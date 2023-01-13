Зимние пляжи открылись в Сочи

Пока в Якутии морозы бьют рекорды, на сочинских пляжах - особая атмосфера.
Пока в Якутии морозы бьют рекорды, на сочинских пляжах - особая атмосфера.
"Зимним летом" хорошо побыть на морском берегу и погреться на солнышке.
"Зимним летом" хорошо побыть на морском берегу и погреться на солнышке.
Отдыхающие загорают на набережной у Черного моря.
Отдыхающие загорают на набережной у Черного моря.
Даже штормовые волны не портят праздничного настроения.
Даже штормовые волны не портят праздничного настроения.
На улице все - и стар и млад.
Деда Мороза можно встретить даже на пирсе - ходил на встречу с Посейдоном.
Деда Мороза можно встретить даже на пирсе - ходил на встречу с Посейдоном.
Уличные артисты на набережной одеты по-летнему.
Уличные артисты на набережной одеты по-летнему.