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Другого сценария нет: какую цель преследует Киев в конфликте с РФ

Другого сценария нет: какую цель преследует Киев в конфликте с РФ - РИА Новости Крым, 23.11.2026

Другого сценария нет: какую цель преследует Киев в конфликте с РФ

Киевский режим стремится полностью переложить на Запад ответственность за будущее Украины, в том числе многомиллиардные расходы на ее последующее содержание... РИА Новости Крым, 23.11.2026

2026-11-23T07:36

2026-11-23T07:36

2026-11-23T07:36

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым. Киевский режим стремится полностью переложить на Запад ответственность за будущее Украины, в том числе многомиллиардные расходы на ее последующее содержание. Такое мнение высказал сенатор РФ Алексей Пушков.Ранее спецпредставитель президента США Джаред Кушнер призвал Украину взять ответственность за собственное будущее, подчеркнув необходимость реформ для укрепления экономики и самостоятельности.По словам Пушкова, этот призыв представителя Белого дома "несомненно, красивый", но в планы Киева это не входит.Он напомнил, что Евросоюз уже решил выделить Украине 90 млрд евро на 2026-27 годы. Но затем речь зашла о выделении дополнительного "кредита" в 45 млрд евро, а 19 ноября в Берлине Владимир Зеленский озвучил новое требование – 115 млрд евро для Украины только на 2027 год."Не приходится сомневаться, что этим дело не ограничится. Иными словами, Западу и прежде всего Европе предложено нести ответственность за будущее Украины и срочно изыскивать для нее все новые и новые десятки миллиардов долларов", - убежден Пушков.В США Киев рассчитывает на демократов в Конгрессе, которые уже спешно готовят для Украины новый пакет финансовой помощи в 15 млрд долларов, указал он.По расчетам Зеленского и его окружения, Запад должен взять на себя расходы и по восстановлению Украины после окончания конфликта, которые могут достичь суммы, близкой к триллиону долларов, добавил представитель Совфеда.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ЕС урезает свой бюджет на сотни миллиардов евро ради поддержки УкраиныКрокодила уговорить нельзя: как саммит в Шэньчжэне повлияет на Украину и ЕвропуИз фонда мира на оружие: ЕС выделил 1 млрд евро на поставки вооружений Киеву

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украина, новости сво, мнения, алексей пушков, европа, финансирование