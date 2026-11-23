Российские военные ударили по портам и железной дороге на Украине
Российские военные нанесли удары по портовой инфраструктуре и железной дороге на Украине
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя - РИА Новости Крым. В ночь на понедельник ВС РФ нанесли удары по энергообъектам на Украине, а также портовой инфраструктуре и локомотивам. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесены удары беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетики, логистической и портовой инфраструктуры, а также морским судам, задействованным в интересах ВСУ", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в результате ударов поражены:
- —электроподстанция 330 кВ в Днепропетровске, обеспечивающая работу предприятий военной промышленности Украины;
- —в порту Измаил Одесской области − объекты портовой инфраструктуры, задействованные в доставке военного имущества для украинских вооруженных сил;
- —морское судно типа "сухогруз" на переходе морем юго-западнее Одессы, доставлявшее грузы военного назначения;
- —в районе железнодорожной станции "Днепродзержинск" Днепропетровской области - два железнодорожных локомотива, используемых в интересах перевозки вооружения и военной техники для ВСУ.
В воскресенье днем в акватории Черного моря армия России поразила еще один сухогруз, доставлявший на Украину военное имущество, сообщили в Минобороны РФ. Также под удар ВС РФ попала еще одна электроподстанция в Днепропетровской области.
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