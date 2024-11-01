Рейтинг@Mail.ru
Подтверждение статуса участника СВО без документов: как это будет в Крыму - РИА Новости Крым, 01.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20241101/podtverzhdenie-statusa-uchastnika-svo-bez-dokumentov-kak-eto-budet-v-krymu-1141530985.html
Подтверждение статуса участника СВО без документов: как это будет в Крыму
Подтверждение статуса участника СВО без документов: как это будет в Крыму - РИА Новости Крым, 01.11.2024
Подтверждение статуса участника СВО без документов: как это будет в Крыму
В Крыму с 1 ноября можно подтвердить статус участника СВО без соответствующих документов, сообщили РИА Новости Крым в МФЦ Республики. РИА Новости Крым, 01.11.2024
2024-11-01T13:03
2024-11-01T13:24
новости
новости крыма
мфц
мфц крыма
госуслуги
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110341/75/1103417554_0:115:2500:1521_1920x0_80_0_0_f7d6b3a32ca4e47805f270bc6c2af397.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму с 1 ноября можно подтвердить статус участника СВО без соответствующих документов, сообщили РИА Новости Крым в МФЦ Республики.С 1 ноября во всех регионах страны введена система бездокументационного подтверждения статуса участника СВО и определен единый образец документа, подтверждающего статус участника специальной военной операции, сообщили ранее в Минобороны.Граждане могут получить справку без документов, обратившись в любое отделение центра "Мои документы", добавили в МФЦ.Также заказать справку стало возможным через Госуслуги и получить ее в электронном виде.Ранее участники спецоперации для подтверждения статуса должны были оформлять документы в нескольких организациях в бумажном виде и лично подавать комплект документов, теперь получить справку можно в любом Многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг во всех регионах Российской Федерации.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и В контакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе в два раза увеличили выплаты контрактникам в зоне СВОВыплаты бойцам в Курской области: в чем сложности и как решается вопросВоенные смогут получить компенсацию за использование личного автомобиля
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110341/75/1103417554_160:0:2340:1635_1920x0_80_0_0_5ce2ebc4be9688de35587d8701b98733.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, новости крыма, мфц, мфц крыма, госуслуги
Подтверждение статуса участника СВО без документов: как это будет в Крыму

Система подтверждения статуса участника СВО без документов с 1 ноября работает в Крыму

13:03 01.11.2024 (обновлено: 13:24 01.11.2024)
 
© РИА Новости . Александр ПолегенькоРабота многофункционального центра в Симферополе
Работа многофункционального центра в Симферополе - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
© РИА Новости . Александр Полегенько
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму с 1 ноября можно подтвердить статус участника СВО без соответствующих документов, сообщили РИА Новости Крым в МФЦ Республики.
С 1 ноября во всех регионах страны введена система бездокументационного подтверждения статуса участника СВО и определен единый образец документа, подтверждающего статус участника специальной военной операции, сообщили ранее в Минобороны.

"С сегодняшнего дня у нас в МФЦ начали предоставлять эту услугу – выдача справок участникам СВО и членам их семей", – сообщили в контактном центре "Мои документы".

Граждане могут получить справку без документов, обратившись в любое отделение центра "Мои документы", добавили в МФЦ.
Также заказать справку стало возможным через Госуслуги и получить ее в электронном виде.
Ранее участники спецоперации для подтверждения статуса должны были оформлять документы в нескольких организациях в бумажном виде и лично подавать комплект документов, теперь получить справку можно в любом Многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг во всех регионах Российской Федерации.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и В контакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Севастополе в два раза увеличили выплаты контрактникам в зоне СВО
Выплаты бойцам в Курской области: в чем сложности и как решается вопрос
Военные смогут получить компенсацию за использование личного автомобиля
 
НовостиНовости КрымаМФЦМФЦ КрымаГосуслуги
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:33Российские войска отразили шесть контратак ВСУ в Курской области за сутки
14:16В Севастополе до конца года отремонтируют более 20 объектов
14:07Севастополец получил 16 лет колонии за госизмену
14:04Новости СВО: 17 тысяч украинских боевиков уничтожены за неделю
13:43Резкое похолодание и дождь со снегом и штормовым ветром идут в Крым
13:27Удар по Генштабу ВСУ в Киеве: подробности от Минобороны России
13:14Армия России освободила три населенных пункта в Донбассе
13:10На Крымском мосту начала расти очередь
13:09КНДР будет помогать России победить в украинском конфликте – Пхеньян
13:03Подтверждение статуса участника СВО без документов: как это будет в Крыму
12:43После подрыва ВСУ женского монастыря в Курской области СК возбудил дело
12:31Дроны ВСУ атаковали микроавтобусы и машину на Белгородчине – ранены люди
12:15Крымских дошколят будут возить в детсады на специальных автобусах
12:09"Друг России" Дональд Трамп - что будет в случае победы на выборах
11:51Пьяный крымчанин изувечил кошку
11:38Крым попросил федеральный центр построить еще 8 школ
11:29Интервью Трампа Такеру Карлсону – главное
11:21В Судаке ко Дню народного единства открылась выставка РИА Новости Крым
11:02Подтвердить статус участника СВО теперь можно без документов
10:51В Крыму агенту СБУ дали 14 лет колонии за покушение на военного
Лента новостейМолния