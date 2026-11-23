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Где в Крыму купить бензин по 100 рублей в понедельник
Где в Крыму купить бензин по 100 рублей в понедельник - РИА Новости Крым, 23.11.2026
Где в Крыму купить бензин по 100 рублей в понедельник
В Крыму в понедельник, 23 ноября, топливо по цене 100 рублей за литр можно будет приобрести на заправках двух сетей, сообщает минтопэнерго республики. РИА Новости Крым, 23.11.2026
2026-11-23T08:01
2026-11-23T08:01
2026-11-23T08:01
бензин
топливо
топливо в крыму
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минтопэнерго крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму в понедельник, 23 ноября, топливо по цене 100 рублей за литр можно будет приобрести на заправках двух сетей, сообщает минтопэнерго республики.По данным ведомства, бензин АИ-92, а также дизтопливо можно приобрести на АЗС "АТАН" с 8:00.С 14:00 бензин АИ-92 и АИ-95, а также дизтопливо, будут доступны на заправках "ТЭС" по трассе "Таврида" в Симферопольском, Белогорском, Кировском и Ленинском районах.С 15:00 бензином АИ-92 и АИ-95, а также дизтопливом, можно заправиться на АЗС "ТЭС" в Джанкойском, Красногвардейском, Красноперекопском, Нижнегорском, Бахчисарайском районах, а также в Керчи, Симферополе, Феодосии, Евпатории и на Южном берегу Крыма.Данные обновляются ежедневно с 07:30, а также в течение дня на интерактивной карте по ссылке toplivo.rk.gov.ru по мере поступления данных от нефтетрейдеров.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым в числе 52 регионов России заключил соглашения о стабилизации цен на топливоРоссия ввела временный запрет на вывоз отдельных видов нефтепродуктовРФ готова поставить на мировые рынки свыше 2 млн тонн дизеля в ноябре
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Где в Крыму купить бензин по 100 рублей в понедельник
Бензин в Крыму по 100 рублей за литр в понедельник можно купить на заправках двух сетей
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму в понедельник, 23 ноября, топливо по цене 100 рублей за литр можно будет приобрести на заправках двух сетей, сообщает минтопэнерго республики.
По данным ведомства, бензин АИ-92, а также дизтопливо можно приобрести на АЗС "АТАН" с 8:00.
С 14:00 бензин АИ-92 и АИ-95, а также дизтопливо, будут доступны на заправках "ТЭС" по трассе "Таврида" в Симферопольском, Белогорском, Кировском и Ленинском районах.
С 15:00 бензином АИ-92 и АИ-95, а также дизтопливом, можно заправиться на АЗС "ТЭС" в Джанкойском, Красногвардейском, Красноперекопском, Нижнегорском, Бахчисарайском районах, а также в Керчи, Симферополе, Феодосии, Евпатории и на Южном берегу Крыма.
Данные обновляются ежедневно с 07:30, а также в течение дня на интерактивной карте по ссылке toplivo.rk.gov.ru
по мере поступления данных от нефтетрейдеров.
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