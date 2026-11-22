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Какие книги стали больше читать в России и победит ли интернет литературу
Какие книги стали больше читать в России и победит ли интернет литературу - РИА Новости Крым, 22.11.2026
Какие книги стали больше читать в России и победит ли интернет литературу
В России продолжает заметно расти интерес к русской классике и исторической литературе. Также россиян все больше стали интересовать научно-популярные журналы... РИА Новости Крым, 22.11.2026
2026-11-22T21:48
2026-11-22T21:48
2026-11-22T21:48
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общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. В России продолжает заметно расти интерес к русской классике и исторической литературе. Также россиян все больше стали интересовать научно-популярные журналы. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал руководитель издательства "Наука" Михаил Фомин.Он отметил, что в России сегодня стало больше выпускаться книг естественнонаучной тематики, однако широкого читательского интереса там не возникает, зато растет спрос на научно-популярную литературу.В том числе в 2026 году в издательстве успешно апробировали формат региональных выпусков научно-популярных журналов, которые рассказывают про тот или иной регион, и теперь проект масштабируют, отметил он.По его мнению, интернет не заменит книги, несмотря на то, что россияне много времени проводят в сети и ежедневно получают оттуда информацию.Он подчеркнул, что для того, чтобы удержать россиян у книжной полки и сохранить наш книгоиздательский блок, сегодня прикладывается максимум усилий."Работают научные редакторы, некоторые не одно десятилетие, и накопили огромный опыт, который очень важен для качественного издания", – подытожил эксперт.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:За какими книгами жители Крыма идут в библиотеку В Крыму современная литература может стать сувениромОбучение по новым учебникам по русскому и литературе начнется в 2027 году
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книги, мнения, общество, интернет
Какие книги стали больше читать в России и победит ли интернет литературу
В России растет интерес к русской классике и к исторической литературе – эксперт
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым.
В России продолжает заметно расти интерес к русской классике и исторической литературе. Также россиян все больше стали интересовать научно-популярные журналы. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказал руководитель издательства "Наука" Михаил Фомин.
Он отметил, что в России сегодня стало больше выпускаться книг естественнонаучной тематики, однако широкого читательского интереса там не возникает, зато растет спрос на научно-популярную литературу.
"Научно-популярные вещи в топе, книги, и, помимо этого, научно-популярные журналы. Сейчас гораздо больше у нас журналов издается – порядка полутора тысяч выпусков в течение года. Это гигантский объем, который превалирует над количеством книг", – поделился Фомин.
В том числе в 2026 году в издательстве успешно апробировали формат региональных выпусков научно-популярных журналов, которые рассказывают про тот или иной регион, и теперь проект масштабируют, отметил он.
По его мнению, интернет не заменит книги, несмотря на то, что россияне много времени проводят в сети и ежедневно получают оттуда информацию.
"Книги читают. То есть, эта история все же не уйдет. Я уверен, что мы сохраним культуру книжного чтения. Тем более, что чтение книг – это все-таки формирование мышления на другом уровне, чем только чтение коротких статей", – сказал спикер.
Он подчеркнул, что для того, чтобы удержать россиян у книжной полки и сохранить наш книгоиздательский блок, сегодня прикладывается максимум усилий.
"Работают научные редакторы, некоторые не одно десятилетие, и накопили огромный опыт, который очень важен для качественного издания", – подытожил эксперт.
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