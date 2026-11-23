https://crimea.ria.ru/20261123/boytsy-dnepra-unichtozhili-geksakoptery-vsu-nad-levoberezhem-1161279071.html

Бойцы "Днепра" уничтожили гексакоптеры ВСУ над левобережьем

Бойцы "Днепра" уничтожили гексакоптеры ВСУ над левобережьем - РИА Новости Крым, 23.11.2026

Бойцы "Днепра" уничтожили гексакоптеры ВСУ над левобережьем

Расчеты противовоздушной обороны группировки войск "Днепр", оснащенные FPV-дронами-перехватчиками, регулярно срывают попытки применения подразделениями ВСУ... РИА Новости Крым, 23.11.2026

2026-11-23T07:48

2026-11-23T07:48

2026-11-23T07:48

новости сво

днепр

группировка войск "днепр"

херсонская область

вооруженные силы россии

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0b/16/1161285033_42:18:574:318_1920x0_80_0_0_3e76237827e41af43a1f7f3f8516c9ef.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым. Расчеты противовоздушной обороны группировки войск "Днепр", оснащенные FPV-дронами-перехватчиками, регулярно срывают попытки применения подразделениями ВСУ тяжелых коптеров в прибрежной части левого берега Днепра в Херсонской области. Об этом рассказали в Минобороны России.Расчеты ПВО 49-й общевойсковой армии ведут круглосуточное воздушное наблюдение: операторы разведывательных БпЛА своевременно обнаруживают приближение тяжелых многороторных дронов противника, которые также используются для дистанционного минирования местности и сброса боеприпасов, отметили в Минобороны.Для перехвата целей в небо оперативно поднимались FPV-перехватчики дежурных расчетов по ПВО. Благодаря слаженной работе операторов и наводчиков воздушные цели брали на сопровождение и поражали методом воздушного тарана.Ранее сообщалось, что дроноводы новороссийского соединения ВДВ ведут круглосуточное дежурство в тыловых районах Ореховского направления Запорожской области. В ходе "свободной охоты" бойцы уничтожают стоянки техники противника и вычисляют передвижение ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пять ФАБ-500 разнесли вражеский пункт управления БПЛА на Харьковщине Как бойцы "Днепра" защищают автодороги Запорожья от дроновНа Украине разбиты электроподстанция и судно с грузом для ВСУ

днепр

херсонская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, днепр, группировка войск "днепр", херсонская область, вооруженные силы россии, видео