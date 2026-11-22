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Отбой ракетной опасности в Крыму
Отбой ракетной опасности в Крыму - РИА Новости Крым, 22.11.2026
Отбой ракетной опасности в Крыму
В Крыму отменили ракетную опасность. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по республике. РИА Новости Крым, 22.11.2026
2026-11-22T23:52
2026-11-22T23:52
2026-11-22T23:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя - РИА Новости Крым. В Крыму отменили ракетную опасность. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по республике.Также, по информации ведомства, снята угроза атаки беспилотников.Канал ГУ МЧС России по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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Отбой ракетной опасности в Крыму
Отбой ракетной опасности в Крыму
23:52 22.11.2026 (обновлено: 23:55 22.11.2026)