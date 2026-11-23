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Бойцы "Днепра" уничтожили гексакоптеры ВСУ над левобережьем
Бойцы "Днепра" уничтожили гексакоптеры ВСУ над левобережьем - РИА Новости Крым, 23.11.2026
Бойцы "Днепра" уничтожили гексакоптеры ВСУ над левобережьем
Расчеты противовоздушной обороны группировки войск "Днепр", оснащенные FPV-дронами-перехватчиками, регулярно срывают попытки применения подразделениями ВСУ... РИА Новости Крым, 23.11.2026
2026-11-23T07:48
2026-11-23T07:48
2026-11-23T07:48
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым. Расчеты противовоздушной обороны группировки войск "Днепр", оснащенные FPV-дронами-перехватчиками, регулярно срывают попытки применения подразделениями ВСУ тяжелых коптеров в прибрежной части левого берега Днепра в Херсонской области. Об этом рассказали в Минобороны России.Расчеты ПВО 49-й общевойсковой армии ведут круглосуточное воздушное наблюдение: операторы разведывательных БпЛА своевременно обнаруживают приближение тяжелых многороторных дронов противника, которые также используются для дистанционного минирования местности и сброса боеприпасов, отметили в Минобороны.Для перехвата целей в небо оперативно поднимались FPV-перехватчики дежурных расчетов по ПВО. Благодаря слаженной работе операторов и наводчиков воздушные цели брали на сопровождение и поражали методом воздушного тарана.Ранее сообщалось, что дроноводы новороссийского соединения ВДВ ведут круглосуточное дежурство в тыловых районах Ореховского направления Запорожской области. В ходе "свободной охоты" бойцы уничтожают стоянки техники противника и вычисляют передвижение ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пять ФАБ-500 разнесли вражеский пункт управления БПЛА на Харьковщине Как бойцы "Днепра" защищают автодороги Запорожья от дроновНа Украине разбиты электроподстанция и судно с грузом для ВСУ
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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новости сво, днепр, группировка войск "днепр", херсонская область, вооруженные силы россии, видео
Бойцы "Днепра" уничтожили гексакоптеры ВСУ над левобережьем
Бойцы "Днепра" уничтожили гексакоптеры ВСУ над левобережьем в Херсонской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым. Расчеты противовоздушной обороны группировки войск "Днепр", оснащенные FPV-дронами-перехватчиками, регулярно срывают попытки применения подразделениями ВСУ тяжелых коптеров в прибрежной части левого берега Днепра в Херсонской области. Об этом рассказали в Минобороны России.
"Буквально за пару дней российскими военнослужащими были успешно уничтожены несколько ударных гексакоптеров R-18, находившихся в воздухе", – говорится в сообщении.
Расчеты ПВО 49-й общевойсковой армии ведут круглосуточное воздушное наблюдение: операторы разведывательных БпЛА своевременно обнаруживают приближение тяжелых многороторных дронов противника, которые также используются для дистанционного минирования местности и сброса боеприпасов, отметили в Минобороны.
Для перехвата целей в небо оперативно поднимались FPV-перехватчики дежурных расчетов по ПВО. Благодаря слаженной работе операторов и наводчиков воздушные цели брали на сопровождение и поражали методом воздушного тарана.
"В результате точных действий российских расчеов БпЛА все обнаруженные гексакоптеры были уничтожены в воздухе, не достигнув целей", – подчеркнули в Минобороны.
Ранее сообщалось
, что дроноводы новороссийского соединения ВДВ ведут круглосуточное дежурство в тыловых районах Ореховского направления Запорожской области. В ходе "свободной охоты" бойцы уничтожают стоянки техники противника и вычисляют передвижение ВСУ.
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