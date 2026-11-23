https://crimea.ria.ru/20261123/pri-vkhode-v-detsady-u-detey-i-vzroslykh-budut-izmeryat-temperaturu-1161289037.html

При входе в детсады у детей и взрослых будут измерять температуру

При входе в детсады у детей и взрослых будут измерять температуру - РИА Новости Крым, 23.11.2026

При входе в детсады у детей и взрослых будут измерять температуру

При входе в детские сады у детей, родителей и сотрудников будут измерять температуру бесконтактным способом. Об этом говорится в методических рекомендациях... РИА Новости Крым, 23.11.2026

2026-11-23T07:18

2026-11-23T07:18

2026-11-23T07:18

здоровье

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орви

детский сад

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым. При входе в детские сады у детей, родителей и сотрудников будут измерять температуру бесконтактным способом. Об этом говорится в методических рекомендациях Роспотребнадзора, с сообщает РИА Новости."В целях недопуска в организацию лиц с признаками инфекционных заболеваний (например детей, родителей (законных представителей), персонала, посетителей) при входе в организацию проводится термометрия бесконтактным способом", - говорится в рекомендациях.Сотрудника, который будет проводить термометрию, администрация дошкольного учреждения должна назначать внутренними локальными актами.Ранее главный специалист - эксперт отдела эпидемиологического надзора Межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Виктория Гудзь сообщила, что на полуострове ожидаются два подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ в сезоне 2026-2027 годов – в конце декабря и в феврале-марте.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Почти половина жителей Крыма и Севастополя привита от гриппаВ Крыму на карантин из-за ОРВИ закрыты 19 классов в пяти школахВ России фиксируется прирост заболеваемости ОРВИ и гриппом

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье, роспотребнадзор, орви, детский сад, новости