https://crimea.ria.ru/20261123/aktivnyy-tsiklon-nad-krymom-chego-zhdat-ot-pogody-23-noyabrya-1161253550.html

Активный циклон над Крымом: чего ждать от погоды 23 ноября

Активный циклон над Крымом: чего ждать от погоды 23 ноября - РИА Новости Крым, 23.11.2026

Активный циклон над Крымом: чего ждать от погоды 23 ноября

В понедельник погоду Крыма определит активный циклон. Ночью без существенных осадков, днем дождь, местами очень сильный. Об этом сообщили в республиканском... РИА Новости Крым, 23.11.2026

2026-11-23T00:01

2026-11-23T00:01

2026-11-23T00:01

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0b/0c/1160994123_0:0:3085:1735_1920x0_80_0_0_f378f9299655bbbece8a6bad01f7e40e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым. В понедельник погоду Крыма определит активный циклон. Ночью без существенных осадков, днем дождь, местами очень сильный. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем дождь. Ветер ночью южный 8-13 м/с, днем юго-западный 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +4...+6, днем +14...+16 градусов.В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем дождь. Ветер ночью юго-восточный 10-15 м/с, утром, днем юго-западный 17-22 м/с. Температура воздуха ночью +6...+8 градусов, днем +14...+16.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, ночью без осадков, днем временами дождь. Ночью столбики термометров покажут до +4...+10, днем потеплеет до +11...+16 градусов.По Крыму и Севастополю объявлено экстренное предупреждение.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр