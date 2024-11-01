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Подтвердить статус участника СВО теперь можно без документов
Подтвердить статус участника СВО теперь можно без документов - РИА Новости Крым, 01.11.2024
Подтвердить статус участника СВО теперь можно без документов
С 1 ноября в России ввели систему бездокументационного подтверждения статуса участника СВО, сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 01.11.2024
2024-11-01T11:02
2024-11-01T11:02
2024-11-01T11:02
ветераны сво
помощь бойцам сво
министерство обороны рф
мфц
новости
закон и право
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. С 1 ноября в России ввели систему бездокументационного подтверждения статуса участника СВО, сообщили в Минобороны.Ранее участники спецоперации для подтверждения статуса были вынуждены оформлять документы в нескольких организациях в бумажном виде и лично подавать комплект документов, теперь получить справку можно в любом Многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг во всех регионах РФ, уточнили в военном ведомстве.Помимо самого военнослужащего, оформить и получить справку и все полагающиеся меры социальной поддержки смогут члены его семьи.В регионах страны получить справку можно в МФЦ, а также в военных комиссариатах. Кроме того, оформить справку участника спецоперации можно будет и в филиалах государственного фонда "Защитники Отечества", добавили в Минобороны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и В контакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе в два раза увеличили выплаты контрактникам в зоне СВОВыплаты бойцам в Курской области: в чем сложности и как решается вопросВоенные смогут получить компенсацию за использование личного автомобиля
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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ветераны сво, помощь бойцам сво, министерство обороны рф, мфц, новости, закон и право, россия
Подтвердить статус участника СВО теперь можно без документов
Подтвердить статус участника СВО теперь можно в электронном виде через портал Госуслуг
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. С 1 ноября в России ввели систему бездокументационного подтверждения статуса участника СВО, сообщили в Минобороны.
"С 1 ноября во всех регионах страны введена система бездокументационного подтверждения статуса участника СВО и определен единый образец документа, подтверждающего статус участника специальной военной операции. Также стало возможным заказать справку через Единый портал государственных и муниципальных услуг и получить ее в электронном виде", - говорится в сообщении.
Ранее участники спецоперации для подтверждения статуса были вынуждены оформлять документы в нескольких организациях в бумажном виде и лично подавать комплект документов, теперь получить справку можно в любом Многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг во всех регионах РФ, уточнили в военном ведомстве.
Помимо самого военнослужащего, оформить и получить справку и все полагающиеся меры социальной поддержки смогут члены его семьи.
В регионах страны получить справку можно в МФЦ, а также в военных комиссариатах. Кроме того, оформить справку участника спецоперации можно будет и в филиалах государственного фонда "Защитники Отечества", добавили в Минобороны.
"Единая форма справки позволит упростить порядок оформления льгот и других мер социальной поддержки всем категориям участников СВО на всей территории Российской Федерации", - отметили в ведомстве.
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