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Новости Крыма на утро 23 ноября

Новости Крыма на утро 23 ноября - РИА Новости Крым, 23.11.2026

Новости Крыма на утро 23 ноября

В Крыму в течение ночи объявлялась ракетная и беспилотная опасность. В Севастополе ночь прошла без происшествий. На всей территории полуострова ограничена... РИА Новости Крым, 23.11.2026

2026-11-23T06:47

2026-11-23T06:47

2026-11-23T07:08

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму в течение ночи объявлялась ракетная и беспилотная опасность. В Севастополе ночь прошла без происшествий. На всей территории полуострова ограничена подача электричества. Действует штормовое предупреждение из-за сильных дождей и ветра.Главное к утру понедельника, 23 ноября, в подборке РИА Новости Крым. В ночь на понедельник в Крыму объявляли ракетную опасность. Угроза сохранялась в течение 20 минут, после чего дали отбой. После полуночи в Главном управлении МЧС России по республике сообщили об угрозе атаки беспилотников. Отбой объявили спустя три часа.Утром снова объявлена беспилотная опасность. В центральных районах республики работает ПВО.В понедельник на полуостров обрушатся сильные дожди. Юго-западный ветер, с переходом на северо-западный, усилится до 15-20 м/с, местами до 25 м/с. Объявлено штормовое предупреждение.В Севастополе ночь прошла без происшествий - сирены воздушной тревоги не включали.Паром приостановил работу в 07:00 из-за ухудшения погодных условий.Троллейбусы № 3, 5, 7, 9, 10, 12, 14, 17, 76 ходит с увеличенным интервалом. Остальные не осуществляют движение.Автобусы № 20, 23*, 72 временно не ходят. По троллейбусным маршрутам № 7А, 10, 20 запустили автобусы. Автобусы № 18, 37, 40, 41, 129, 182, 183 работают согласно расписанию. Автобусы других маршрутов следуют с увеличенным интервалом.В Крыму и Севастополе из-за недостаточного объема поступающей электроэнергии вводят графики подачи света. Информация об ограничениях ежедневно публикуется предприятием "Крымэнерго".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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