудник администрации Лисичанска и его жена погибли при атаке дрона в ЛНР

17:15 05.11.2024 (обновлено: 17:22 05.11.2024)
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкПоследствия атаки БПЛА
Последствия атаки БПЛА - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. Сотрудник администрации Лисичанска и его супруга погибли в результате атаки украинского беспилотника. Об этом сообщили в правительстве Луганской Народной Республики.
Отмечается, что дрон атаковал автомобиль семьи в Приволье.
"В автомобиле находились Владимир Иванович Молодык и его супруга Ольга Анатольевна. Владимир был сотрудником администрации Лисичанска. Оба получили ранения несовместимые с жизнью", - сказано в сообщении ведомства в официальном Telegram-канале.
Во вторник беспилотник ВСУ атаковал многоэтажку в Белгороде. В результате ранен один человек, сгорели три квартиры.
Первого ноября суд в Крыму приговорил 62-х летнего агента Службы безопасности Украины к 14 годам лишения свободы за покушение на убийство военнослужащего из Джанкоя.
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Луганская Народная Республика (ЛНР)ЛуганскПроисшествияНовостиБеспилотник (БПЛА, дрон)Обстрелы ВСУНовые регионы РоссииЛисичанск
 
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