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В Крыму работает ПВО - объявлена беспилотная опасность
В Крыму работает ПВО - объявлена беспилотная опасность - РИА Новости Крым, 23.11.2026
В Крыму работает ПВО - объявлена беспилотная опасность
В Крыму работают системы противовоздушной обороны – в регионе объявлена беспилотная опасность. Об этом сообщает официальный канал оперативного информирования... РИА Новости Крым, 23.11.2026
2026-11-23T07:07
2026-11-23T07:07
2026-11-23T07:07
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя - РИА Новости Крым. В Крыму работают системы противовоздушной обороны – в регионе объявлена беспилотная опасность. Об этом сообщает официальный канал оперативного информирования Главного управления МЧС России по Республике Крым.Жителей и гостей полуострова призвали избегать открытой местности и соблюдать меры безопасности."Если вы на улице или в автотранспорте, укройтесь в здании, подземном переходе или паркинге. Не подходите к окнам! Не пользуйтесь лифтом! Находитесь в безопасном месте до отмены беспилотной опасности!" – призывают в МЧС.Официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Канал создан республиканским главком МЧС России. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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В Крыму работает ПВО - объявлена беспилотная опасность
В Крыму объявлена беспилотная опасность – работает ПВО