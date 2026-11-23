https://crimea.ria.ru/20261123/aktivnyy-tsiklon-nad-krymom-chego-zhdat-ot-pogody-23-noyabrya-1161253550.html
Активный циклон над Крымом: чего ждать от погоды 23 ноября
Активный циклон над Крымом: чего ждать от погоды 23 ноября - РИА Новости Крым, 23.11.2026
Активный циклон над Крымом: чего ждать от погоды 23 ноября
В понедельник погоду Крыма определит активный циклон. Ночью без существенных осадков, днем дождь, местами очень сильный. Об этом сообщили в республиканском... РИА Новости Крым, 23.11.2026
2026-11-23T00:01
2026-11-23T00:01
2026-11-23T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0b/0c/1160994123_0:0:3085:1735_1920x0_80_0_0_f378f9299655bbbece8a6bad01f7e40e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым. В понедельник погоду Крыма определит активный циклон. Ночью без существенных осадков, днем дождь, местами очень сильный. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем дождь. Ветер ночью южный 8-13 м/с, днем юго-западный 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +4...+6, днем +14...+16 градусов.В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем дождь. Ветер ночью юго-восточный 10-15 м/с, утром, днем юго-западный 17-22 м/с. Температура воздуха ночью +6...+8 градусов, днем +14...+16.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, ночью без осадков, днем временами дождь. Ночью столбики термометров покажут до +4...+10, днем потеплеет до +11...+16 градусов.По Крыму и Севастополю объявлено экстренное предупреждение.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0b/0c/1160994123_356:0:3085:2047_1920x0_80_0_0_7ab6ed213f2e12268f213175a88caf03.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Активный циклон над Крымом: чего ждать от погоды 23 ноября
В Крыму очень сильные дожди с ветром ожидаются 23 ноября
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым. В понедельник погоду Крыма определит активный циклон. Ночью без существенных осадков, днем дождь, местами очень сильный. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер ночью южный 8-13 м/с, днем юго-западный 15-20 м/с, местами до 25 м/с. Температура воздуха ночью +2…+7, на побережье до +10 градусов, днем +13…+16, в горах +5…+10 градусов", – сказано в прогнозе.
В Симферополе облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем дождь. Ветер ночью южный 8-13 м/с, днем юго-западный 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +4...+6, днем +14...+16 градусов.
В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем дождь. Ветер ночью юго-восточный 10-15 м/с, утром, днем юго-западный 17-22 м/с. Температура воздуха ночью +6...+8 градусов, днем +14...+16.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, ночью без осадков, днем временами дождь. Ночью столбики термометров покажут до +4...+10, днем потеплеет до +11...+16 градусов.
По Крыму
и Севастополю
объявлено экстренное предупреждение.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.