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Новости Крыма на утро 23 ноября
Новости Крыма на утро 23 ноября - РИА Новости Крым, 23.11.2026
Новости Крыма на утро 23 ноября
В Крыму в течение ночи объявлялась ракетная и беспилотная опасность. В Севастополе ночь прошла без происшествий. На всей территории полуострова ограничена... РИА Новости Крым, 23.11.2026
2026-11-23T06:47
2026-11-23T06:47
2026-11-23T07:08
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму в течение ночи объявлялась ракетная и беспилотная опасность. В Севастополе ночь прошла без происшествий. На всей территории полуострова ограничена подача электричества. Действует штормовое предупреждение из-за сильных дождей и ветра.Главное к утру понедельника, 23 ноября, в подборке РИА Новости Крым. В ночь на понедельник в Крыму объявляли ракетную опасность. Угроза сохранялась в течение 20 минут, после чего дали отбой. После полуночи в Главном управлении МЧС России по республике сообщили об угрозе атаки беспилотников. Отбой объявили спустя три часа.Утром снова объявлена беспилотная опасность. В центральных районах республики работает ПВО.В понедельник на полуостров обрушатся сильные дожди. Юго-западный ветер, с переходом на северо-западный, усилится до 15-20 м/с, местами до 25 м/с. Объявлено штормовое предупреждение.В Севастополе ночь прошла без происшествий - сирены воздушной тревоги не включали.Паром приостановил работу в 07:00 из-за ухудшения погодных условий.Троллейбусы № 3, 5, 7, 9, 10, 12, 14, 17, 76 ходит с увеличенным интервалом. Остальные не осуществляют движение.Автобусы № 20, 23*, 72 временно не ходят. По троллейбусным маршрутам № 7А, 10, 20 запустили автобусы. Автобусы № 18, 37, 40, 41, 129, 182, 183 работают согласно расписанию. Автобусы других маршрутов следуют с увеличенным интервалом.В Крыму и Севастополе из-за недостаточного объема поступающей электроэнергии вводят графики подачи света. Информация об ограничениях ежедневно публикуется предприятием "Крымэнерго".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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Новости Крыма на утро 23 ноября
Новости Крыма и Севастополя на утро 23 ноября
06:47 23.11.2026 (обновлено: 07:08 23.11.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму в течение ночи объявлялась ракетная и беспилотная опасность. В Севастополе ночь прошла без происшествий. На всей территории полуострова ограничена подача электричества. Действует штормовое предупреждение из-за сильных дождей и ветра.
Главное к утру понедельника, 23 ноября, в подборке РИА Новости Крым.
В ночь на понедельник в Крыму объявляли ракетную опасность. Угроза сохранялась в течение 20 минут, после чего дали отбой. После полуночи в Главном управлении МЧС России по республике сообщили об угрозе атаки беспилотников. Отбой объявили спустя три часа.
Утром снова объявлена беспилотная опасность. В центральных районах республики работает ПВО.
В понедельник на полуостров обрушатся сильные дожди.
Юго-западный ветер, с переходом на северо-западный, усилится до 15-20 м/с, местами до 25 м/с. Объявлено штормовое предупреждение.
В Севастополе ночь прошла без происшествий - сирены воздушной тревоги не включали.
Паром приостановил работу в 07:00 из-за ухудшения погодных условий.
Троллейбусы № 3, 5, 7, 9, 10, 12, 14, 17, 76 ходит с увеличенным интервалом. Остальные не осуществляют движение.
Автобусы № 20, 23*, 72 временно не ходят. По троллейбусным маршрутам № 7А, 10, 20 запустили автобусы.
"Расписания не действуют, отправление осуществляется по оперативным интервалам", - проинформировали в городском департаменте транспорта.
Автобусы № 18, 37, 40, 41, 129, 182, 183 работают согласно расписанию. Автобусы других маршрутов следуют с увеличенным интервалом.
В Крыму и Севастополе из-за недостаточного объема поступающей электроэнергии вводят графики подачи света. Информация об ограничениях ежедневно публикуется предприятием "Крымэнерго".
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