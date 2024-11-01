Рейтинг@Mail.ru
В Сочи откроются "зимние" пляжи - РИА Новости Крым, 01.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20241101/v-sochi-otkroyutsya-zimnie-plyazhi-1141518195.html
В Сочи откроются "зимние" пляжи
В Сочи откроются "зимние" пляжи - РИА Новости Крым, 01.11.2024
В Сочи откроются "зимние" пляжи
С 1 ноября в Сочи откроют 33 зимних пляжа во всех районах города, сообщил мэр города Андрей Прошунин. РИА Новости Крым, 01.11.2024
2024-11-01T09:52
2024-11-01T09:52
сочи
пляжи
отдых
туризм
краснодарский край
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/1f/1141519470_0:33:968:578_1920x0_80_0_0_2671cb7899c6d64a5b5e149bc38412ce.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя - РИА Новости Крым. С 1 ноября в Сочи откроют 33 зимних пляжа во всех районах города, сообщил мэр города Андрей Прошунин.По словам главы города, особо внимание будет уделено безопасности и санитарному состоянию пляжей. В сезонных зонах рекреации появятся спортивные и творческие локации для активностей, отметил он.Проект зимних пляжей в Сочи реализуется четвертый год. Впервые кубанские пляжи перевели в "зимний" режим в 2020 году. В 2021 году на курортах Краснодарского края оборудовали 68 зимних пляжей, сообщал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.Зимние пляжи обеспечены достаточным количеством мест общественного питания на свежем воздухе круглогодичного формата. В прогулочных зонах увеличено количество удобных скамеек, мест для занятий спортом, фотозон, а также санузлов.На всех зимних пляжах организованы открытые спортивные тренировки, занятия йогой, скандинавской ходьбой и другими видами активного отдыха.В перечень на 2023-2024 годы были включены пляжи в границах 11 приморских набережных во всех районах. 10 зимних пляжей открыты в Лазаревском районе, семь в Центральном, восемь - в Хостинском и 11 - в Адлерском.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что такое зимний пляж в Сочи и зачем он нуженЗимние пляжи открылись в Сочи Названы самые востребованные у крымчан направления внутреннего туризма
https://crimea.ria.ru/20241031/v-sochi-utverdili-turisticheskiy-nalog-s-1-yanvarya-1141518596.html
сочи
краснодарский край
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/1f/1141519470_197:0:968:578_1920x0_80_0_0_6343ce6cce60a673e6bce3b8bd717dca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сочи, пляжи, отдых, туризм, краснодарский край, новости
В Сочи откроются "зимние" пляжи

"Зимние" пляжи в Сочи откроют 1 ноября

09:52 01.11.2024
 
© Андрей ПрошунинФлаг зимнего пляжа в Сочи
Флаг зимнего пляжа в Сочи
© Андрей Прошунин
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя - РИА Новости Крым. С 1 ноября в Сочи откроют 33 зимних пляжа во всех районах города, сообщил мэр города Андрей Прошунин.
"В первый день ноября открываем 33 зимних пляжа во всех районах Сочи – еще одна особенность нашего морского курорта. Их общая протяженность почти 10 километров. Найти сочинские зимние пляжи будет легко по золотистым флагам", - написал он в своем Telegram-канале.
По словам главы города, особо внимание будет уделено безопасности и санитарному состоянию пляжей. В сезонных зонах рекреации появятся спортивные и творческие локации для активностей, отметил он.
Проект зимних пляжей в Сочи реализуется четвертый год. Впервые кубанские пляжи перевели в "зимний" режим в 2020 году. В 2021 году на курортах Краснодарского края оборудовали 68 зимних пляжей, сообщал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.
Зимние пляжи обеспечены достаточным количеством мест общественного питания на свежем воздухе круглогодичного формата. В прогулочных зонах увеличено количество удобных скамеек, мест для занятий спортом, фотозон, а также санузлов.
На всех зимних пляжах организованы открытые спортивные тренировки, занятия йогой, скандинавской ходьбой и другими видами активного отдыха.
В перечень на 2023-2024 годы были включены пляжи в границах 11 приморских набережных во всех районах. 10 зимних пляжей открыты в Лазаревском районе, семь в Центральном, восемь - в Хостинском и 11 - в Адлерском.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Что такое зимний пляж в Сочи и зачем он нужен
Зимние пляжи открылись в Сочи
Названы самые востребованные у крымчан направления внутреннего туризма
Города России. Сочи - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
Вчера, 19:51
В Сочи утвердили туристический налог с 1 января
 
СочиПляжиОтдыхТуризмКраснодарский крайНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:51Пьяный крымчанин изувечил кошку
11:38Крым попросил федеральный центр построить еще 8 школ
11:29Интервью Трампа Такеру Карлсону – главное
11:21В Судаке ко Дню народного единства открылась выставка РИА Новости Крым
11:02Подтвердить статус участника СВО теперь можно без документов
10:51В Крыму агенту СБУ дали 14 лет колонии за покушение на военного
10:31Двое нетрезвых крымчан угнали дорогой внедорожник и разбили его
10:15Трамп обещает разрушить союз России и Китая в случае победы на выборах
10:09Национализированное имущество принесло в бюджет Крыма 4,5 млрд – Аксенов
10:06В Крыму будут судить нелегала-иностранца за взятку полицейскому
09:52В Сочи откроются "зимние" пляжи
09:49НАТО планирует изменить правила прохода кораблей в Черное море – Патрушев
09:41Беспилотник упал на нефтебазу в Ставрополье
09:37Патрушев поручил усилить защиту судостроительных заводов Крыма
09:27Трамп приблизит Маска и Кеннеди-младшего в случае победы на выборах
09:22Золотая осень в Крыму в фотографиях
09:13Часть крымского южнобережья обесточена из-за аварии
09:01В Крыму срок регистрации земель СНТ продлят еще на год
08:47В Крыму будут повышать безопасность региона с морских направлений
08:38"Эти люди больны": Трамп отверг обвинения в дружбе с Россией
Лента новостейМолния