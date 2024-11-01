https://crimea.ria.ru/20241101/podtverdit-status-uchastnika-svo-teper-mozhno-bez-dokumentov-1141527654.html

Подтвердить статус участника СВО теперь можно без документов

Подтвердить статус участника СВО теперь можно без документов - РИА Новости Крым, 01.11.2024

Подтвердить статус участника СВО теперь можно без документов

С 1 ноября в России ввели систему бездокументационного подтверждения статуса участника СВО, сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 01.11.2024

2024-11-01T11:02

2024-11-01T11:02

2024-11-01T11:02

ветераны сво

помощь бойцам сво

министерство обороны рф

мфц

новости

закон и право

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. С 1 ноября в России ввели систему бездокументационного подтверждения статуса участника СВО, сообщили в Минобороны.Ранее участники спецоперации для подтверждения статуса были вынуждены оформлять документы в нескольких организациях в бумажном виде и лично подавать комплект документов, теперь получить справку можно в любом Многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг во всех регионах РФ, уточнили в военном ведомстве.Помимо самого военнослужащего, оформить и получить справку и все полагающиеся меры социальной поддержки смогут члены его семьи.В регионах страны получить справку можно в МФЦ, а также в военных комиссариатах. Кроме того, оформить справку участника спецоперации можно будет и в филиалах государственного фонда "Защитники Отечества", добавили в Минобороны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и В контакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе в два раза увеличили выплаты контрактникам в зоне СВОВыплаты бойцам в Курской области: в чем сложности и как решается вопросВоенные смогут получить компенсацию за использование личного автомобиля

россия

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ветераны сво, помощь бойцам сво, министерство обороны рф, мфц, новости, закон и право, россия