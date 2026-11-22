https://crimea.ria.ru/20261122/spasali-v-dozhd-i-grad-v-krymu-na-obledeneloy-demerdzhi-poteryalis-turisty-1161287131.html

Спасали в дождь и град: в Крыму на обледенелой Демерджи потерялись туристы

Спасали в дождь и град: в Крыму на обледенелой Демерджи потерялись туристы - РИА Новости Крым, 22.11.2026

Спасали в дождь и град: в Крыму на обледенелой Демерджи потерялись туристы

В Крыму спасатели более двух часов искали четырех туристок, которые заблудились у горы Сарпа-Кая на Демерджи-яйле. Об этом сообщили в МЧС Республики Крым. РИА Новости Крым, 22.11.2026

2026-11-22T20:47

2026-11-22T20:47

2026-11-22T20:47

горы крыма

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"крым-спас"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму спасатели более двух часов искали четырех туристок, которые заблудились у горы Сарпа-Кая на Демерджи-яйле. Об этом сообщили в МЧС Республики Крым.Для оказания помощи оперативно выехали сотрудники Алуштинского аварийно-спасательного отряда КРЫМ-СПАС и члены "Россоюзспаса". Прибыв в район перевала, спасатели приступили к поискам в пешем порядке. Спустя более двух часов туристки были обнаружены в районе горы Сарпа-Кая, рассказали в ведомстве.В медпомощи никто из потерявшихся не нуждался. Сотрудники ведомства вместе с пострадавшими спустились к служебному авто, после чего их доставили к остановке общественного транспорта, добавили спасатели.В субботу спасатели Крыма в Судаке оказали помощь туристу, который сбился с тропы, оказался на склоне горы и не смог самостоятельно спуститься. Еще сутками ранее двое туристов потерялись в горах под Алуштой.Ранее начальник аварийно-спасательной группы Симферопольского отряда КРЫМ-СПАС Федор Спильный сообщал, что сначала 2026 года в горно-лесной местности Симферополя и Симферопольского района спасатели оказали помощь 39 туристам.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Собирала грибы и заблудилась: в Крыму нашли пожилую женщинуСбиваются с тропы и застревают на авто: в Крымских горах спасли 180 туристовМотоциклисты заблудись в тумане в Крыму

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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