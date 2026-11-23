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При входе в детсады у детей и взрослых будут измерять температуру
При входе в детсады у детей и взрослых будут измерять температуру - РИА Новости Крым, 23.11.2026
При входе в детсады у детей и взрослых будут измерять температуру
При входе в детские сады у детей, родителей и сотрудников будут измерять температуру бесконтактным способом. Об этом говорится в методических рекомендациях... РИА Новости Крым, 23.11.2026
2026-11-23T07:18
2026-11-23T07:18
2026-11-23T07:18
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым. При входе в детские сады у детей, родителей и сотрудников будут измерять температуру бесконтактным способом. Об этом говорится в методических рекомендациях Роспотребнадзора, с сообщает РИА Новости."В целях недопуска в организацию лиц с признаками инфекционных заболеваний (например детей, родителей (законных представителей), персонала, посетителей) при входе в организацию проводится термометрия бесконтактным способом", - говорится в рекомендациях.Сотрудника, который будет проводить термометрию, администрация дошкольного учреждения должна назначать внутренними локальными актами.Ранее главный специалист - эксперт отдела эпидемиологического надзора Межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Виктория Гудзь сообщила, что на полуострове ожидаются два подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ в сезоне 2026-2027 годов – в конце декабря и в феврале-марте.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Почти половина жителей Крыма и Севастополя привита от гриппаВ Крыму на карантин из-за ОРВИ закрыты 19 классов в пяти школахВ России фиксируется прирост заболеваемости ОРВИ и гриппом
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здоровье, роспотребнадзор, орви, детский сад, новости
При входе в детсады у детей и взрослых будут измерять температуру
При входе в детсады у детей и взрослых будут измерять температуру бесконтактным способом
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым. При входе в детские сады у детей, родителей и сотрудников будут измерять температуру бесконтактным способом. Об этом говорится в методических рекомендациях Роспотребнадзора, с сообщает РИА Новости.
"В целях недопуска в организацию лиц с признаками инфекционных заболеваний (например детей, родителей (законных представителей), персонала, посетителей) при входе в организацию проводится термометрия бесконтактным способом", - говорится в рекомендациях.
Сотрудника, который будет проводить термометрию, администрация дошкольного учреждения должна назначать внутренними локальными актами.
Ранее главный специалист - эксперт отдела эпидемиологического надзора Межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Виктория Гудзь сообщила, что на полуострове ожидаются два подъема заболеваемости гриппом
и ОРВИ в сезоне 2026-2027 годов – в конце декабря и в феврале-марте.
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