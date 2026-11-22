https://crimea.ria.ru/20261122/sevastopolskie-studenty-poluchili-diplomy-mezhdunarodnogo-smotra-konkursa-1161281321.html
Севастопольские студенты получили дипломы международного смотра-конкурса
Севастопольские студенты получили дипломы международного смотра-конкурса - РИА Новости Крым, 22.11.2026
Севастопольские студенты получили дипломы международного смотра-конкурса
Семь севастопольских студентов удостоены дипломов на XXXV Международном смотре-конкурсе выпускных работ по архитектуре и дизайну. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 22.11.2026
2026-11-22T21:08
2026-11-22T21:08
2026-11-22T21:08
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михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. Семь севастопольских студентов удостоены дипломов на XXXV Международном смотре-конкурсе выпускных работ по архитектуре и дизайну. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.Диплом I степени Межрегиональной общественной организации содействия архитектурному образованию получили Варвара Саркисьян (концепция креативного кластера в структуре Севастополя, также отмечена дипломом Союза архитекторов и благодарностью за участие в организации конкурса), Дарья Ануфриева (принципы интеграции виноградо-винодельческого терруара в водно-зеленый каркас Севастополя) и Владимир Бибишев (многофункциональный жилой комплекс на территории кампуса СевГУ в Нижней Голландии), утонил губернатор.Среди дизайнеров дипломами I степени отмечены работы Анастасии Сухоносовой (интерьер и фирменный стиль детской школы танцев "Вспышка") и Софии Лубенец (дизайн-проект киберспортивного клуба "Спектра"). Диплом II степени получили Мария Пилипенко (дизайн-проект центра общественного здоровья и медицинской профилактики) и Виолетта Базелюк (концепция креативного кластера "Меотида Арт" в Мариуполе), добавил он.Ранее севастопольские школьники стали призерами всероссийского конкурса "Юные техники и инновационные лидеры", который проводился на площадке Сколковского института науки и технологий.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму студенты-издатели пришли в гости к сотрудникам "России сегодня"В Севастополе назначили стипендии школьникам и молодым ученымВ РФ учредили премии для студентов и аспирантов в 30 и 50 тысяч рублей
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севастополь, новости севастополя, архитектура, дизайн, конкурс, награды, михаил развожаев, севастопольский государственный университет (севгу)
Севастопольские студенты получили дипломы международного смотра-конкурса
Севастопольские студенты получили дипломы международного конкурса по архитектуре и дизайну
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. Семь севастопольских студентов удостоены дипломов на XXXV Международном смотре-конкурсе выпускных работ по архитектуре и дизайну. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
"Семь студентов СевГУ получили дипломы на XXXV Международном смотре-конкурсе выпускных работ по архитектуре и дизайну. Свои проекты ребята представили в Казанском федеральном университете, где собрались участники из 60 архитектурных, художественных и дизайнерских школ России, Малайзии, Бразилии, Китая и Узбекистана. Эксперты рассмотрели больше 700 проектов, около трети из них – в направлении "Дизайн", – написал Развожаев в МАКС.
Диплом I степени Межрегиональной общественной организации содействия архитектурному образованию получили Варвара Саркисьян (концепция креативного кластера в структуре Севастополя, также отмечена дипломом Союза архитекторов и благодарностью за участие в организации конкурса), Дарья Ануфриева (принципы интеграции виноградо-винодельческого терруара в водно-зеленый каркас Севастополя) и Владимир Бибишев (многофункциональный жилой комплекс на территории кампуса СевГУ в Нижней Голландии), утонил губернатор.
Среди дизайнеров дипломами I степени отмечены работы Анастасии Сухоносовой (интерьер и фирменный стиль детской школы танцев "Вспышка") и Софии Лубенец (дизайн-проект киберспортивного клуба "Спектра"). Диплом II степени получили Мария Пилипенко (дизайн-проект центра общественного здоровья и медицинской профилактики) и Виолетта Базелюк (концепция креативного кластера "Меотида Арт" в Мариуполе), добавил он.
"Одна из главных фишек кафедры "Архитектура и дизайн" СевГУ – практико-ориентированный подход. То есть ребята не просто выполняют учебные задания, они создают проекты, которые могут быть воплощены в жизнь", – подчеркнул губернатор, поздравив студентов и их научных руководителей с заслуженными наградами.
Ранее севастопольские школьники стали призерами
всероссийского конкурса "Юные техники и инновационные лидеры", который проводился на площадке Сколковского института науки и технологий.
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