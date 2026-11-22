https://crimea.ria.ru/20261122/sevastopolskie-studenty-poluchili-diplomy-mezhdunarodnogo-smotra-konkursa-1161281321.html

Севастопольские студенты получили дипломы международного смотра-конкурса

Севастопольские студенты получили дипломы международного смотра-конкурса - РИА Новости Крым, 22.11.2026

Севастопольские студенты получили дипломы международного смотра-конкурса

Семь севастопольских студентов удостоены дипломов на XXXV Международном смотре-конкурсе выпускных работ по архитектуре и дизайну. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 22.11.2026

2026-11-22T21:08

2026-11-22T21:08

2026-11-22T21:08

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севастопольский государственный университет (севгу)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. Семь севастопольских студентов удостоены дипломов на XXXV Международном смотре-конкурсе выпускных работ по архитектуре и дизайну. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.Диплом I степени Межрегиональной общественной организации содействия архитектурному образованию получили Варвара Саркисьян (концепция креативного кластера в структуре Севастополя, также отмечена дипломом Союза архитекторов и благодарностью за участие в организации конкурса), Дарья Ануфриева (принципы интеграции виноградо-винодельческого терруара в водно-зеленый каркас Севастополя) и Владимир Бибишев (многофункциональный жилой комплекс на территории кампуса СевГУ в Нижней Голландии), утонил губернатор.Среди дизайнеров дипломами I степени отмечены работы Анастасии Сухоносовой (интерьер и фирменный стиль детской школы танцев "Вспышка") и Софии Лубенец (дизайн-проект киберспортивного клуба "Спектра"). Диплом II степени получили Мария Пилипенко (дизайн-проект центра общественного здоровья и медицинской профилактики) и Виолетта Базелюк (концепция креативного кластера "Меотида Арт" в Мариуполе), добавил он.Ранее севастопольские школьники стали призерами всероссийского конкурса "Юные техники и инновационные лидеры", который проводился на площадке Сколковского института науки и технологий.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму студенты-издатели пришли в гости к сотрудникам "России сегодня"В Севастополе назначили стипендии школьникам и молодым ученымВ РФ учредили премии для студентов и аспирантов в 30 и 50 тысяч рублей

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, новости севастополя, архитектура, дизайн, конкурс, награды, михаил развожаев, севастопольский государственный университет (севгу)