https://crimea.ria.ru/20261123/chto-so-svetom-v-krymu-situatsiya-v-ponedelnik-1161289891.html

Что со светом в Крыму: ситуация в понедельник

Что со светом в Крыму: ситуация в понедельник - РИА Новости Крым, 23.11.2026

Что со светом в Крыму: ситуация в понедельник

В Крыму утром в понедельник введены ограничения режима потребления электрической мощности, сообщает "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 23.11.2026

2026-11-23T08:18

2026-11-23T08:18

2026-11-23T08:37

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму утром в понедельник введены ограничения режима потребления электрической мощности, сообщает "Крымэнерго".Ориентировочная продолжительность отключений составит от трех до шести часов, информирует предприятие.На предприятии действует режим повышенной готовности в связи с объявленным штормовым предупреждением.Утром в понедельник нет света более чем в 20 населенных пунктах Джанкойского района: Азовское, Арбузовка, Ближнегородское, Ближнее, Веселое, Кондратьево, Краснодольное, Ларино, Майское, Находка, Новосельцево, Озёрное, Октябрь, Полевое, Рощино, Рубиновка, Серноводное, Славянка, Советское, Табачное, Тимирязево, Федоровка, Хлебное, Яркое Поле.В связи с введенными ограничениями отсутствует подача электроэнергии в Евпатории: площадь Металлистов; шоссе Раздольненское; улицы: 1 Поперечная, 2 Поперечная, 3 Поперечная, Больничная, Демышева, Краевского, Приморская, Загородная, Дмитрия Ульянова, Караева, Караимская, Красная, Красноармейская, Короткая, Лиманная, Металлистов, Немичевых, Перекопская, Петриченко, Поворотная, Революции, Симферопольская, Слободская, Средняя, Степовая, Тухачевского, Тучина, Училищная, Хлебная; переулки: Больничный, Вольный, Красноармейский, Летный, Ломанный, Музейный, Пляжный, Поворотный, Промышленный, Типографский, Тухачевского, Училищный, Голикова, Загородный; тупики: Загородный, Матвеева и прилегающие к ним улицы/переулки. Также нет света в садоводческих товариществах "Весна", "Геолог", "Отдых", "Уют".Дефицит электричества в Крыму и СевастополеПеребои с энергоснабжением Республики Крым и Севастополя начались 24 октября, когда вражеские беспилотники ночью атаковали магистральные энергосети за пределами полуострова. В результате удара оба субъекта были обесточены. Все социальные объекты перешли на резервные схемы электроснабжения, в регионах был введен особый режим.В Крыму и Севастополе из-за недостаточного объема поступающей электроэнергии введены графики подачи света и воды. В городах и райцентрах республики открылись центры содействия населению, где можно зарядить мобильные телефоны в период отсутствия электроэнергии.Еще одна атака на энергообъекты, от которых зависит электроснабжение Крымского полуострова, была предпринята ВСУ в ночь на 4 ноября. В Крыму и Севастополе были введены дополнительные ограничения подачи электроэнергии. Соблюдение графиков отключений света из-за дефицита электроэнергии стало невозможным. В этой ситуации в обоих субъекта были продлены школьные каникулы.Как отмечают энергоснабжающие предприятия Крыма и Севастополя, электричество в регионах подают в зависимости от технологических возможностей. Для социально значимых объектов применяются резервные схемы электроснабжения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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