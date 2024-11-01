https://crimea.ria.ru/20241101/podtverzhdenie-statusa-uchastnika-svo-bez-dokumentov-kak-eto-budet-v-krymu-1141530985.html
Подтверждение статуса участника СВО без документов: как это будет в Крыму
Подтверждение статуса участника СВО без документов: как это будет в Крыму - РИА Новости Крым, 01.11.2024
Подтверждение статуса участника СВО без документов: как это будет в Крыму
В Крыму с 1 ноября можно подтвердить статус участника СВО без соответствующих документов, сообщили РИА Новости Крым в МФЦ Республики. РИА Новости Крым, 01.11.2024
2024-11-01T13:03
2024-11-01T13:03
2024-11-01T13:24
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму с 1 ноября можно подтвердить статус участника СВО без соответствующих документов, сообщили РИА Новости Крым в МФЦ Республики.С 1 ноября во всех регионах страны введена система бездокументационного подтверждения статуса участника СВО и определен единый образец документа, подтверждающего статус участника специальной военной операции, сообщили ранее в Минобороны.Граждане могут получить справку без документов, обратившись в любое отделение центра "Мои документы", добавили в МФЦ.Также заказать справку стало возможным через Госуслуги и получить ее в электронном виде.Ранее участники спецоперации для подтверждения статуса должны были оформлять документы в нескольких организациях в бумажном виде и лично подавать комплект документов, теперь получить справку можно в любом Многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг во всех регионах Российской Федерации.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и В контакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе в два раза увеличили выплаты контрактникам в зоне СВОВыплаты бойцам в Курской области: в чем сложности и как решается вопросВоенные смогут получить компенсацию за использование личного автомобиля
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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Подтверждение статуса участника СВО без документов: как это будет в Крыму
Система подтверждения статуса участника СВО без документов с 1 ноября работает в Крыму
13:03 01.11.2024 (обновлено: 13:24 01.11.2024)