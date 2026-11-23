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В Крыму сняли режим беспилотной опасности
В Крыму сняли режим беспилотной опасности - РИА Новости Крым, 23.11.2026
В Крыму сняли режим беспилотной опасности
В Крыму снята угроза атаки вражеских беспилотников. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по республике. РИА Новости Крым, 23.11.2026
2026-11-23T07:21
2026-11-23T07:21
2026-11-23T07:21
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя - РИА Новости Крым. В Крыму снята угроза атаки вражеских беспилотников. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по республике.Канал ГУ МЧС России по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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беспилотник (бпла, дрон), атаки всу, атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя, новости сво, крым, новости крыма, срочные новости крыма
В Крыму сняли режим беспилотной опасности
Беспилотная опасность в Крыму отменена