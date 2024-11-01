https://crimea.ria.ru/20241101/v-sochi-otkroyutsya-zimnie-plyazhi-1141518195.html

В Сочи откроются "зимние" пляжи

В Сочи откроются "зимние" пляжи - РИА Новости Крым, 01.11.2024

В Сочи откроются "зимние" пляжи

С 1 ноября в Сочи откроют 33 зимних пляжа во всех районах города, сообщил мэр города Андрей Прошунин. РИА Новости Крым, 01.11.2024

2024-11-01T09:52

2024-11-01T09:52

2024-11-01T09:52

сочи

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя - РИА Новости Крым. С 1 ноября в Сочи откроют 33 зимних пляжа во всех районах города, сообщил мэр города Андрей Прошунин.По словам главы города, особо внимание будет уделено безопасности и санитарному состоянию пляжей. В сезонных зонах рекреации появятся спортивные и творческие локации для активностей, отметил он.Проект зимних пляжей в Сочи реализуется четвертый год. Впервые кубанские пляжи перевели в "зимний" режим в 2020 году. В 2021 году на курортах Краснодарского края оборудовали 68 зимних пляжей, сообщал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.Зимние пляжи обеспечены достаточным количеством мест общественного питания на свежем воздухе круглогодичного формата. В прогулочных зонах увеличено количество удобных скамеек, мест для занятий спортом, фотозон, а также санузлов.На всех зимних пляжах организованы открытые спортивные тренировки, занятия йогой, скандинавской ходьбой и другими видами активного отдыха.В перечень на 2023-2024 годы были включены пляжи в границах 11 приморских набережных во всех районах. 10 зимних пляжей открыты в Лазаревском районе, семь в Центральном, восемь - в Хостинском и 11 - в Адлерском.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что такое зимний пляж в Сочи и зачем он нуженЗимние пляжи открылись в Сочи Названы самые востребованные у крымчан направления внутреннего туризма

https://crimea.ria.ru/20241031/v-sochi-utverdili-turisticheskiy-nalog-s-1-yanvarya-1141518596.html

сочи

краснодарский край

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сочи, пляжи, отдых, туризм, краснодарский край, новости