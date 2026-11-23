Крымский мост сейчас: как ходят электрички на Кубань
Крымский мост сейчас - расписание электричек на Кубань и обратно на 23 ноября
© РИА Новости КрымЭлектричка на вокзале в Симферополе
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым. 23 ноября между Крымом и Краснодарским краем курсируют 12 пригородных поездов. Об этом сообщили в Южной пригородной пассажирской компании.
На маршруте Керчь (старый вокзал) - Тамань-Пассажирская будут ходить:
- Поезд №6201 Керчь - Тамань-Пасс.: отправление со станции Керчь в 8:20, прибытие на станцию Тамань-Пасс. в 9:10;
- Поезд №6203 Керчь - Тамань-Пасс.: отправление со станции Керчь в 11:25, прибытие на станцию Тамань-Пасс. в 12:25;
- Поезд №6205 Керчь-Тамань-Пасс.: отправление со станции Керчь в 13:55, прибытие на станцию Тамань-Пасс. в 14:45;
- Поезд №6207 Керчь-Тамань-Пасс.: отправление со станции Керчь в 16:45, прибытие на станцию Тамань-Пасс. в 17:40.
Маршрут Тамань-Пассажирская - Керчь (старый вокзал):
- Поезд №6202 Тамань-Пасс.- Керчь: отправление со станции Тамань-Пасс. в 9:50, прибытие на станцию Керчь в 10:35;
- Поезд №6204 Тамань-Пасс.-Керчь: отправление со станции Тамань-Пасс. в 12:45, прибытие на станцию Керчь в 13:35;
- Поезд №6206 Тамань-Пасс.- Керчь: отправление со станции Тамань-Пасс. в 15:40, прибытие на станцию Керчь в 16:25;
- Поезд №6208 Тамань-Пасс.- Керчь: отправление со станции Тамань-Пасс. в 19:05, прибытие на станцию Керчь в 19:55.
Маршрут Анапа - Керчь/Керчь Южная Новый парк:
- Поезд №6803/6804 Анапа - Керчь-Южная Новый парк: отправление со станции Анапа в 9:18, Тамань-Пасс. 10:47, прибытие на станцию Керчь-Южная Новый парк в 11:08;
- Поезд №6811/6812 Анапа - Керчь: отправление со станции Анапа в 19:54, Тамань-Пасс. 21:24, прибытие на станцию Керчь в 22:20 (с 18.11. без остановки по ст. Керчь-Южная Новый парк).
Маршрут Керчь/Керчь-Южная Новый парк - Анапа:
- Поезд №6125/6801/6802 Керчь - Керчь-Южная Новый парк - Анапа: отправление со станции Керчь в 6:00, Керчь-Южная Новый парк 6:40, Тамань-Пасс. 7:02, прибытие в Анапу в 8:33;
- Поезд №6809/6810 Керчь-Южная Новый парк - Анапа: отправление со станции Керчь-Южная в 19:17, Тамань-Пасс. 19:39, прибытие на станцию Анапа в 21:10.
- Поезд №6201 Керчь - Тамань-Пасс.: отправление со станции Керчь в 8:20, прибытие на станцию Тамань-Пасс. в 9:10;
- Поезд №6203 Керчь - Тамань-Пасс.: отправление со станции Керчь в 11:25, прибытие на станцию Тамань-Пасс. в 12:25;
- Поезд №6205 Керчь-Тамань-Пасс.: отправление со станции Керчь в 13:55, прибытие на станцию Тамань-Пасс. в 14:45;
- Поезд №6207 Керчь-Тамань-Пасс.: отправление со станции Керчь в 16:45, прибытие на станцию Тамань-Пасс. в 17:40.
Маршрут Тамань-Пассажирская - Керчь (старый вокзал):
- Поезд №6202 Тамань-Пасс.- Керчь: отправление со станции Тамань-Пасс. в 9:50, прибытие на станцию Керчь в 10:35;
- Поезд №6204 Тамань-Пасс.-Керчь: отправление со станции Тамань-Пасс. в 12:45, прибытие на станцию Керчь в 13:35;
- Поезд №6206 Тамань-Пасс.- Керчь: отправление со станции Тамань-Пасс. в 15:40, прибытие на станцию Керчь в 16:25;
- Поезд №6208 Тамань-Пасс.- Керчь: отправление со станции Тамань-Пасс. в 19:05, прибытие на станцию Керчь в 19:55.
Маршрут Анапа - Керчь/Керчь Южная Новый парк:
- Поезд №6803/6804 Анапа - Керчь-Южная Новый парк: отправление со станции Анапа в 9:18, Тамань-Пасс. 10:47, прибытие на станцию Керчь-Южная Новый парк в 11:08;
- Поезд №6811/6812 Анапа - Керчь: отправление со станции Анапа в 19:54, Тамань-Пасс. 21:24, прибытие на станцию Керчь в 22:20 (с 18.11. без остановки по ст. Керчь-Южная Новый парк).
Маршрут Керчь/Керчь-Южная Новый парк - Анапа:
- Поезд №6125/6801/6802 Керчь - Керчь-Южная Новый парк - Анапа: отправление со станции Керчь в 6:00, Керчь-Южная Новый парк 6:40, Тамань-Пасс. 7:02, прибытие в Анапу в 8:33;
- Поезд №6809/6810 Керчь-Южная Новый парк - Анапа: отправление со станции Керчь-Южная в 19:17, Тамань-Пасс. 19:39, прибытие на станцию Анапа в 21:10.
Читайте также на РИА Новости Крым: