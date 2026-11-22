https://crimea.ria.ru/20261122/kakie-knigi-stali-bolshe-chitat-v-rossii-i-pobedit-li-internet-literaturu-1161219158.html

Какие книги стали больше читать в России и победит ли интернет литературу

Какие книги стали больше читать в России и победит ли интернет литературу - РИА Новости Крым, 22.11.2026

Какие книги стали больше читать в России и победит ли интернет литературу

В России продолжает заметно расти интерес к русской классике и исторической литературе. Также россиян все больше стали интересовать научно-популярные журналы... РИА Новости Крым, 22.11.2026

2026-11-22T21:48

2026-11-22T21:48

2026-11-22T21:48

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. В России продолжает заметно расти интерес к русской классике и исторической литературе. Также россиян все больше стали интересовать научно-популярные журналы. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал руководитель издательства "Наука" Михаил Фомин.Он отметил, что в России сегодня стало больше выпускаться книг естественнонаучной тематики, однако широкого читательского интереса там не возникает, зато растет спрос на научно-популярную литературу.В том числе в 2026 году в издательстве успешно апробировали формат региональных выпусков научно-популярных журналов, которые рассказывают про тот или иной регион, и теперь проект масштабируют, отметил он.По его мнению, интернет не заменит книги, несмотря на то, что россияне много времени проводят в сети и ежедневно получают оттуда информацию.Он подчеркнул, что для того, чтобы удержать россиян у книжной полки и сохранить наш книгоиздательский блок, сегодня прикладывается максимум усилий."Работают научные редакторы, некоторые не одно десятилетие, и накопили огромный опыт, который очень важен для качественного издания", – подытожил эксперт.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:За какими книгами жители Крыма идут в библиотеку В Крыму современная литература может стать сувениромОбучение по новым учебникам по русскому и литературе начнется в 2027 году

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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