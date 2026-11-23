https://crimea.ria.ru/20261123/rossiyskie-voennye-udarili-po-portam-i-zheleznoy-doroge-na-ukraine-1161290098.html

Российские военные ударили по портам и железной дороге на Украине

Российские военные ударили по портам и железной дороге на Украине - РИА Новости Крым, 23.11.2026

Российские военные ударили по портам и железной дороге на Украине

В ночь на понедельник ВС РФ нанесли удары по энергообъектам на Украине, а также портовой инфраструктуре и локомотивам. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 23.11.2026

2026-11-23T08:31

2026-11-23T08:31

2026-11-23T08:31

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя - РИА Новости Крым. В ночь на понедельник ВС РФ нанесли удары по энергообъектам на Украине, а также портовой инфраструктуре и локомотивам. Об этом сообщили в Минобороны РФ."Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесены удары беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетики, логистической и портовой инфраструктуры, а также морским судам, задействованным в интересах ВСУ", - говорится в сообщении.Уточняется, что в результате ударов поражены: В воскресенье днем в акватории Черного моря армия России поразила еще один сухогруз, доставлявший на Украину военное имущество, сообщили в Минобороны РФ. Также под удар ВС РФ попала еще одна электроподстанция в Днепропетровской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новости СВО: что произошло в зоне боев за суткиВС России уничтожили пусковую установку ракет "Нептун"Разрушения очень серьезные: в Одессе повреждены магистральные электросети

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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