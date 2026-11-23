https://crimea.ria.ru/20261123/trudoustroystvo-v-krymu-skolko-svobodnykh-vakansiy-zhdut-soiskateley-1161172192.html

Трудоустройство в Крыму: сколько свободных вакансий ждут соискателей

Трудоустройство в Крыму: сколько свободных вакансий ждут соискателей - РИА Новости Крым, 23.11.2026

Трудоустройство в Крыму: сколько свободных вакансий ждут соискателей

В Крыму остаются вакантными около 40 тысяч мест для работников разных профессий. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил депутат Госсовета РК,... РИА Новости Крым, 23.11.2026

2026-11-23T06:08

2026-11-23T06:08

2026-11-23T06:08

трудоустройство в крыму

крым

виктор аносов

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму остаются вакантными около 40 тысяч мест для работников разных профессий. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил депутат Госсовета РК, исполнительный директор республиканской Ассоциации ветеранов СВО Виктор Аносов, оценивая работу по трудоустройству участников спецоперации, которые осваиваются в гражданской жизни.Он отметил, что в процессе помощи в трудоустройстве ветеранов спецоперации в Крыму работает целый ряд министерств и ведомств, а также общественные организации."Министерство труда и социальной защиты, Центр занятости, Фонд защитников числа и Ассоциация наша тоже в этом плане работает, потому что мы имеем ряд соглашений и с государственными, и с коммерческими структурами, которые предоставляют рабочие места, на которые мы стараемся направить ребят. Конечно, право остается за самим ветераном, выбирать или не выбирать. Но эта работа не останавливается, она, наоборот, расширяется", – сказал спикер.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Работа и зарплата – какие профессии востребованы в КрымуКем быть: какие профессии в будущем будут востребованы в КрымуВ Крыму назвали профессии в ЖКХ с самыми быстрорастущим зарплатами

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

трудоустройство в крыму, крым, виктор аносов, новости крыма