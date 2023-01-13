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Зимние пляжи открылись в Сочи - РИА Новости Крым, 13.01.2023
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Зимние пляжи открылись в Сочи
Зимние пляжи открылись в Сочи - РИА Новости Крым, 13.01.2023
Зимние пляжи открылись в Сочи
РИА Новости Крым, 13.01.2023
2023-01-13T20:26
2023-01-13T18:09
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фото, сочи, черное море, погода, общество, фото, мультимедиа
Зимние пляжи открылись в Сочи

Зима по-сочински: в плавках на пляже на Старый Новый год

20:26 13.01.2023
 
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© РИА Новости . Ekaterina Lyzlova / Перейти в фотобанк

Пока в Якутии морозы бьют рекорды, на сочинских пляжах - особая атмосфера.

Отдыхающие на галечном пляже у Черного моря в Сочи
1 из 8

Пока в Якутии морозы бьют рекорды, на сочинских пляжах - особая атмосфера.

© РИА Новости . Ekaterina Lyzlova
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© РИА Новости . Ekaterina Lyzlova / Перейти в фотобанк

"Зимним летом" хорошо побыть на морском берегу и погреться на солнышке.

Отдыхающие на галечном пляже у Черного моря в Сочи
2 из 8

"Зимним летом" хорошо побыть на морском берегу и погреться на солнышке.

© РИА Новости . Ekaterina Lyzlova
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© РИА Новости . Ekaterina Lyzlova / Перейти в фотобанк

Отдыхающие загорают на набережной у Черного моря.

Отдыхающие на набережной у Черного моря в Сочи
3 из 8

Отдыхающие загорают на набережной у Черного моря.

© РИА Новости . Ekaterina Lyzlova
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Даже штормовые волны не портят праздничного настроения.

Отдыхающие на набережной в Сочи
4 из 8

Даже штормовые волны не портят праздничного настроения.

© РИА Новости . Ekaterina Lyzlova
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© РИА Новости . Ekaterina Lyzlova / Перейти в фотобанк

На улице все - и стар и млад.

Отдыхающие сидят на набережной у Черного моря в Сочи
5 из 8

На улице все - и стар и млад.

© РИА Новости . Ekaterina Lyzlova
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© РИА Новости . Ekaterina Lyzlova / Перейти в фотобанк

Деда Мороза можно встретить даже на пирсе - ходил на встречу с Посейдоном.

Мужчина в костюме Деда Мороза на пирсе в Сочи
6 из 8

Деда Мороза можно встретить даже на пирсе - ходил на встречу с Посейдоном.

© РИА Новости . Ekaterina Lyzlova
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© РИА Новости . Ekaterina Lyzlova / Перейти в фотобанкРыбаки на пирсе и морской вокзал в Центральном районе города Сочи.
Рыбаки на пирсе и морской вокзал в Центральном районе города Сочи
7 из 8
Рыбаки на пирсе и морской вокзал в Центральном районе города Сочи.
© РИА Новости . Ekaterina Lyzlova
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© РИА Новости . Ekaterina Lyzlova / Перейти в фотобанк

Уличные артисты на набережной одеты по-летнему.

Уличные артисты на набережной в Сочи
8 из 8

Уличные артисты на набережной одеты по-летнему.

© РИА Новости . Ekaterina Lyzlova
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