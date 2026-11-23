https://crimea.ria.ru/20261123/krymskiy-most-seychas-kak-khodyat-elektrichki-na-kuban-1161288232.html

Крымский мост сейчас: как ходят электрички на Кубань

Крымский мост сейчас: как ходят электрички на Кубань - РИА Новости Крым, 23.11.2026

Крымский мост сейчас: как ходят электрички на Кубань

23 ноября между Крымом и Краснодарским краем курсируют 12 пригородных поездов. Об этом сообщили в Южной пригородной пассажирской компании. РИА Новости Крым, 23.11.2026

2026-11-23T06:29

2026-11-23T06:29

2026-11-23T06:29

крымский мост

электричка

юппк "южная пригородная пассажирская компания"

транспорт

логистика

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крым

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым. 23 ноября между Крымом и Краснодарским краем курсируют 12 пригородных поездов. Об этом сообщили в Южной пригородной пассажирской компании.На маршруте Керчь (старый вокзал) - Тамань-Пассажирская будут ходить: - Поезд №6201 Керчь - Тамань-Пасс.: отправление со станции Керчь в 8:20, прибытие на станцию Тамань-Пасс. в 9:10; - Поезд №6203 Керчь - Тамань-Пасс.: отправление со станции Керчь в 11:25, прибытие на станцию Тамань-Пасс. в 12:25; - Поезд №6205 Керчь-Тамань-Пасс.: отправление со станции Керчь в 13:55, прибытие на станцию Тамань-Пасс. в 14:45;- Поезд №6207 Керчь-Тамань-Пасс.: отправление со станции Керчь в 16:45, прибытие на станцию Тамань-Пасс. в 17:40.Маршрут Тамань-Пассажирская - Керчь (старый вокзал): - Поезд №6202 Тамань-Пасс.- Керчь: отправление со станции Тамань-Пасс. в 9:50, прибытие на станцию Керчь в 10:35; - Поезд №6204 Тамань-Пасс.-Керчь: отправление со станции Тамань-Пасс. в 12:45, прибытие на станцию Керчь в 13:35; - Поезд №6206 Тамань-Пасс.- Керчь: отправление со станции Тамань-Пасс. в 15:40, прибытие на станцию Керчь в 16:25;- Поезд №6208 Тамань-Пасс.- Керчь: отправление со станции Тамань-Пасс. в 19:05, прибытие на станцию Керчь в 19:55.Маршрут Анапа - Керчь/Керчь Южная Новый парк: - Поезд №6803/6804 Анапа - Керчь-Южная Новый парк: отправление со станции Анапа в 9:18, Тамань-Пасс. 10:47, прибытие на станцию Керчь-Южная Новый парк в 11:08;- Поезд №6811/6812 Анапа - Керчь: отправление со станции Анапа в 19:54, Тамань-Пасс. 21:24, прибытие на станцию Керчь в 22:20 (с 18.11. без остановки по ст. Керчь-Южная Новый парк).Маршрут Керчь/Керчь-Южная Новый парк - Анапа: - Поезд №6125/6801/6802 Керчь - Керчь-Южная Новый парк - Анапа: отправление со станции Керчь в 6:00, Керчь-Южная Новый парк 6:40, Тамань-Пасс. 7:02, прибытие в Анапу в 8:33;- Поезд №6809/6810 Керчь-Южная Новый парк - Анапа: отправление со станции Керчь-Южная в 19:17, Тамань-Пасс. 19:39, прибытие на станцию Анапа в 21:10.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский мост: найдены решения по восстановлениюНа реконструкцию трассы "Новороссия" направят еще 20 млрд рублейОграничение движения поездов "Таврия" по Крыму продлили до 30 ноября

крымский мост

краснодарский край

крым

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