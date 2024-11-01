https://crimea.ria.ru/20241101/v-krymu-agentu-sbu-dali-14-let-kolonii-za-pokushenie-na-voennogo-1141527456.html

В Крыму агенту СБУ дали 14 лет колонии за покушение на военного

В Крыму агенту СБУ дали 14 лет колонии за покушение на военного - РИА Новости Крым, 01.11.2024

В Крыму агенту СБУ дали 14 лет колонии за покушение на военного

Суд в Крыму приговорил 62-х летнего агента Службы безопасности Украины к 14 годам лишения свободы за покушение на убийство военнослужащего из Джанкоя. Об этом... РИА Новости Крым, 01.11.2024

2024-11-01T10:51

2024-11-01T10:51

2024-11-01T10:51

ск рф (следственный комитет российской федерации)

сбу (служба безопасности украины)

приговор

крым

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покушение

джанкой

вооруженные силы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. Суд в Крыму приговорил 62-х летнего агента Службы безопасности Украины к 14 годам лишения свободы за покушение на убийство военнослужащего из Джанкоя. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко."Сотрудник спецслужб Украины разработал план по устранению военнослужащего, который ранее проходил службу в ВСУ, а после вхождения Крыма и Севастополя в состав Российской Федерации перешел в ряды Вооруженных сил РФ. Для совершения особо тяжкого преступления куратор склонил к негласному сотрудничеству жителя Чехии, временно проживавшего в Симферополе, являющегося гражданином Украины", - говорится в сообщении.По заданию СБУ агент приобрел поражающие элементы, из которых изготовил взрывное устройство, арендовал квартиру рядом с местом проживания будущей жертвы.Суд признал мужчину виновным и приговорил его к 14 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима и штрафу в размере 600 тысяч рублей.Накануне Верховный суд Крыма приговорил 46-летнего жителя Керчи к 16 годам лишения свободы и штрафу в 400 тысяч рублей по обвинению в государственной измене.В сентябре этого года суд в Симферополе приговорил к 12 годам заключения соучастнику покушения на министра курортов Крыма в 2022 году, которое готовилось по указке украинских спецслужб.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму арестована украинская шпионкаНадоумил друг детства: задержанный за госизмену крымчанин признал вину Житель Феодосии передавал Украине данные для нанесения ракетных ударов

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ск рф (следственный комитет российской федерации), сбу (служба безопасности украины), приговор, крым, новости крыма, покушение, джанкой, вооруженные силы россии