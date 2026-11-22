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Восстановление Крымского моста и удары по Украине: главное за день

Восстановление Крымского моста и удары по Украине: главное за день - РИА Новости Крым, 22.11.2026

Восстановление Крымского моста и удары по Украине: главное за день

Определены этапы восстановления Крымского моста. На Украине нанесен удар по порту на границе с Румынией и электростанции "Правобережная", из-за повреждений... РИА Новости Крым, 22.11.2026

2026-11-22T22:03

2026-11-22T22:03

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. Определены этапы восстановления Крымского моста. На Украине нанесен удар по порту на границе с Румынией и электростанции "Правобережная", из-за повреждений объектов энергетики ряд областей обесточены. На Кубани пять человек ранены после удара ВСУ, в Белгородской области – 11. Очень сильные дожди и холодный штормовой ветер обрушатся на Крым и Севастополь. В Крыму выросла численность волков.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Крымский мост восстановят: решения естьЭтапы восстановления Крымского моста определены, собраны проектировщики и строители, сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин."Определили все необходимые решения, которые нам нужны. Собрали проектировщиков, строителей, поставщиков материалов. Определили этапы восстановления Крымского моста, занимаемся этим в ежедневном режиме", – сказал он.Удары по УкраинеВооруженные силы России нанесли удары по объектам энергетики, портовой инфраструктуры и морским судам, задействованным в интересах ВСУ."<…> Вооруженными Силами Российской Федерации нанесены удары беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетики, портовой инфраструктуры и морским судам, задействованным в интересах ВСУ", – сообщили в Минобороны.Очень сложная ситуация сложилась в Одессе и области после разрушений энергетических объектов региона, обесточены потребители еще в нескольких украинских областях."Ситуация с электроснабжением Одессы и близлежащих районов остается крайне сложной. Последствия атак – масштабные", – признали в "Укрэнерго".Атаки ВСУ на российские регионыПри атаке украинских боевиков на Краснодарский край в ночь на воскресенье, 22 ноября, ранения получили пять человек, сообщает региональный оперштаб. 17 частных и два многоквартирных дома повреждены в результате вражеской атаки.После ударов украинских боевиков по Белгородской области в воскресенье, 22 ноября, ранения получили 11 человек, в том числе ребенок и подростокНепогода надвигается на Крым и СевастопольСильные дожди с холодным штормовым ветром ожидаются в Крыму 23 и 24 ноября, объявлено экстренное предупреждение. Об этом сообщает пресс-службе республиканского главка МЧС России."Днем 23 ноября, ночью 24 ноября в Крыму ожидаются дожди, местами очень сильные. Усиление юго-западного с переходом на северо-западные ветра 15-20 м/с, местами до 25 м/с. 24 ноября в горах Крыма и на ЮБК порывы ветра до 25-30 м/с", – говорится в сообщении ведомства.Также в Севастополе днем в понедельник ожидаются порывы юго-западного ветра до 17–22 м/с, а также дождь."Сильный ветер завтра в Севастополе! Синоптики сообщают, что днем 23 ноября порывы юго-западного ветра могут достигнуть 17-22 м/с. Также ожидается дождь", – сообщили в МЧС России по региону.В Крыму стало больше волковЧисленность волков в Крыму без учета федеральных заповедных территорий в 2026 году превысила 200 особей, но в отдельных районах численность хищников за год выросла в разы, сообщили РИА Новости Крым в минприроды и экологии региона."По данным мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания по состоянию начало апреля 2026 года численность волка в Крыму составляет 214 особей", – сообщили в минприроды.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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