https://crimea.ria.ru/20241105/sotrudnik-administratsii-lisichanska-pogib-pri-atake-drona-v-lnr-1141628781.html

Сотрудник администрации Лисичанска погиб при атаке дрона в ЛНР

Сотрудник администрации Лисичанска погиб при атаке дрона в ЛНР - РИА Новости Крым, 05.11.2024

Сотрудник администрации Лисичанска погиб при атаке дрона в ЛНР

Сотрудник администрации Лисичанска и его супруга погибли в результате атаки украинского беспилотника. Об этом сообщили в правительстве Луганской Народной... РИА Новости Крым, 05.11.2024

2024-11-05T17:15

2024-11-05T17:15

2024-11-05T17:22

луганская народная республика (лнр)

луганск

происшествия

новости

беспилотник (бпла, дрон)

обстрелы всу

новые регионы россии

лисичанск

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. Сотрудник администрации Лисичанска и его супруга погибли в результате атаки украинского беспилотника. Об этом сообщили в правительстве Луганской Народной Республики.Отмечается, что дрон атаковал автомобиль семьи в Приволье.Во вторник беспилотник ВСУ атаковал многоэтажку в Белгороде. В результате ранен один человек, сгорели три квартиры.Первого ноября суд в Крыму приговорил 62-х летнего агента Службы безопасности Украины к 14 годам лишения свободы за покушение на убийство военнослужащего из Джанкоя.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:После подрыва ВСУ женского монастыря в Курской области СК возбудил дело12 беспилотников атаковали КрымВ лесу под Севастополем грибник нашел западные суббоеприпасы

луганская народная республика (лнр)

луганск

новые регионы россии

лисичанск

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

луганская народная республика (лнр), луганск, происшествия, новости, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, новые регионы россии, лисичанск